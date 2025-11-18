En los últimos días, se generó una polémica a raíz de las declaraciones de Agustín Lozano sobre la salida de Ricardo Gareca de la selección peruana y la respuesta que expresó el entrenador argentino. Incluso, el propio Jean Ferrari, director general de fútbol de la FPF, opinó sobre este tema y lanzó una feroz crítica contra el 'Tigre'.

En medio de este panorama, Diego Rebagliati se pronunció sobre el accionar de los involucrados; no obstante, reparó en el episodio de la fallida negociación para la continuidad de Gareca en el banquillo de la Bicolor.

Diego Rebagliati sobre conflicto entre Gareca y Lozano

"Lo primero es que acá no hay buenos y malos en el fútbol. Gareca, cada vez que puede, le pega un palo a Lozano. Lo que pasa es que pegarle a Lozano es la más fácil; en su caso, Gareca tiene razón. Así Lozano siga diciendo que no tuvo nada que ver, la gente que sabe la verdad de lo que pasó esos tres días en Buenos Aires (negociación) sabe que hicieron bien poquito para que Gareca siga", señaló el exfutbolista en el programa 'Al Ángulo'.

En ese sentido, el ahora comentarista deportivo indicó que Agustín Lozano debió ser honesto y mencionar que no contaba con Ricardo Gareca. Asimismo, cuestionó al directivo por su accionar en las negociaciones.

"Era más honesto salir y decir: 'Eres muy caro o quiero mi propio proyecto porque este no lo siento mío'. Al final era un poco de las 2 cosas. Siempre que le preguntan a Lozano por el tema, dice que él envió gente y no tuvo nada que ver. Los que sabemos la verdad, sabemos que el esfuerzo fue así de chiquito para que parezca que hacían un esfuerzo; porque era caro y porque no era su técnico", agregó.

Por otra parte, Rebagliati sostuvo que Jean Ferrari, fiel a su personalidad, "se está comprando el pleito" entre el presidente de la FPF y el estratega de 67 años.

"Gareca, con el resultado puesto del gran desastre que fue esta eliminatoria, dice que agarraron a Perú en el puesto 54 y lo dejaron en el 10, fueron un solo proceso. Cada vez que puede hablar bien de Oviedo, porque está muy agradecido, lo cual es otro tiro para Lozano (...). Ferrari, lo que está haciendo, es comprarse un pleito cuando a quien está disparando Gareca es a Lozano... Bueno, es parte de la personalidad de Jean", concluyó.

Ricardo Gareca le contesta a Jean Ferrari

El popular 'Tigre' se mostró muy incómodo con esta situación y, además de responderle al exadministrador de Universitario, afirmó que está evaluando dejar de comentar sobre la selección peruana.

"Lo último que dijeron ahora son las declaraciones de Ferrari. El no estar de acuerdo... No sé puntualmente lo que dijo, pero no me interesa. Es un momento difícil y esto pensando seriamente no hablar más de la selección. Todo se toma mal y adquiere una dimensión en la que no estoy a gusto con eso. No quiero generar una polémica. Soy el técnico que más dirigió la selección peruana, tengo casi 100 partidos en la historia de Perú, y parece que no puede dar una opinión porque se la toman mal", aseguró en el programa Doble Punta.