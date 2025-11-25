HOYSuscripcion LR Focus

Raúl Fernández quedó decepcionado de Ricardo Gareca porque la selección peruana le dio la espalda: "Nunca hubo un respeto hacia mi persona"

El recordado exarquero de Universitario reveló que tuvo una conversación con Gareca para saber los motivos de su no convocatoria. Asimismo, consideró que pudo estar presente en el Mundial del 2018.

Ricardo Gareca apostó por Pedro Gallese como portero titular en la selección peruana. Foto: composición LR/Denganche/Telemundo
Ricardo Gareca apostó por Pedro Gallese como portero titular en la selección peruana. Foto: composición LR/Denganche/Telemundo

Más allá de su destacado paso por Universitario de Deportes, Raúl Fernández tuvo una recordada etapa en la selección peruana: el ahora exfutbolista fue dueño del arco nacional durante varios años antes de que Ricardo Gareca asuma la dirección técnica. Luego de varios años, el popular 'Superman' confesó que se decepcionó con la actitud que tuvo el estratega argentino.

En una reciente entrevista con el programa 'Denganche', al exjugador de 40 años le consultaron sobre si le hubiese gustado formar parte del plantel que disputó el Mundial Rusia 2018. En ese sentido, el portero mencionó que le sorprendió no ser considerado en el inicio del proceso del 'Tigre'.

PUEDES VER: Carlos Galván responde fuerte a Corzo, Riveros y Di Benedetto: 'Uno me puede atar los cordones, otro...'

lr.pe

Raúl Fernández quedó decepcionado de Ricardo Gareca

"Hubo cosas ahí, no sé qué pasó. Estuve atajando bien en Universitario. Dijeron que estaba roto. Un jugador roto no puede jugar y yo estuve en todos los partidos. Ese fue un tema que me pareció raro. Son decisiones que tomó Ricardo (Gareca)... A mí me pareció que pude aportarle. Bueno, se logró la clasificación. Me hubiera gustado estar en el Mundial, no me tocó, pero en algunos partidos creo que pude ser tomado en cuenta", manifestó.

Raúl Fernández indicó que se decepcionó de la actitud que tuvo Ricardo Gareca, pues pensó que existía cierta afinidad por los momentos que compartieron durante la campaña de Universitario de Deportes en el 2008. Asimismo, aseguró que no se valoró los sacrificios que hizo por la selección peruana.

"Por la confianza que había él pudo darme una llamada y decirme: 'oye, estoy pensando en ti o...' Nunca hubo un respeto hacia mi persona. Cuando él llegó el arquero que estaba atajando era yo y no hubo una comunicación conmigo (...). Si bien los dos últimos partidos amistosos contra Paraguay no los jugué por lesión en el aductor, pero igual vine cuando mi club me lo prohibió. Si mi país me llama yo voy. Al final la selección me dio la espalda. Yo di bastante", agregó.

"(...) Un día yo fui a la Videna, no recuerdo el motivo, me encuentro a Ricardo y tocamos ese tema; me dijo que no tenía mi número. ¿Tan difícil es conseguir mi número? Siento que me dijo eso: 'yo me quedo viendo los 2 últimos partidos de la selección y tú no estabas'. Pero son amistosos. Bueno, son cosas del pasado y ya está... Pero me quedé con ese dolor que no fueron claros. Tampoco tiene la obligación de darme un mensaje, pero yo pensé que había un poco de amistad por lo que se creó en ese año (2008)", concluyó.

PUEDES VER: Erick Noriega no volverá a jugar en el 2025: Gremio confirma que el peruano se rompió dos ligamentos del tobillo

lr.pe

¿Cómo le fue a Raúl Fernández en la selección peruana?

Raúl Fernández disputó 30 partidos oficiales con la camiseta de la selección peruana entre amistosos internacionales, Eliminatorias y Copa América. El exfutbolista logró mantener su arco en cero en 15 ocasiones.

