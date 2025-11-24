Alianza Lima no cumplió las expectativas en la temporada, tras quedar eliminados en los cuartos de final de la Copa Sudamericana y sin posibilidades en el Torneo Clausura. Además, el club estaría atravesando problemas internos por no cumplir los objetivos y la renovación de Hernán Barcos. El 'Pirata' disparó con todo en sus declaraciones e incluso metió cierta presión para continuar en La Victoria.

El delantero aliancista fue pieza clave, ya que con sus goles avanzaron en la fase preliminar Copa Libertadores e incluso eliminaron a Boca Juniors en La Bombonera. Asimismo, plasmó su cuota goleadora en la Liga 1 y en la Copa Sudamericana. Sin embargo, la edad y el perfil de un '9' más movedizo hicieron que la directiva le baje el dedo.

¿Qué dijo Reimond Manco sobre la posible salida de Hernán Barcos?

El exfutbolista sorprendió a todo el panel al revelar el conflicto en la interna que existe en Alianza Lima por la renovación y las declaraciones de Hernán Barcos. "La gente solo ve lo externo. Es normal que no sepan lo que pasa en la interna. La verdad es que la relación de Barcos con todo el grupo está desgastada. No está bien visto. Me lo han dicho del mismo Alianza. Esto suele suceder cuando pasas muchos años en un club. Además, sus declaraciones no cayeron bien en la dirigencia. Sienten que le tiraron a la hinchada encima", enfatizó Reimond Manco en Denganche.

¿Qué había dicho Hernán Barcos sobre su futuro en Alianza Lima?

El goleador tocó el l tema de su renovación en Alianza Lima. "Me han hablado, lo he escuchado, pero les dije que la prioridad la tiene Alianza y después veré. Después del partido con UTC, el club va a empezar a decidir y veremos qué pasa. El club ya sabe mi deseo, lo he manifestado varias veces. Ellos están estudiando y viendo la posibilidad. Queda en ellos el sí o no. Son cosas del fútbol. Uno no tiene garantizado nada. Duele tener que irse por lo que uno siente por Alianza, pero el fútbol es así", declaró el 'Pirata' Barcos para la prensa.

Alianza Lima tendrá un rival de lujo en su presentación del 2026

Como es conocido, Alianza Lima tiene planificado realizar la presentación de su plantel 2026 por todo lo alto: los íntimos tendrán como rival al Inter Miami de Lionel Messi en la tradicional Noche Blanquiazul. Se espera que el astro argentino arribe a la capital en compañía de otras figuras como Luis Suárez.

