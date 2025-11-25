La reciente aparición de Williams Riveros, Matías Di Benedetto y Aldo Corzo en la reciente edición del programa 'Enfocados' generó una serie de comentarios entre los hinchas de Universitario de Deportes. Durante la entrevista, los jugadores del conjunto merengue sorprendieron con sus comentarios sobre el exfutbolista Carlos Galván, que fue campeón con la 'U' en el 2009.

Los centrales del conjunto crema no fueron ajenos a los comentarios del popular 'Negro', quien aseguró que era mejor que el zaguero paraguayo, y salieron a responder. Sin embargo, no fueron los únicos que se pronunciaron sobre este tema.

Carlos Galván le contesta a Riveros, Corzo y Di Bendetto

Carlos Galván evitó explayarse sobre este asunto y dejó un 'picante' mensaje contra los 3 defensores de Universitario de Deportes. Más allá de estos comentarios, aseguro no tener ningún problema con alguno de ellos.

"Déjame contestar. Uno me puede atar los cordones, el otro lustrar los zapatos y el otro cambiar los toperoles", manifestó el experimentado exdefensor argentino en el programa 'A Presión'.

¿Qué dijeron Riveros, Di Benedetto y Corzo sobre Carlos Galván?

"Molesta no, sí me molesta que salga hablar esa persona (Galván). Aparte no nos podemos comparar, él es histórico por un título (con Universitario), yo tengo tres", indicó Riveros al ser consultado por Jefferson Farfán sobre las comparaciones con Galván.

Por su parte, Aldo Corzo sorprendió con su defensa al futbolista paraguayo. El mundialista con la selección peruana, incluso, consideró que John Galliquio era mejor que Galván.

“(Williams) Riveros, porque ha ganado un tricampeonato con la ‘U’, Galván ganó uno (2009), yo estaba ahí. Para mí, ese año el verdadero crack en la defensa fue (John) Galliquio, era el bravo. Galván bien, pero Galliquio estaba alto", puntualizó.

¿En qué clubes jugó Carlos Galván?

Carlos Galván cuenta con una destacada trayectoria, en la que destaca su paso por ligas como la de Brasil y Argentina.