Alex Valera se sincera y admite cómo es su relación con Paolo Guerrero y André Carrillo: ''Son cosas que se inventan"
Álex Valera, delantero de Universitario de Deportes, habló en 'Habla Chino' sobre su relación con Paolo Guerrero y André Carrillo, desmintiendo rumores de conflictos en la selección peruana.
El delantero de Universitario de Deportes, Álex Valera, declaró en el programa 'Habla Chino' sobre su presente futbolístico y los partidos amistosos que disputó con la selección peruana en noviembre. Sin embargo, lo que más ha llamado la atención es la polémica en torno a su relación con dos de los principales referentes de la 'Blanquirroja': Paolo Guerrero y André Carrillo.
¿Qué dijo Álex Valera sobre su relación con Paolo Guerrero y André Carrillo?
Durante la conversación que sostuvo con Aldo Miyashiro, el popular 'Cholo' se sinceró al respecto y afirmó que nunca hubo un cruce de palabras ni una mala relación con el 'Depredador' Paolo Guerrero y la 'Culebra' André Carrillo en el vestuario de la selección peruana, como se había venido especulando.
''Todo bien, respeto mucho a Paolo, creo que en algún momento mencionaron también a Carrillo, pero es algo imposible. Ellos son ídolos de la selección peruana, ellos han tenido carreras importantes y fueron las personas que me recibieron de la mejor manera cuando llegué a la selección'', declaró.
El respeto de Álex Valera por la trayectoria de Paolo Guerrero y André Carrillo
Aunque los resultados no han favorecido a la selección peruana en la última eliminatoria rumbo al Mundial 2026, Álex Valera dejó en claro que tanto Paolo Guerrero como André Carrillo siguen siendo grandes referentes de la 'Bicolor' y que el respeto que se han ganado, dentro y fuera del campo, por su trayectoria y aportes es indiscutible.
"Son cosas que se inventan. Un 'X' dice algo y comienza el rumor, pero no, yo respeto mucho a Paolo, a Carrillo y a todos los jugadores que señalaron que yo tenía algún problema. Nunca he tenido problemas con ellos", declaró en el programa del 'Chino' Miyashiro.