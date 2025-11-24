Carlos Zambrano recibió una nueva expulsión en la Liga 1, tras una polémico choque con el árbitro Julio Quiróz en el partido entre Alianza Lima y UTC por la última fecha del Torneo Clausura. El excampeón del fútbol peruano no pasó apuros y goleó sin problemas al cuadro de Cutervo, aunque la tarjeta roja al defensor de la selección peruana comprometió a la zaga victoriana. Por este motivo, Giancarlo Granda habló fuerte y claro sobre este extraño suceso.

El 'Káiser' en una decisión arbitral argumentó que la acción no merecía ser sancionada como penal. Sin embargo, al dirigirse hacia el punto de penal, el árbitro colisionó con el defensor central, lo que llevó a que este recibiera su segunda tarjeta amarilla, resultando en su expulsión del partido.

¿Qué dijo Giancarlo Granda sobre la polémica expulsión de Carlos Zambrano?

El periodista deportivo analizó la insólita tarjeta roja y respaldó a Carlos Zambrano. "Fue un partido duro para ambos equipos y me imagino que no estará en los Playoffs de la Liga 1. Hoy expulsaron a Zambrano de manera inexplicable. Cuando a Carlos lo expulsan bien, aquí lo decimos, pero lo de hoy fue una locura. Zambrano estaba parado y el árbitro lo choca", enfatizó Giancarlo Granda en Movistar Deportes.

Carlos Zambrano criticó el arbitraje tras volver a ser expulsado con Alianza Lima

"Respeto el fútbol y sus reglas, y siempre soy autocrítico cuando cometo una falta tonta que amerite una tarjeta. Pero lo que pasó hoy supera un simple error. La jugada de mi expulsión no tiene explicación deportiva y deja la sensación de que algunas decisiones llegan ya inclinadas antes de ocurrir", dijo en un principio de su comunicado en Instagram.

Posteriormente, pidió que se revisen las imágenes para que puedan evaluar su tarjeta roja por el bienestar de nuestro balompié. "La expulsión no tiene sustento alguno y la decisión del árbitro fue tan desproporcionada que es imposible no pensar que ya venía con una idea formada antes de la jugada. Duele sentir que no se nos mide con el mismo criterio. Confío en que las imágenes hablarán por sí solas y en que se revise todo con transparencia, por el bien del juego y de la competencia", concluyó.

