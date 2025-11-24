HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
EN VIVO: mira 'Sin guion' con Rosa María Palacios
EN VIVO: mira 'Sin guion' con Rosa María Palacios     EN VIVO: mira 'Sin guion' con Rosa María Palacios     EN VIVO: mira 'Sin guion' con Rosa María Palacios     
Fútbol Peruano

'Chiquito' Flores explicó por qué Óscar Ibáñez y 'Puma' Carranza no tienen una buena relación: "Hubo una broncaza"

El exportero contó que el 'Puma' Carranza se molestó con Óscar Ibáñez por su accionar cuando Universitario atravesaba un momento económico muy complicado.

Óscar Ibáñez y 'Puma' Carranza fueron tricampeones con Universitario. Foto: composición LR/captura de El Último Aliento/Dale 'U' crema
Óscar Ibáñez y 'Puma' Carranza fueron tricampeones con Universitario. Foto: composición LR/captura de El Último Aliento/Dale 'U' crema

Nunca ha sido un secreto que la relación entre José Carranza y Óscar Ibáñez se quebró durante su etapa en Universitario. En su momento, ambos llegaron a la gloria con la 'U' tras ser tricampeones, pero la amistad y compañerismo culminó por completo en el 2002. Al igual que con 'Chemo' del Solar, el popular 'Puma' forjó una enemistad con el exportero merengue, la cual perdura hasta la actualidad. A propósito, Juan 'Chiquito' Flores explicó cuáles fueron las razones que provocaron que la relación entre Ibáñez y Carranza se rompa totalmente.

En principio, los rumores apuntaban que todo se dio en medio de la falta de pagos en Universitario en el 2002. Esto fue confirmado recientemente por Flores, quien aseguró que el 'Puma' se molestó con Ibáñez por cobrar su sueldo cuando muchos jugadores no podían hacerlo por los problemas económicos del club.

PUEDES VER: Néstor Gorosito deja la responsabilidad a la directiva de Alianza Lima para renovar a Hernán Barcos: Ya di mi opinión

lr.pe

'Chiquito' Flores contó el porqué de la mala relación entre 'Puma' Carranza y Óscar Ibáñez

En una reciente edición del programa 'El último aliento', Flores relató cómo se enteró que Ibáñez cobró en medio de la crisis crema. Según detalló, vio al otrora guardameta de Perú saliendo de una oficina con un paquete y luego se enteró que ahí llevaba su sueldo.

"Yo lo dije. Una vez fui porque yo estaba viendo el contrato para el siguiente año. Voy y Alfredo me dice si podía ir a la oficina. Yo justo estoy entrando e Ibáñez sale. Me (saluda), estaba con su casaca y un paquete. Yo pensé que estaba llevando unos documentos. Entro y un sapo me dice que había cobrado. '¿Cómo si no cobramos hace dos meses?'", dijo.

Inmediatamente, va en busca de Carranza, quien era uno de los referentes del plantel, para contarle lo sucedido. "Entonces, voy al 'Puma' y le pregunté qué fue. Nosotros estábamos sacándonos la miér***** y este hue*** ha cobrado. Y ahí hubo una broncaza por eso", concluyó.

PUEDES VER: Ayacucho FC le dice adiós a la Liga 1: perdió 2-1 ante Cienciano y es el último descendido de la primera división

lr.pe

'Puma' Carranza y sus duras palabras contra Óscar Ibáñez

En diálogo con el programa 'Entre ceja y ceja', Carranza le dejó un recado a Óscar Ibáñez. Principalmente, hizo referencia a su pasado reciente como entrenador de la selección peruana.

"Yo converso con la gente que me suma. Si tú mismo estás viendo que uno persona es irrespetuosa y está agarrando la selección. Juan (Reynoso) es el mejor entrenador que hay acá en el Perú, le duela a quien le duela, es la realidad", manifestó.

