HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Mira EN VIVO 'Sin Guion' con Rosa María Palacios
Mira EN VIVO 'Sin Guion' con Rosa María Palacios     Mira EN VIVO 'Sin Guion' con Rosa María Palacios     Mira EN VIVO 'Sin Guion' con Rosa María Palacios     
Fútbol Peruano

Carlos Galván responde fuerte a Corzo, Riveros y Di Benedetto: "Uno me puede atar los cordones, otro..."

El experimentado exjugador argentino no fue ajeno y contestó a las recientes declaraciones que hicieron los defensores de Universitario de Deportes en el programa 'Enfocados'.

Carlos Galván fue campeón nacional con Universitario de Deportes en el 2009. Foto: composición LR/A Presión/Liga 1
Carlos Galván fue campeón nacional con Universitario de Deportes en el 2009. Foto: composición LR/A Presión/Liga 1

La reciente aparición de Williams Riveros, Matías Di Benedetto y Aldo Corzo en la reciente edición del programa 'Enfocados' generó una serie de comentarios entre los hinchas de Universitario de Deportes. Durante la entrevista, los jugadores del conjunto merengue sorprendieron con sus comentarios sobre el exfutbolista Carlos Galván, que fue campeón con la 'U' en el 2009.

Los centrales del conjunto crema no fueron ajenos a los comentarios del popular 'Negro', quien aseguró que era mejor que el zaguero paraguayo, y salieron a responder. Sin embargo, no fueron los únicos que se pronunciaron sobre este tema.

PUEDES VER: Erick Noriega no volverá a jugar en el 2025: Gremio confirma que el peruano se rompió dos ligamentos del tobillo

lr.pe

Carlos Galván le contesta a Riveros, Corzo y Di Bendetto

Carlos Galván evitó explayarse sobre este asunto y dejó un 'picante' mensaje contra los 3 defensores de Universitario de Deportes. Más allá de estos comentarios, aseguro no tener ningún problema con alguno de ellos.

"Déjame contestar. Uno me puede atar los cordones, el otro lustrar los zapatos y el otro cambiar los toperoles", manifestó el experimentado exdefensor argentino en el programa 'A Presión'.

PUEDES VER: Carlos Desio acusa deslealtad en Cienciano por no seguir y ser reemplazarlo apenas terminó el Clausura: 'Yo puse la cara'

lr.pe

¿Qué dijeron Riveros, Di Benedetto y Corzo sobre Carlos Galván?

"Molesta no, sí me molesta que salga hablar esa persona (Galván). Aparte no nos podemos comparar, él es histórico por un título (con Universitario), yo tengo tres", indicó Riveros al ser consultado por Jefferson Farfán sobre las comparaciones con Galván.

Por su parte, Aldo Corzo sorprendió con su defensa al futbolista paraguayo. El mundialista con la selección peruana, incluso, consideró que John Galliquio era mejor que Galván.

“(Williams) Riveros, porque ha ganado un tricampeonato con la ‘U’, Galván ganó uno (2009), yo estaba ahí. Para mí, ese año el verdadero crack en la defensa fue (John) Galliquio, era el bravo. Galván bien, pero Galliquio estaba alto", puntualizó.

¿En qué clubes jugó Carlos Galván?

Carlos Galván cuenta con una destacada trayectoria, en la que destaca su paso por ligas como la de Brasil y Argentina.

  • Racing (Argentina)
  • Atlético Mineiro (Brasil)
  • Santos (Brasil)
  • Lanús (Argentina)
  • Ciudad de Murcia (España)
  • Paysandu (Brasil)
  • Argentinos Juniors (Argentina)
  • Olimpia (Paraguay)
  • Banfield (Argentina)
  • Universitario de Deportes (Perú)
  • César Vallejo (Perú).
Notas relacionadas
Williams Riveros sorprende con rotunda respuesta tras ser comparado con Carlos Zambrano: "Yo soy tricampeón"

Williams Riveros sorprende con rotunda respuesta tras ser comparado con Carlos Zambrano: "Yo soy tricampeón"

LEER MÁS
Sebastián Britos luego de perder el invicto con Universitario por el Torneo Clausura: "No es fácil venir a jugar acá"

Sebastián Britos luego de perder el invicto con Universitario por el Torneo Clausura: "No es fácil venir a jugar acá"

LEER MÁS
¿Jorge Fosatti seguirá en Universitario? Álvaro Barco se pronunció sobre continuidad del DT uruguayo: "Esperemos que todo salga bien"

¿Jorge Fosatti seguirá en Universitario? Álvaro Barco se pronunció sobre continuidad del DT uruguayo: "Esperemos que todo salga bien"

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Fichajes de Universitario, últimas noticias: refuerzos y bajas del tricampeón en la Liga 1 2026

Fichajes de Universitario, últimas noticias: refuerzos y bajas del tricampeón en la Liga 1 2026

LEER MÁS
Carlos Desio acusa deslealtad en Cienciano por no seguir y ser reemplazarlo apenas terminó el Clausura: "Yo puse la cara"

Carlos Desio acusa deslealtad en Cienciano por no seguir y ser reemplazarlo apenas terminó el Clausura: "Yo puse la cara"

LEER MÁS
Fichajes de Alianza Lima, últimas noticias: altas, bajas y rumores del equipo de Néstor Gorosito en la Liga 1 2026

Fichajes de Alianza Lima, últimas noticias: altas, bajas y rumores del equipo de Néstor Gorosito en la Liga 1 2026

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

Perulandia

PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

PRECIO

S/ 37.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Nuevo hallazgo arqueológico en Perú supera en antigüedad al observatorio solar de Chankillo, según el Ministerio de Cultura

Casa de Todos en el Cercado de Lima luce abandonada y con estructuras oxidadas tras reabrirse como refugio para mujeres luego de dos años

Fichajes de Alianza Lima: altas, bajas y rumores del equipo de Néstor Gorosito para la Liga 1 2026

Fútbol Peruano

Fichajes de Alianza Lima: altas, bajas y rumores del equipo de Néstor Gorosito para la Liga 1 2026

Guillermo Viscarra califica de ídolo a Hernán Barcos ante posible salida de Alianza Lima: "Nadie es ciego para no ver el cariño que se ganó"

Fichajes de Universitario 2026: posibles altas, bajas y rumores del tricampeón del fútbol peruano

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Gobierno de José Jerí insiste en proyecto de ley que crea el delito de información reservada

Wilson Soto justifica proyecto que exige título profesional a influencers: "En China ya se regula este tema"

Jefe del INPE no pasará por prueba del polígrafo pese a denuncia de cobro de coimas

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025