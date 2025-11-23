Clasificación a la Copa Sudamericana EN VIVO: resultados y partidos que definen a los representantes de la Liga 1
Según las bases de la Liga 1 2025, los equipos que finalicen entre el quinto y octavo lugar se clasificarán para la siguiente edición de la Copa Sudamericana.
Tras la final disputada el sábado 22 de noviembre por la Copa Sudamericana entre Lanús y Atlético Mineiro, ahora la atención se centra en qué equipos están clasificando de manera directa al certamen y cuáles aún están en la pelea. A falta de una fecha para el final del Torneo Clausura de la Liga 1, Alianza Atlético y Melgar se mantienen con el cupo directo.
No obstante, otros equipos como Los Chankas, que vencieron a Universitario de Deportes, aún dependen de los resultados de terceros para ilusionarse con llegar a la Sudamericana. Sport Huancayo y ADT de Tarma también mantienen la esperanza de meterse en estos puestos.
¿Qué equipos de la Liga 1 están clasificando para la Copa Sudamericana?
De acuerdo con las bases de la Liga 1 2025, los equipos que ocupen del quinto al octavo lugar en la tabla acumulada obtendrán la clasificación a la Copa Sudamericana del próximo año.
|Puesto
|Equipo
|PJ
|DG
|Pts
|5
|Alianza Atlético
|35
|+11
|57
|6
|Melgar
|35
|+15
|56
|7
|Deportivo Garcilaso
|35
|+8
|52
|8
|Los Chankas
|35
|-8
|50
|9
|Sport Huancayo
|34
|3
|48
|10
|ADT Tarma
|34
|-7
|48
|11
|Cienciano
|34
|7
|47
Resultados de la jornada 19 del Torneo Clausura de la Liga 1
La victoria de Alianza Atlético reafirma su cupo directo para la Sudamericana. Sin embargo, Los Chankas aún no pueden ilusionarse, ya que Sport Huancayo y ADT buscarán ganar sus respectivos partidos y podrían quitarles ese puesto.
- Los Chankas 3–1 Universitario | 22.11
- Grau 1–2 Sporting Cristal | 19.11
- Sport Boys 0–1 Alianza Atlético | 16.11
Partidos restantes de la jornada 19
Estos son los partidos que se jugarán este domingo 23 que se realizarán de manera simultánea. Se espera un ambiente cargado de diversas emociones.
- Alianza Huánuco – Juan Pablo II | 23.11 – 3:00 p. m.
- Alianza Lima – UTC | 23.11 – 3:00 p. m.
- Cienciano – Ayacucho | 23.11 – 3:00 p. m.
- Comerciantes Unidos – AD Tarma | 23.11 – 3:00 p. m.
- Sport Huancayo – Cusco | 23.11 – 3:00 p. m.