Clasificación a la Copa Sudamericana EN VIVO: resultados y partidos que definen a los representantes de la Liga 1

La clasificación para la Copa Sudamericana se define el día de hoy. Foto: composición LR/Melgar/ Alianza Atlético

Tras la final disputada el sábado 22 de noviembre por la Copa Sudamericana entre Lanús y Atlético Mineiro, ahora la atención se centra en qué equipos están clasificando de manera directa al certamen y cuáles aún están en la pelea. A falta de una fecha para el final del Torneo Clausura de la Liga 1, Alianza Atlético y Melgar se mantienen con el cupo directo.

No obstante, otros equipos como Los Chankas, que vencieron a Universitario de Deportes, aún dependen de los resultados de terceros para ilusionarse con llegar a la Sudamericana. Sport Huancayo y ADT de Tarma también mantienen la esperanza de meterse en estos puestos.

¿Qué equipos de la Liga 1 están clasificando para la Copa Sudamericana?

De acuerdo con las bases de la Liga 1 2025, los equipos que ocupen del quinto al octavo lugar en la tabla acumulada obtendrán la clasificación a la Copa Sudamericana del próximo año.

Puesto Equipo PJ DG Pts 5 Alianza Atlético 35 +11 57 6 Melgar 35 +15 56 7 Deportivo Garcilaso 35 +8 52 8 Los Chankas 35 -8 50 9 Sport Huancayo 34 3 48 10 ADT Tarma 34 -7 48 11 Cienciano 34 7 47

Resultados de la jornada 19 del Torneo Clausura de la Liga 1

La victoria de Alianza Atlético reafirma su cupo directo para la Sudamericana. Sin embargo, Los Chankas aún no pueden ilusionarse, ya que Sport Huancayo y ADT buscarán ganar sus respectivos partidos y podrían quitarles ese puesto.

Los Chankas 3–1 Universitario | 22.11

Grau 1–2 Sporting Cristal | 19.11

Sport Boys 0–1 Alianza Atlético | 16.11

Partidos restantes de la jornada 19

Estos son los partidos que se jugarán este domingo 23 que se realizarán de manera simultánea. Se espera un ambiente cargado de diversas emociones.