HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Deportes

'Flaco' Granda impactado por la polémica expulsión de Carlos Zambrano ante UTC: "Estaba parado y el árbitro lo choca"

El defensor de Alianza Lima recibió su segunda tarjeta amarilla tras la colisión con el árbitro, lo que complicó a la defensa local pese a la victoria.

Giancarlo Granda cuestiona el arbitraje contra Zambrano: Foto: Lr/Movistar Deportes
Giancarlo Granda cuestiona el arbitraje contra Zambrano: Foto: Lr/Movistar Deportes

Carlos Zambrano recibió una nueva expulsión en la Liga 1, tras una polémico choque con el árbitro Julio Quiróz en el partido entre Alianza Lima y UTC por la última fecha del Torneo Clausura. El excampeón del fútbol peruano no pasó apuros y goleó sin problemas al cuadro de Cutervo, aunque la tarjeta roja al defensor de la selección peruana comprometió a la zaga victoriana. Por este motivo, Giancarlo Granda habló fuerte y claro sobre este extraño suceso.

El 'Káiser' en una decisión arbitral argumentó que la acción no merecía ser sancionada como penal. Sin embargo, al dirigirse hacia el punto de penal, el árbitro colisionó con el defensor central, lo que llevó a que este recibiera su segunda tarjeta amarilla, resultando en su expulsión del partido.

PUEDES VER: Williams Riveros sorprende con rotunda respuesta tras ser comparado con Carlos Zambrano: "Yo soy tricampeón"

lr.pe

¿Qué dijo Giancarlo Granda sobre la polémica expulsión de Carlos Zambrano?

El periodista deportivo analizó la insólita tarjeta roja y respaldó a Carlos Zambrano. "Fue un partido duro para ambos equipos y me imagino que no estará en los Playoffs de la Liga 1. Hoy expulsaron a Zambrano de manera inexplicable. Cuando a Carlos lo expulsan bien, aquí lo decimos, pero lo de hoy fue una locura. Zambrano estaba parado y el árbitro lo choca", enfatizó Giancarlo Granda en Movistar Deportes.

PUEDES VER: Guillermo Viscarra califica de ídolo a Hernán Barcos ante posible salida de Alianza Lima: "Nadie es ciego para no ver el cariño que se ganó"

lr.pe

Carlos Zambrano criticó el arbitraje tras volver a ser expulsado con Alianza Lima

"Respeto el fútbol y sus reglas, y siempre soy autocrítico cuando cometo una falta tonta que amerite una tarjeta. Pero lo que pasó hoy supera un simple error. La jugada de mi expulsión no tiene explicación deportiva y deja la sensación de que algunas decisiones llegan ya inclinadas antes de ocurrir", dijo en un principio de su comunicado en Instagram.

Posteriormente, pidió que se revisen las imágenes para que puedan evaluar su tarjeta roja por el bienestar de nuestro balompié. "La expulsión no tiene sustento alguno y la decisión del árbitro fue tan desproporcionada que es imposible no pensar que ya venía con una idea formada antes de la jugada. Duele sentir que no se nos mide con el mismo criterio. Confío en que las imágenes hablarán por sí solas y en que se revise todo con transparencia, por el bien del juego y de la competencia", concluyó.

Notas relacionadas
'Flaco' Granda le pide a la FPF que retire hasta nuevo aviso la camiseta '10' de la selección peruana: "No es para todos"

'Flaco' Granda le pide a la FPF que retire hasta nuevo aviso la camiseta '10' de la selección peruana: "No es para todos"

LEER MÁS
‘Flaco’ Granda señala las posibles salidas de Alianza Lima si no consigue el cupo para Perú 2: “Se va el técnico y se apuntarán a los referentes"

‘Flaco’ Granda señala las posibles salidas de Alianza Lima si no consigue el cupo para Perú 2: “Se va el técnico y se apuntarán a los referentes"

