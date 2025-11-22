HOYSuscripcion LR Focus

Raúl Fernández señala que Diego Romero debe ser titular en Universitario por encima de Sebastián Britos: “Hay que seguir sacando arqueros en la 'U'”

El debate sobre la portería de Universitario de cara a la próxima temporada continúa generando comentarios. En su análisis, Fernández indicó que, aunque su opción sería Romero, advirtió que la falta de ritmo podría jugarle en contra.

Raúl Fernández señaló que Diego Romero debería ser el portero titular de Universitario. Foto: composición LR/Denganche/Diego Romero

El debate sobre quién debería ser el portero titular en Universitario de Deportes sigue generando opiniones divididas. Muchos hinchas discuten si Sebastián Britos o Diego Romero, quien actualmente no tiene minutos en Banfield, debería defender los tres palos del conjunto crema.

En este contexto, en una reciente edición del programa 'Sin Cassette', el invitado fue Raúl 'Superman' Fernández, mítico arquero crema que dejó huella en el club. Durante la entrevista, se le consultó por este mismo debate y respondió que le agrada más Romero y le gustaría que vuelva para ser titular. No obstante, reconoció que su falta de ritmo podría pasarle factura, especialmente considerando que la próxima temporada Universitario disputará la Copa Libertadores.

PUEDES VER: Fabián Bustos reaparece con cuestionamientos a Alianza Lima y clubes que "no fueron rivales" para Universitario: “Tiró la toalla mucho antes"

lr.pe

¿Qué dijo Raúl Fernández sobre el futuro de la portería de Universitario?

"Para mí, yo creo que Diego Romero es el que suena. La directiva tiene que ver si viene Romero o deja a Britos. A mí me gusta más Romero, aparte porque es de la casa. Hay que seguir sacando arqueros en la 'U'. Ahí salió, Llontop, José Carvallo, Yo, Diego tiene la posibilidad de no solo ser profesional, sino también consolidarse en el club porque creo que tiene las cualidades", empezó diciendo.

"Por su puesto que hay un extra, al comienzo será un poco duro, espero que no. Para mí, no era para que se vaya y ha perdido ritmo, eso es algo que le juega en contra porque Universitario jugará la Copa Libertadores y eso es otro ritmo, otro nivel, entonces, honestamente te digo que le puede pasar factura no haber jugado", complementó el exjugador.

"Con continuidad, por supuesto, que debe hacerlo bien. Para mí es el arquero que puede ser el de la selección peruana. Para mí ese es el orden (segundo arquero de Gallese). Creo que la directiva debió respaldarlo en ese aspecto y si no, hacerlo ir a un lugar donde juegue no solo que vaya", añadió.

PUEDES VER: Universitario vs Los Chankas EN VIVO por L1 MAX: transmisión gratis del partido por la última fecha del Torneo Clausura 2025

lr.pe

Fernández explica por qué le gusta más Diego Romero como arquero

Finalmente, Raúl Fernández afirmó que Diego Romero le agrada mucho por ser un arquero moderno, con buen juego de pies y gran potencia. Incluso, considera que la dirigencia de Universitario debería darle respaldo para que pueda afirmarse como titular en el primer equipo.

"Creo que es uno de los arqueros un poco modernos, tiene el juego de pies, es potente y va a ser el arquero ideal para la selección y Universitario. El tema que le juega en contra es la continuidad, no se le ha visto una temporada completa. En este caso, creo que Universitario debió respaldarlo"

