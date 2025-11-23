HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Deportes

Clasificación a la Copa Sudamericana EN VIVO: resultados y partidos que definen a los representantes de la Liga 1

Según las bases de la Liga 1 2025, los equipos que finalicen entre el quinto y octavo lugar se clasificarán para la siguiente edición de la Copa Sudamericana.

La clasificación para la Copa Sudamericana se define el día de hoy. Foto: composición LR/Melgar/ Alianza Atlético
La clasificación para la Copa Sudamericana se define el día de hoy. Foto: composición LR/Melgar/ Alianza Atlético

Tras la final disputada el sábado 22 de noviembre por la Copa Sudamericana entre Lanús y Atlético Mineiro, ahora la atención se centra en qué equipos están clasificando de manera directa al certamen y cuáles aún están en la pelea. A falta de una fecha para el final del Torneo Clausura de la Liga 1, Alianza Atlético y Melgar se mantienen con el cupo directo.

No obstante, otros equipos como Los Chankas, que vencieron a Universitario de Deportes, aún dependen de los resultados de terceros para ilusionarse con llegar a la Sudamericana. Sport Huancayo y ADT de Tarma también mantienen la esperanza de meterse en estos puestos.

PUEDES VER: Diego Rebagliati explica las condiciones de Sporting Cristal para fichar a Luis Advíncula: “Si es Perú 2, van por él”

lr.pe

¿Qué equipos de la Liga 1 están clasificando para la Copa Sudamericana?

De acuerdo con las bases de la Liga 1 2025, los equipos que ocupen del quinto al octavo lugar en la tabla acumulada obtendrán la clasificación a la Copa Sudamericana del próximo año.

PuestoEquipoPJDGPts
5 Alianza Atlético 35+1157
6Melgar35+1556
7Deportivo Garcilaso35+852
8Los Chankas35-850
9Sport Huancayo34348
10ADT Tarma34-748
11Cienciano34747

Resultados de la jornada 19 del Torneo Clausura de la Liga 1

La victoria de Alianza Atlético reafirma su cupo directo para la Sudamericana. Sin embargo, Los Chankas aún no pueden ilusionarse, ya que Sport Huancayo y ADT buscarán ganar sus respectivos partidos y podrían quitarles ese puesto.

  • Los Chankas 3–1 Universitario | 22.11
  • Grau 1–2 Sporting Cristal | 19.11
  • Sport Boys 0–1 Alianza Atlético | 16.11

PUEDES VER: Paolo Guerrero es nuevo fichaje de la Kings League de Ibai y Gerard Piqué: será presidente de la selección peruana

lr.pe

Partidos restantes de la jornada 19

Estos son los partidos que se jugarán este domingo 23 que se realizarán de manera simultánea. Se espera un ambiente cargado de diversas emociones.

  • Alianza Huánuco – Juan Pablo II | 23.11 – 3:00 p. m.
  • Alianza Lima – UTC | 23.11 – 3:00 p. m.
  • Cienciano – Ayacucho | 23.11 – 3:00 p. m.
  • Comerciantes Unidos – AD Tarma | 23.11 – 3:00 p. m.
  • Sport Huancayo – Cusco | 23.11 – 3:00 p. m.
Notas relacionadas
VER Alianza Lima vs UTC EN VIVO HOY: hora y canal confirmado del partido por el Torneo Clausura de la Liga 1 2025

VER Alianza Lima vs UTC EN VIVO HOY: hora y canal confirmado del partido por el Torneo Clausura de la Liga 1 2025

LEER MÁS
Descenso en Liga 1 EN VIVO: tabla de posiciones acumulada con los partidos de Ayacucho FC y UTC

Descenso en Liga 1 EN VIVO: tabla de posiciones acumulada con los partidos de Ayacucho FC y UTC

LEER MÁS
“Les guste o no, Juan Pablo II está en Primera”: Santiago Acasiete defiende al club tras salvarse del descenso en la Liga 1

