Fútbol Peruano

Fichajes de Universitario 2026: posibles altas, bajas y rumores del tricampeón del fútbol peruano

Después de ser tricampeón, Universitario ya piensa en lo que será su plantel para el 2026. Revisa las posibles altas, bajas y los rumores más fuertes en tienda merengue.

Universitario ya piensa en los refuerzos para el 2026. Foto: composición LR/X/Universitario/Orlando City
Universitario ya piensa en los refuerzos para el 2026. Foto: composición LR/X/Universitario/Orlando City

Universitario cerró su participación en el Torneo Clausura 2025 con una derrota ante Los Chankas en Andahuaylas. El resultado fue un mero trámite, puesto que la 'U' ya se había coronado tricampeón del fútbol peruano hace algunas fechas. Ahora, la mirada está puesta en el 2026, temporada en la que los cremas pueden seguir haciendo historia con un posible tetracampeonato. Por ello, la directiva ya piensa en los refuerzos y las salidas de cara a la siguiente campaña.

Además del torneo local, Universitario también tendrá que pelear por hacer un mejor papel en la Copa Libertadores. En este 2025, los merengues alcanzaron los octavos de final, donde cayeron estrepitosamente ante Palmeiras. En este sentido, los refuerzos para el año que viene no solo deben enfocarse en sumar para la Liga 1, sino también que brinden un roce internacional distinto al club.

Posibles fichajes de Universitario para el 2026

Una vez culminó el torneo, diversos nombres empezaron a sonar para recalar en Universitario. Uno de los primeros fue Pedro Gallese, quien acaba de quedar libre después de 6 años en Orlando City. Asimismo, Abel Hernández y Álvaro Ampuero son otros futbolistas que podrían llegar a tienda estudiantil.

  • Abel Hernández - delantero uruguayo
  • Pedro Gallese - arquero
  • Álvaro Ampuero - lateral

Bajas en Universitario para el 2026

Uno de los que no seguirá en Universitario será Diego Churín. De acuerdo al periodista Gustavo Peralta, el delantero argentino no cumplió con los objetivos de su contrato, por lo que no se activará su cláusula de renovación automática y abandonará el club. Asimismo, Gabriel Costa podría marcharse ante la falta de minutos.

  • Diego Churín
  • Gabriel Costa
  • Sebastián Britos.

Jugadores que renovaron con Universitario para el 2026

Por el momento, Matías Di Benedetto y Williams Riveros son dos de los futbolistas que seguirán en Universitario para la próxima temporada. Además, ambos jugadores ya iniciaron con sus trámites de nacionalización. Del mismo modo, José Carabalí se quedará por una campaña más. Finalmente, Jairo Vélez continuará en la 'U' luego de que César Vallejo no logró ascender.

¿Qué futbolistas tienen contrato vigente con Universitario?

A continuación, te presentamos una lista con los jugadores que aún tiene vínculo con Universitario.

  • Miguel Vargas contrato hasta 31/12/2026
  • Hugo Ancajima contrato hasta 31/12/2026
  • Aldo Corzo contrato hasta 31/12/2026
  • Jairo Concha contrato hasta 31/12/2026
  • Rodrigo Ureña contrato hasta 31/12/2026
  • Jorge Murrugarra contrato hasta 31/12/2026
  • Martín Pérez Guedes contrato hasta 31/12/2026
  • Horacio Calcaterra contrato hasta 31/12/2026
  • Álex Valera contrato hasta 31/12/2026
  • Andy Polo contrato hasta 31/12/2026
  • José Rivera contrato hasta 31/12/2026
  • Anderson Santamaría contrato hasta 31/12/2027
  • César Inga contrato hasta 31/12/2027
  • José Carabalí contrato hasta 31/12/2027
  • Paolo Reyna contrato hasta 31/12/2027
  • Williams Riveros contrato hasta 31/12/2027
  • Matías Di Benedetto contrato hasta 31/12/2027
  • Sebastián Flores contrato hasta 31/12/2027
  • Jesús Castillo contrato hasta 31/12/2028
  • Edison Flores contrato hasta 31/12/2028.