Notas relacionadas
Rodrigo Ureña revela que tiene un asunto pendiente con Universitario y aclara su futuro: "Tengo temas puntuales que tocar"

Rodrigo Ureña revela que tiene un asunto pendiente con Universitario y aclara su futuro: "Tengo temas puntuales que tocar"

LEER MÁS
Aixa Vigil se olvida por completo de Alianza Lima y revela que siempre fue hincha de Universitario: "Todo el mundo sabe"

Aixa Vigil se olvida por completo de Alianza Lima y revela que siempre fue hincha de Universitario: "Todo el mundo sabe"

LEER MÁS
Programación de la fecha 19 de Torneo Clausura de la Liga 1: fixture y tabla de posiciones de la última jornada

Programación de la fecha 19 de Torneo Clausura de la Liga 1: fixture y tabla de posiciones de la última jornada

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Ayacucho FC le dice adiós a la Liga 1: perdió 2-1 ante Cienciano y es el último descendido de la primera división

Ayacucho FC le dice adiós a la Liga 1: perdió 2-1 ante Cienciano y es el último descendido de la primera división

LEER MÁS
Néstor Gorosito deja la responsabilidad a la directiva de Alianza Lima para renovar a Hernán Barcos: "Ya di mi opinión"

Néstor Gorosito deja la responsabilidad a la directiva de Alianza Lima para renovar a Hernán Barcos: "Ya di mi opinión"

LEER MÁS
Alianza Lima goleó 3-0 a UTC, pero no le alcanzó: jugará semifinales de los playoffs para buscar la fase de grupos de la Libertadores

Alianza Lima goleó 3-0 a UTC, pero no le alcanzó: jugará semifinales de los playoffs para buscar la fase de grupos de la Libertadores

LEER MÁS
Carlos Zambrano acusa un 'arbitraje inclinado' en su contra tras nueva expulsión en Alianza Lima: "No tiene explicación deportiva"

Carlos Zambrano acusa un 'arbitraje inclinado' en su contra tras nueva expulsión en Alianza Lima: "No tiene explicación deportiva"

LEER MÁS
Sporting Cristal vs Alianza Lima: fecha, hora y canal de la primera fase de los playoffs de la Liga 1 2025

Sporting Cristal vs Alianza Lima: fecha, hora y canal de la primera fase de los playoffs de la Liga 1 2025

LEER MÁS
Paolo Guerrero bromeó a Pedro Aquino después de negarse a decir "Arriba Alianza Lima": "No te voy a saludar"

Paolo Guerrero bromeó a Pedro Aquino después de negarse a decir "Arriba Alianza Lima": "No te voy a saludar"

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

Perulandia

PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

PRECIO

S/ 37.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Recién nacido desapareció dentro de hospital de EsSalud en Ica: fue hallado en casa de extrabajadora de limpieza

Cierran estaciones del Metropolitano por manifestaciones en el Centro de Lima: Corredor Morado también cambia ruta

Sunat inició afiliación automática del RUC a personas naturales en Perú que cumplan estos indicadores económicos: norma ampliará la base tributaria

Fútbol Peruano

Aseguran que Olimpia quiere a Rodrigo Ureña y buscaría un préstamo de Universitario: "Es un nombre que dejó Fabián Bustos"

Sporting Cristal ganó 2-1 a Atlético Grau por Torneo Clausura: Cristian Benavente volvió a marcar en Liga 1

"Nadie aún ha sido tetracampeón en el Perú": Andy Polo se ilusiona con volver a alzar el título con Universitario en el 2026

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Delia Espinoza podrá solicitar uso de la PNP para retomar el cargo de fiscal de la Nación si vence plazo en JNJ

ONPE habilitará link para elegir tu local de votación rumbo a las elecciones generales 2026: revisa aquí los pasos a seguir

Congreso: Kira Alcarraz reitera su renuncia a la bancada de Podemos Perú

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025