“Les guste o no, Juan Pablo II está en Primera”: Santiago Acasiete defiende al club tras salvarse del descenso en la Liga 1

LEER MÁS
Entradas de Palmeiras - Flamengo para la final de Copa Libertadores 2025: precios y dónde comprar los boletos para el partido en Lima

Entradas de Palmeiras - Flamengo para la final de Copa Libertadores 2025: precios y dónde comprar los boletos para el partido en Lima

LEER MÁS
Triunfo peruano: Zacarías Rivera, promesa y esperanza de la natación

Triunfo peruano: Zacarías Rivera, promesa y esperanza de la natación

LEER MÁS
Puma Carranza revela que no volvería a convocar a Erick Noriega en la selección peruana: "Algunos juegan en Brasil y no dan la talla"

Puma Carranza revela que no volvería a convocar a Erick Noriega en la selección peruana: "Algunos juegan en Brasil y no dan la talla"

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Estudiantil CNI vs ANBA Perú EN VIVO HOY por los playoffs del ascenso a la Liga 2: hora y canal para ver el partido de ida

Estudiantil CNI vs ANBA Perú EN VIVO HOY por los playoffs del ascenso a la Liga 2: hora y canal para ver el partido de ida

LEER MÁS
Descenso en Liga 1 EN VIVO: tabla de posiciones acumulada con los partidos de Ayacucho FC y UTC

Descenso en Liga 1 EN VIVO: tabla de posiciones acumulada con los partidos de Ayacucho FC y UTC

LEER MÁS
Diego Rebagliati explica las condiciones de Sporting Cristal para fichar a Luis Advíncula: “Si es Perú 2, van por él”

Diego Rebagliati explica las condiciones de Sporting Cristal para fichar a Luis Advíncula: “Si es Perú 2, van por él”

LEER MÁS
Carlos Compagnucci, extécnico de Universitario, sorprende al consagrarse campeón de la Copa Sudamericana con Lanús

Carlos Compagnucci, extécnico de Universitario, sorprende al consagrarse campeón de la Copa Sudamericana con Lanús

LEER MÁS
Paolo Guerrero es nuevo fichaje de la Kings League de Ibai y Gerard Piqué: será presidente de la selección peruana

Paolo Guerrero es nuevo fichaje de la Kings League de Ibai y Gerard Piqué: será presidente de la selección peruana

LEER MÁS
“Les guste o no, Juan Pablo II está en Primera”: Santiago Acasiete defiende al club tras salvarse del descenso en la Liga 1

“Les guste o no, Juan Pablo II está en Primera”: Santiago Acasiete defiende al club tras salvarse del descenso en la Liga 1

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

Perulandia

PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

PRECIO

S/ 37.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Recién nacido desapareció dentro de hospital de EsSalud en Ica: fue hallado en casa de extrabajadora de limpieza

Cierran estaciones del Metropolitano por manifestaciones en el Centro de Lima: Corredor Morado también cambia ruta

Sunat inició afiliación automática del RUC a personas naturales en Perú que cumplan estos indicadores económicos: norma ampliará la base tributaria

Deportes

Reimond Manco se rinde a Álex Valera luego de los partidos amistoso de la selección peruana: "Él es el '9', no veo a otro"

Andrés Mendoza arremetió contra Jairo Concha y casi se va a las manos en un programa deportivo: "Fue un desastre con Perú"

Diego Rebagliati se ilusiona con la selección peruana en la Liga de Naciones: "Las Eliminatorias cambiarían de formato"

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Delia Espinoza podrá solicitar uso de la PNP para retomar el cargo de fiscal de la Nación si vence plazo en JNJ

ONPE habilitará link para elegir tu local de votación rumbo a las elecciones generales 2026: revisa aquí los pasos a seguir

Congreso: Kira Alcarraz reitera su renuncia a la bancada de Podemos Perú

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025