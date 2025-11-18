La selección peruana de Ricardo Gareca es muy recordada por los aficionados debido a su estilo de juego y por la histórica clasificación a Rusia 2018. A pesar de que su ciclo finalizó hace varios años, el estratega sigue de cerca el presente de la Bicolor y no fue ajeno a las últimas eliminatorias rumbo al Mundial 2026.

A raíz de una consulta sobre las recientes declaraciones de Gennaro Gattuso, DT de Italia, quien cuestionó la cantidad de cupos que tiene Conmebol para la Copa del Mundo, el 'Tigre' aprovechó para ensayar una crítica a la Azzurra por perder su identidad y alejarse del tradicional catennaccio.

Ricardo Gareca pone de ejemplo a de DT de Sudamérica

"Las metodologías de estas últimas décadas han perjudicado a diferentes países. ¿Italia hace cuántos mundiales que no va? ¿Por qué era famosa Italia? El catenaccio, la marca, la sangre... Italia de golpe empezó a querer salir jugando de abajo, no sé qué implementaron y hace 2 mundiales que no clasifica. Cada país debe ver su idiosincrasia, lo que le conviene y de qué manera le conviene jugar. Italia salió 4 veces campeona del mundo con garra, actitud, catenaccio, la marca; después te complican la vida porque tienen grandes jugadores de fútbol", manifestó sobre la selección italiana en diálogo con el programa 'Doble Punta'.

En ese sentido, Ricardo Gareca cuestionó que, en los últimos años, se implementara la idea de siempre salir jugando desde la defensa. Para el estratega, un claro ejemplo de tener identidad se refeleja en el trabajo que realizó Gustavo Alfaro al mando de la selección paraguaya y cómo logró clasificar al Mundial 2026.

"¿Alfaro que le devolvió? Lo que son los paraguayos, y mara la campaña que hizo. Cada uno debe volver a respetar su esencia. Acá hubo una corriente que le voló la cabeza y se regó en todo el país, con la complicidad del periodismo. El que no salía jugando desde abajo estaba desactualizado... Veías cada cosa, que te agarras la cabeza, con equipos que no pasaban la mitad de la cancha, pero 'qué bien salían jugando desde abajo'", concluyó.

Gustavo Alfaro devolvió a Paraguay a un Mundial

Gustavo Alfaro asumió las riendas de la selección paraguaya en un momento muy complicado. Bajo sus órdenes, la Albirroja logró remontar en las Eliminatorias y culminó su participación con un registro de 6 victorias, 5 empates y 1 derrota; estos números le permitió clasificar a un Mundial después de 16 años.