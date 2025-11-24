HOYSuscripcion LR Focus

Fichajes de Alianza Lima: altas, bajas y rumores del equipo de Néstor Gorosito para la Liga 1 2026

A poco de disputar los playoffs de la Liga 1, Alianza Lima ya se encuentra planificando el plantel de la próxima temporada. Revisa qué jugadores suenan para llegar al club íntimo.

Alianza Lima quiere reforzarse para la Liga 1 y la Copa Libertadores. Foto: composición LR/EFE/Alianza Lima
Alianza Lima quiere reforzarse para la Liga 1 y la Copa Libertadores. Foto: composición LR/EFE/Alianza Lima

Alianza Lima se encuentra enfocado en lo que será su partido contra Sporting Cristal por las semifinales de los playoffs de Liga 1 para la Copa Libertadores. Si bien el foco de los blanquiazules se encuentra en obtener la clasificación directa a la fase de grupos del certamen continental, la directiva ya se encuentra planificando lo que será la próxima temporada.

Uno de los temas que más expectativa genera es la contratación de un goleador; a pesar de tener delanteros de la jerarquía de Paolo Guerrero y Hernán Barcos, desde La Victoria tiene como uno de sus principales objetivos contratar un '9' que marque la diferencia en las competiciones nacionales e internacionales.

PUEDES VER: Erick Noriega no volverá a jugar en el 2025: Gremio confirma que el peruano se rompió dos ligamentos del tobillo

lr.pe
Alianza Lima busca clasificar a la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026. Foto: Alianza Lima

Alianza Lima busca clasificar a la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026. Foto: Alianza Lima

Posibles fichajes de Alianza Lima para el 2026

En las últimas semanas, el periodista Mauricio Merizalde indicó que el conjunto íntimo se interesó en el lateral de 22 años D' Alessandro Montenegro. Asimismo, empezaron a sonar los nombres de un defensor de Sport Boys y un delantero de la selección venezolana.

  • D' Alesandro Montenegro (ADT de Tarma)
  • Cristian Carvajal (Sport Boys)
  • Darwin Machís (Universidad Central de Venezuela).

¿Qué jugadores se irían de Alianza Lima para el 2026?

De acuerdo al exfutbolista Diego Rebagliati son 7 los jugadores que se marcharían de Alianza Lima para la siguiente temporada, entre los mencionados destacan el lateral Guillermo Enrique y el volante Pablo Cepellin. Por su parte, la situación de Barcos y Canteros todavía se mantiene en incertidumbre.

  • Ricardo Lagos
  • Ángelo Campos
  • Guillermo Enrique
  • Pablo Cepellini
  • Matías Succar
  • Alan Cantero
  • Hernán Barcos.

PUEDES VER: Mr. Peet indignado con el descenso de Ayacucho FC de la Liga 1: 'Se lo bajaron, todo salió a la perfección'

lr.pe

Alianza Lima tendrá un rival de lujo en su presentación del 2026

Como es conocido, Alianza Lima tiene planificado realizar la presentación de su plantel 2026 por todo lo alto: los íntimos tendrán como rival al Inter Miami de Lionel Messi en la tradicional Noche Blanquiazul. Se espera que el astro argentino arribe a la capital en compañía de otras figuras como Luis Suárez.

Guillermo Viscarra califica de ídolo a Hernán Barcos ante posible salida de Alianza Lima: "Nadie es ciego para no ver el cariño que se ganó"

Guillermo Viscarra califica de ídolo a Hernán Barcos ante posible salida de Alianza Lima: "Nadie es ciego para no ver el cariño que se ganó"

Sporting Cristal vs Alianza Lima: fecha, hora y canal de la primera fase de los playoffs de la Liga 1 2025

Sporting Cristal vs Alianza Lima: fecha, hora y canal de la primera fase de los playoffs de la Liga 1 2025

Hinchas de Alianza Lima quedan sorprendidos con la pantalla del VAR que usó el árbitro en el triunfo ante UTC: "Gracias, Agustín Lozano"

Hinchas de Alianza Lima quedan sorprendidos con la pantalla del VAR que usó el árbitro en el triunfo ante UTC: "Gracias, Agustín Lozano"

Fichajes de Universitario 2026: posibles altas, bajas y rumores del tricampeón del fútbol peruano

Fichajes de Universitario 2026: posibles altas, bajas y rumores del tricampeón del fútbol peruano

Mr. Peet indignado con el descenso de Ayacucho FC de la Liga 1: "Se lo bajaron, todo salió a la perfección"

Mr. Peet indignado con el descenso de Ayacucho FC de la Liga 1: "Se lo bajaron, todo salió a la perfección"

Ayacucho FC le dice adiós a la Liga 1: perdió 2-1 ante Cienciano y es el último descendido de la primera división

Ayacucho FC le dice adiós a la Liga 1: perdió 2-1 ante Cienciano y es el último descendido de la primera división

Néstor Gorosito deja la responsabilidad a la directiva de Alianza Lima para renovar a Hernán Barcos: "Ya di mi opinión"

Néstor Gorosito deja la responsabilidad a la directiva de Alianza Lima para renovar a Hernán Barcos: "Ya di mi opinión"

Guillermo Viscarra califica de ídolo a Hernán Barcos ante posible salida de Alianza Lima: "Nadie es ciego para no ver el cariño que se ganó"

Guillermo Viscarra califica de ídolo a Hernán Barcos ante posible salida de Alianza Lima: "Nadie es ciego para no ver el cariño que se ganó"

Alianza Lima goleó 3-0 a UTC, pero no le alcanzó: jugará semifinales de los playoffs para buscar la fase de grupos de la Libertadores

Alianza Lima goleó 3-0 a UTC, pero no le alcanzó: jugará semifinales de los playoffs para buscar la fase de grupos de la Libertadores

