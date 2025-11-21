Pablo Bengoechea señala que no habrá un recambio en la selección peruana y advierte: “Al 100% no existe en ningún lugar”
En su explicación, Pablo Bengoechea señaló que no habrá un recambio al 100 %, debido a que dentro de la selección peruana habrá jugadores que le comentarán los problemas que existen internamente.
Pablo Bengoechea señaló que no hay un recambio en la selección peruana. En una reciente edición del programa 'Línea de 5', el entrenador uruguayo dio su análisis sobre lo que viene de cara al futuro con la selección peruana, indicando que no habrá un cambio del 100% dentro de la Bicolor, ya que, en ese proceso, habrá jugadores que le mencionarán al entrenador de turno los problemas existentes y que ese DT debería averiguar todo lo que pueda.
En sus declaraciones, señaló que, en la actualidad, Perú está en un momento de transición, por lo que se deben tomar ciertos tipos de decisiones. Además, respecto al entrenador, indicó que ya se debería tener uno definido o, en su defecto, confirmar a Manuel Barreto en el cargo.
¿Qué dijo Pablo Bengoechea sobre la selección peruana?
"Perú está en un momento de transición en el que debe tomar decisiones. Lo del entrenador es clave: ya sea nombrar a uno nuevo o confirmar a Barreto como técnico. El recambio al 100% no existe en ningún lugar. Habrá futbolistas que recibirán al nuevo entrenador y le comentarán los problemas que existen en la selección. El técnico que llegue tendrá que averiguar todo, antes de llegar al cargo”, fueron las palabras del charrúa.
¿Cuándo juega Perú contra Bolivia?
Aunque por el momento no hay un comunicado oficial, se estima que este partido, organizado por la SAFAP, estaría programado para el 21 de diciembre y se jugará en el Estadio Félix Castillo.