Reimond Mancotomó la decisión de bautizarse en la iglesia cristiana 'Camino de vida' tras su reciente acercamiento a la fe. El exfutbolista aseguró que su acercamiento a la fe es una decisión tomada “por convicción”. El exfutbolista, recordado por su etapa en la selección peruana y por los episodios polémicos de su juventud, mostró un renovado compromiso espiritual en un video difundido por la página Luz en el camino.

Su testimonio generó reacciones positivas en redes sociales, donde usuarios destacaron el notable cambio de vida que ha mostrado en los últimos años. “Me siento más que feliz de venir acá por convicción, es lo más maravilloso de verdad”, expresó emocionado frente al pastor de la iglesia Taylor Barriger.

TE RECOMENDAMOS LA SANACIÓN DE ÚTERO: LIBERANDO MEMORIAS, DOLOR Y ENERGÍA ANCESTRAL | ASTROMOOD

Reimond Manco confiesa su testimonio tras ser bautizado en iglesia cristiana

Durante su bautizo, el pastor le preguntó qué mensaje daría a quienes desean acercarse a Jesús. La respuesta del exseleccionado nacional conmovió a los asistentes. “En principio que se anime, porque el primer paso es vivir esta experiencia que es espectacular, la forma de alabar, de estar cerca de Dios. La manera de vivir en paz es impresionante, yo lo experimenté”, sostuvo Manco.

El conductor del pódcast A la cama con el Rei reafirmó que hoy vive una etapa más estable, centrada en su familia y en su fe. “Es lo más maravilloso de verdad”, insistió, dejando claro que su bautizo simboliza un punto de inflexión en su vida.

Reimond Manco reveló la razón por la que asiste a una iglesia cristiana

En una entrevista previa, Manco contó que su acercamiento al cristianismo fue impulsado por su suegro, quien siempre quiso verlo dentro de una iglesia. Tras su fallecimiento y en medio de dificultades familiares, decidió asistir junto a su esposa Lilia Moretti y sus hijos. “Gracias a mi suegro que siempre quiso que yo vaya a una iglesia cristiana… desde que él falleció y por algunos temas que tuvimos con Lilia, decidimos ir y hasta el momento vamos”, reveló.

El exfutbolista explicó que su fe no se basa en apariencias, sino en una conexión real con Dios. “No soy un cristiano que me golpeo el pecho, no. Pero vamos porque nos gusta cómo se escucha la palabra y cómo se alaba a Dios”, afirmó. Este proceso, según comentó, ha fortalecido su matrimonio y le ha permitido cultivar una vida más equilibrada y en paz.