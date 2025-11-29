HOYSuscripcion LR Focus

¿Quién era Caue Brunelli Dezotti, el hincha de Palmeiras que falleció en Barranco?
¿Quién era Caue Brunelli Dezotti, el hincha de Palmeiras que falleció en Barranco?     
Deportes

Álex Valera relata que sufrió de discriminación cuando llegó a Arabia Saudita: "Pasé por mucho rechazo del entrenador"

A pesar de su pésima experiencia, Álex Valera aseguró que no se arrepiente de haber fichado por Al Fateh de Arabia Saudita. "Son cosas que te ayudan a madurar", sostuvo.

Álex Valera compartió vestuario con Christian Cueva en Al Fateh de Arabia Saudita. Foto: composición LR/captura de Willax
Álex Valera compartió vestuario con Christian Cueva en Al Fateh de Arabia Saudita. Foto: composición LR/captura de Willax

En el 2023, Álex Valera tomó la decisión de vivir su primera experiencia en el extranjero. Después de una gran temporada goleadora con Universitario, el delantero peruano se marchó a Al Fateh de Arabia Saudita, conjunto en el que ya militaba su compatriota Christian Cueva. En principio, todo indicaba que su adaptación al fútbol del Medio Oriente iba a ser sencilla; sin embargo, no fue así. Valera no solo jugó pocos minutos, sino que también sufrió de discriminación dentro de su equipo.

En una reciente entrevista con Willax, el popular 'Nazario' contó que pasó duros momentos cuando llegó a Arabia Saudita, puesto que era rechazado por su propio entrenador y los dirigentes del club. A pesar de ello, comentó que son pasajes que lo ayudaron a madurar como persona y profesional.

lr.pe

Álex Valera sufrió de discriminación cuando jugó en Arabia Saudita

"Sí, pasé muchas cosas de discriminación. Pasé por mucho rechazo del entrenador y por los dirigentes del club. Yo en ningún lugar he tenido problemas, siempre he tratado de ser profesional en todo. Pero bueno, así es el fútbol. ¿Qué vamos a hacer? No estuve 100% entregado por cosas extradeportivas", relató sobre su caso de discriminación.

Además, detalló cómo le afectó el choque cultural tras pisar suelo saudí. "Son costumbres diferentes, distintas, pero sobre todo que fui solo. No sabía el idioma"

Eso sí, dejó en claro que no se arrepiente de haber dejado Perú para mudarse a Arabia Saudita. "No, son cosas que te ayudan a madurar. Fue mi primera experiencia afuera. Me tocó la más dura, pero son experiencias que uno tiene por si toca salir de nuevo", afirmó.

lr.pe

Álex Valera no descarta volver a jugar en el extranjero

El goleador de Universitario no rechazó la idea de cobrarse su revancha en el exterior. No obstante, enfatizó en que por ahora está enfocado en el conjunto crema y cumplir con el año que le queda de contrato.

"La revancha siempre la he tenido. Siento que aún puedo dar para nuevos retos. Pero bueno, ahora estoy en Universitario, estoy 100% entregado y aún me queda un año más de contrato en la 'U'", aseveró.

