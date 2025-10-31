HOYSuscripcion LR Focus

Álex Valera se confiesa y asegura que dejaría Universitario tras tricampeonato si se abre otra oportunidad: "Aceptaría el reto"

El destacado delantero de Universitario se pronunció sobre su futuro en el elenco merengue, donde llegó en el 2021, luego de una gran temporada en la que conquistó el tricampeonato.

Álex Valera registra 17 goles a falta de dos jornadas para el fin del Clausura. Foto: composición LR/captura de 'Jax Latin Media'
Álex Valera registra 17 goles a falta de dos jornadas para el fin del Clausura. Foto: composición LR/captura de 'Jax Latin Media'

Álex Valera ha sido uno de los artífices de los tres últimos títulos de Universitario en el fútbol peruano. Desde su arribo en el 2021, el delantero nacional ha sido pieza clave en los esquemas de cada técnico que ha pasado por el banquillo de la 'U'. Incluso, ahora tras el tricampeonato, ha surgido la idea sobre si puede llegar a ser ídolo de la institución. Tras las fuertes versiones sobre una posible salida, 'Valegol' decidió pronunciarse.

Por medio de una entrevista para 'Jax Latin Media', Valera reveló que si aparece una oferta y tanto él como la 'U' estén de acuerdo con que progresara, optaría por aceptar el desafío. Eso sí, aseguró que de no concretarse nada, igual se quedaría contento porque está en el equipo que ama.

PUEDES VER: Javier Mascherano y su firme postura sobre el posible fichaje de Pedro Gallese a Inter Miami: 'No gastamos energía en rumores'

lr.pe

¿Qué dijo Álex Valera sobre su futuro en Universitario?

"Me gustaría quedarme, pero si hay otra oportunidad y es para bien del equipo y para mí, y si el club tiene otras aspiraciones, aceptaría el reto, pero si me toca quedarme, lo haré. Amo estar aquí, siempre me entrego al 100%, así que a esperar lo que pase más adelante. Yo todavía tengo contrato, así que mi cabeza está con la 'U'", contó.

Por otro lado, el delantero de 29 años fue consultado por lo mencionado en un programa streaming sobre el antidoping esta temporada y se mostró en contra de estas versiones que intentan desmerecer el título obtenido.

"Son acusaciones muy fuertes. En años anteriores no he visto que haya pasado este tipo de temas que está tocando la gente del periodismo. Hay que tener respeto, investigar más, no pueden menospreciar el triunfo de nosotros, que ha sido a base de esfuerzo, humildad y entrega", sostuvo.

PUEDES VER: Álex Valera apuntó contra Eddie Fleischman por afirmar que no hay antidoping tras tricampeonato de Universitario: 'Todo tiene un límite'

lr.pe

Goles de Álex Valera en Universitario

Esta temporada Valera ha superado su registro goleador en el conjunto crema desde su arribo en 2021.

  • En 2021: 13 goles
  • En 2022: 12 goles
  • En 2023: 16 goles
  • En 2024: 13 goles
  • En lo que va del 2025: 17 goles.
