Fuerte temblor magnitud 5,3 se sintió en Palpa, Ica
Fuerte temblor magnitud 5,3 se sintió en Palpa, Ica     
🔴 LO ÚLTIMO de Perú y el mundo, viernes 09 de enero | LR+ Noticias

Alianza Lima define su primer 11 del 2026: el posible equipo de Pablo Guede ante Independiente por Serie Río de La Plata

El equipo comandado por Pablo Guede disputará su primer amistoso internacional de pretemporada en Montevideo. Se espera que el estratega le brinde minutos a los nuevos refuerzos de Alianza Lima.

Pablo Guede afronta su primera experiencia al mando de Alianza Lima. Foto: composición LR/Alianza Lima
Pablo Guede afronta su primera experiencia al mando de Alianza Lima. Foto: composición LR/Alianza Lima

Alianza Lima cuenta las horas para debutar en la Serie Río de La Plata 2026. El conjunto blanquiazul, que se encuentra en territorio uruguayo preparándose para la fase previa de la Copa Libertadores y el inicio de la Liga 1, viene entrenando bajo las órdenes de Pablo Guede de cara a lo que será su primer amistoso contra Independiente de Avellaneda.

Los hinchas blanquiazules esperan con ansias conocer el primer 11 que planteará el estratega en la temporada, pues llegaron refuerzos de categoría como Federico Girotti, Jairo Vélez, Luis Ramos, Mateo Antoni y Luis Advíncula.

PUEDES VER: Roberto Mosquera encontró equipo en primera: DT peruano dirigirá a tradicional club tras descender con Alianza Universidad

lr.pe
Alianza Lima realiza su pretemporada en Uruguay. Foto: Alianza Lima.

Alianza Lima realiza su pretemporada en Uruguay. Foto: Alianza Lima.

Alineaciones de Alianza Lima - Independiente: posibles formaciones

El único de los fichajes que no estará presente es Luis Advíncula, quien será anunciado en las próximas horas y recién se incorporará a la pretemporada. Por otra parte, de acuerdo al periodista Gerson Cuba, Guede apostaría por tener desde el arranque a Girotti, Sergio Peña y Paolo Guerrero.

  • Alianza Lima: Guillermo Vizcarra, Josue Estrada, Carlos Zambrano, Renzo Garcés, Miguel Trauco, Jesús Castillo, Sergio Peña, Jairo Vélez, Eryc Castillo, Federico Girotti y Paolo Guerrero.
  • Independiente: Mateo Morro; Luciano Barros, Fernando Closter, Nicolás Freire, Facundo Zabala; Felipe Loyola, Ignacio Malcorra, Luciano Cabral, Tomás Parmo; Santiago Montiel y Enzo Taborda.

¿Cuándo juega Alianza Lima versus Independiente?

El choque entre los victorianos y el Rey de Copas está programado para este sábado 10 de enero, a partir de las 7.00 p. m. (hora peruana), en el estadio Parque Viera (Montevideo).

PUEDES VER: Jorge Fossati regresa al Perú y admite estar dolido por cómo terminó su relación con Universitario: 'Hay mentirosos'

lr.pe

¿Dónde ver Alianza Lima ante Independiente?

El primer amistoso de Alianza Lima no se podrá ver en televisión. La plataforma Disney Plus será la encargada de transmitir el partido contra Independiente a través de su plan Plan Premium.

Partidos de Alianza Lima en la Serie Río de La Plata 2026

Alianza Lima tiene programados 3 amistosos internacionales en territorio charrúa. Sus rivales serán Independiente, Unión de Santa Fe y Colo Colo.

Partidos de Alianza Lima en pretemporada. Foto: Serie Río de La Plata

Partidos de Alianza Lima en pretemporada. Foto: Serie Río de La Plata

