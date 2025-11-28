Álex Valera y Hernán Barcos tuvieron un fuerte cruce en el 'Clásico' entre Alianza Lima y Universitario. Ambos delanteros casi se van a las manos en un partido clave en la recta final de la temporada. 'Valegol' le faltó el respeto al 'Pirata' mientras hablaba con el árbitro y desató una fuerte discusión. Además, el pleito salió de la cancha e incluso el '9' aliancista calificó al goleador 'crema' de 'muerto' por no jugar en la selección peruana.

La fuerte revelación se da en medio de que el club de La Victoria dejó ir a Hernán Barcos para la próxima temporada. El experimentado goleador dejará el equipo luego de 5 años con un histórico bicampeonato y goles claves en la Copa Libertadores 2025.

¿Qué le dijo Álex Valera a Hernán Barcos en el Clásico de la Liga 1 2025?

Existían muchos rumores sobre el insulto que le dijo Álex Valera a Hernán Barcos que lo sacó del partido. No obstante, fue un adjetivo. "Un punto importante fue cuando Alex Valera le dijo 'soplón' a Barcos en el clásico. Si bien nunca nadie se lo dijo en la cara, en Alianza sí lo trataban de soplón. Por atrás, porque nadie nunca se lo dijo en la cara", reveló la periodista Elo Bengoechea. en 'Línea de 5'.

"Hernán se enojó, en ese momento, con los que formaban parte de la selección. ¿Cómo se enteró Valera que le decían así? Él cree que fue por los de la selección. Ahí termina de romperse todo el plantel", sentenció en el popular programa de 'Denganche'.

¿Cómo le fue a Hernán Barcos en Alianza Lima?

El ‘Pirata’ registró un total de 142 partidos oficiales con la camiseta blanquiazul, anotó 62 goles y firmó 24 asistencias. Este destacado desempeño lo convirtió en el máximo goleador extranjero en la historia del club y lo posicionó entre los diez máximos artilleros de Alianza Lima. Además, fue bicampeón de la Liga 1 en las temporadas 2021 y 2022 e incluso fue pieza clave a nivel internacional.

