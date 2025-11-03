Universitario no se despeinó para llevarse el ansiado tricampeonato en tiempo récord. Uno de los protagonistas de la gesta fue Álex Valera, ya que anotó 17 goles en la temporada. Además, se metió en el Top Ten de máximos goleadores en la historia de la 'U' y le sacó una abismal diferencia a su suplente Diego Churín. 'Valegol' lideró la ofensiva 'crema' y calzó perfectamente en el 1-3-5-2 de Jorge Fossati.

El '9' de Universitario rompió su silencio en el podcast 'En la Barra con Black' y habló sobre su retiro, sus mejores momentos del año e incluso acerca de sus principales deseos con el club de Ate. Su nombre suena en Brasil, pero se mantiene enfocado en el cierre del Torneo Clausura.

¿Qué dijo Álex Valera sobre el retiro y sus principales objetivos como futbolista?

Álex Valera rompió su silencio y habló acerca de un lejano retiro. "Mi sueño sería retirarme en Universitario por todo lo que el club hizo por mí y por las oportunidades que he tenido para ir creciendo como profesional. Me encantaría entrar a la historia del club y que los hinchas me recuerden como el jugador que dejaba todo en la cancha. Me gustaría que me recuerden como buena persona. Mi sueño sería pasar al 'Lolo' en goles. Uno como delantero quiere vivir todo eso", reveló en el programa digital.

Asimismo, confesó su principal objetivo para la próxima temporada. "Sería lindo meter un gol en la fase final de Copa Libertadores, pero si es en otra fase prefiero el tetracampeonato. Hoy mi sueño es pelear y lograr eso que le hace falta al club. De la noche a la mañana no llegará ese título internacional, dado que todo es un proceso. En Copa Libertadores se refuerzan bien, pero también vamos a pelear por eso", sentenció Valera.

¿Cuál es el récord que Álex Valera quiere romper en Universitario?

La intención de Álex Valera es romper una poderosa marca. "Tiene la intención de llegar a los 100 goles y hacer historia con el club. Siente que lo puede hacer. Está muy ilusionado con eso", reveló el periodista Gustavo Peralta en el programa L1 Radio.

Ricardo Morales, agente del delantero, ratificó el deseo de su representado de continuar en el club hasta el 2026. "Álex desea permanecer en Universitario, anhela conquistar el tetracampeonato y realizar una destacada participación en la Copa Libertadores, lo que le permitiría consolidarse internacionalmente y abrirse oportunidades en la selección nacional", declaró en L1 MAX.