LEER MÁS
Giancarlo Granda y su firme postura sobre el polémico partido entre Ayacucho FC y Comerciantes Unidos: "Todo muy raro"

Giancarlo Granda y su firme postura sobre el polémico partido entre Ayacucho FC y Comerciantes Unidos: "Todo muy raro"

LEER MÁS
Entradas de Palmeiras - Flamengo para la final de Copa Libertadores 2025: precios y dónde comprar los boletos para el partido en Lima

Entradas de Palmeiras - Flamengo para la final de Copa Libertadores 2025: precios y dónde comprar los boletos para el partido en Lima

LEER MÁS
Triunfo peruano: Zacarías Rivera, promesa y esperanza de la natación

Triunfo peruano: Zacarías Rivera, promesa y esperanza de la natación

LEER MÁS
Puma Carranza revela que no volvería a convocar a Erick Noriega en la selección peruana: "Algunos juegan en Brasil y no dan la talla"

Puma Carranza revela que no volvería a convocar a Erick Noriega en la selección peruana: "Algunos juegan en Brasil y no dan la talla"

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Mr. Peet indignado con el descenso de Ayacucho FC de la Liga 1: "Se lo bajaron, todo salió a la perfección"

Mr. Peet indignado con el descenso de Ayacucho FC de la Liga 1: "Se lo bajaron, todo salió a la perfección"

LEER MÁS
Williams Riveros sorprende con rotunda respuesta tras ser comparado con Carlos Zambrano: "Yo soy tricampeón"

Williams Riveros sorprende con rotunda respuesta tras ser comparado con Carlos Zambrano: "Yo soy tricampeón"

LEER MÁS
Barcelona vs Chelsea: fecha, hora y canal de TV para ver el partido por la fecha 5 de la Champions League 2025

Barcelona vs Chelsea: fecha, hora y canal de TV para ver el partido por la fecha 5 de la Champions League 2025

LEER MÁS
Ayacucho FC le dice adiós a la Liga 1: perdió 2-1 ante Cienciano y es el último descendido de la primera división

Ayacucho FC le dice adiós a la Liga 1: perdió 2-1 ante Cienciano y es el último descendido de la primera división

LEER MÁS
Hinchas de Alianza Lima quedan sorprendidos con la pantalla del VAR que usó el árbitro en el triunfo ante UTC: "Gracias, Agustín Lozano"

Hinchas de Alianza Lima quedan sorprendidos con la pantalla del VAR que usó el árbitro en el triunfo ante UTC: "Gracias, Agustín Lozano"

LEER MÁS
Sporting Cristal vs Alianza Lima: fecha, hora y canal de la primera fase de los playoffs de la Liga 1 2025

Sporting Cristal vs Alianza Lima: fecha, hora y canal de la primera fase de los playoffs de la Liga 1 2025

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

Perulandia

PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

PRECIO

S/ 37.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Cocinero es atacado a balazos en chifa de San Luis: negocios recibieron amenazas extorsivas de Los Malditos de la Zona

Cierran estaciones del Metropolitano por manifestaciones en el Centro de Lima: Corredor Morado también cambia ruta

Delia Espinoza podrá solicitar uso de la PNP para retomar el cargo de fiscal de la Nación si vence plazo en JNJ

Deportes

Reimond Manco se rinde a Álex Valera luego de los partidos amistoso de la selección peruana: "Él es el '9', no veo a otro"

Andrés Mendoza arremetió contra Jairo Concha y casi se va a las manos en un programa deportivo: "Fue un desastre con Perú"

Diego Rebagliati se ilusiona con la selección peruana en la Liga de Naciones: "Las Eliminatorias cambiarían de formato"

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Delia Espinoza podrá solicitar uso de la PNP para retomar el cargo de fiscal de la Nación si vence plazo en JNJ

ONPE habilitará link para elegir tu local de votación rumbo a las elecciones generales 2026: revisa aquí los pasos a seguir

Congreso: Kira Alcarraz reitera su renuncia a la bancada de Podemos Perú

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025