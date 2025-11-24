Nunca ha sido un secreto que la relación entre José Carranza y Óscar Ibáñez se quebró durante su etapa en Universitario. En su momento, ambos llegaron a la gloria con la 'U' tras ser tricampeones, pero la amistad y compañerismo culminó por completo en el 2002. Al igual que con 'Chemo' del Solar, el popular 'Puma' forjó una enemistad con el exportero merengue, la cual perdura hasta la actualidad. A propósito, Juan 'Chiquito' Flores explicó cuáles fueron las razones que provocaron que la relación entre Ibáñez y Carranza se rompa totalmente.

En principio, los rumores apuntaban que todo se dio en medio de la falta de pagos en Universitario en el 2002. Esto fue confirmado recientemente por Flores, quien aseguró que el 'Puma' se molestó con Ibáñez por cobrar su sueldo cuando muchos jugadores no podían hacerlo por los problemas económicos del club.

'Chiquito' Flores contó el porqué de la mala relación entre 'Puma' Carranza y Óscar Ibáñez

En una reciente edición del programa 'El último aliento', Flores relató cómo se enteró que Ibáñez cobró en medio de la crisis crema. Según detalló, vio al otrora guardameta de Perú saliendo de una oficina con un paquete y luego se enteró que ahí llevaba su sueldo.

"Yo lo dije. Una vez fui porque yo estaba viendo el contrato para el siguiente año. Voy y Alfredo me dice si podía ir a la oficina. Yo justo estoy entrando e Ibáñez sale. Me (saluda), estaba con su casaca y un paquete. Yo pensé que estaba llevando unos documentos. Entro y un sapo me dice que había cobrado. '¿Cómo si no cobramos hace dos meses?'", dijo.

Inmediatamente, va en busca de Carranza, quien era uno de los referentes del plantel, para contarle lo sucedido. "Entonces, voy al 'Puma' y le pregunté qué fue. Nosotros estábamos sacándonos la miér***** y este hue*** ha cobrado. Y ahí hubo una broncaza por eso", concluyó.

'Puma' Carranza y sus duras palabras contra Óscar Ibáñez

En diálogo con el programa 'Entre ceja y ceja', Carranza le dejó un recado a Óscar Ibáñez. Principalmente, hizo referencia a su pasado reciente como entrenador de la selección peruana.

"Yo converso con la gente que me suma. Si tú mismo estás viendo que uno persona es irrespetuosa y está agarrando la selección. Juan (Reynoso) es el mejor entrenador que hay acá en el Perú, le duela a quien le duela, es la realidad", manifestó.