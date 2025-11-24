Erick Noriega no podrá acompañar a Gremio en la recta final del Brasileirao —etapa en la que definirá su clasificación a la Copa Sudamericana 2026— y se despide de la temporada. Luego de la dura lesión que sufrió en la caída contra Botafogo, que no le permitió terminar el compromiso, la institución gaucha emitió un comunicado sobre la situación del volante de la selección peruana y confirmó la dura lesión que padece.

La ausencia del exvolante de Alianza Lima tendrá un impacto directo en la planificación del entrenador Mano Menezes. A pesar de que llegó hace pocos meses al club, el popular 'Samurai' tuvo una adaptación casi inmediata y se gana la titularidad en la zaga central.

Erick Noriega sufre dura lesión en el tobillo

En medio de la preocupación presente entre los hinchas de Gremio, el club aclaró que el polifuncional jugador de la selección peruana no tendrá que ser sometido a una operación; sin embargo, presenta una dura lesión en su tobillo izquierdo

"El Departamento de Ciencia, Salud y Rendimiento del Grêmio de Porto Alegrense informa que el atleta Erick Noriega fue sometido a exámenes después del último partido del Campeonato Brasileño, descartando fractura ósea, pero confirmando ruptura completa de la articulación tibioperonea antero inferior, además de ruptura parcial de la articulación talo fibular anterior del tobillo izquierdo. Noriega ya ha iniciado el tratamiento de fisioterapia para su recuperación", indicaron a través de un comunicado.

De acuerdo a los reportes de la prensa brasileña, se espera que el futbolista de 24 años vuelva a pisar los campos de juego en el 2026, pues este tipo de lesiones implica un tiempo de recuperación de entre 3 y 6 meses.

¿Cuántos partidos tiene Erick Noriega con Gremio?

Desde su llegada al balompié brasileño a finales de agosto, Erick Noriega se consolidó en la posición de defensor central. El 'Samuraí' disputó 14 partidos oficiales con la camiseta de Gremio