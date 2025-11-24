Fichajes de Alianza Lima: altas, bajas y rumores del equipo de Néstor Gorosito para la Liga 1 2026

Alianza Lima se encuentra enfocado en lo que será su partido contra Sporting Cristal por las semifinales de los playoffs de Liga 1 para la Copa Libertadores. Si bien el foco de los blanquiazules se encuentra en obtener la clasificación directa a la fase de grupos del certamen continental, la directiva ya se encuentra planificando lo que será la próxima temporada.

Uno de los temas que más expectativa genera es la contratación de un goleador; a pesar de tener delanteros de la jerarquía de Paolo Guerrero y Hernán Barcos, desde La Victoria tiene como uno de sus principales objetivos contratar un '9' que marque la diferencia en las competiciones nacionales e internacionales.

Alianza Lima busca clasificar a la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026. Foto: Alianza Lima

Posibles fichajes de Alianza Lima para el 2026

En las últimas semanas, el periodista Mauricio Merizalde indicó que el conjunto íntimo se interesó en el lateral de 22 años D' Alessandro Montenegro. Asimismo, empezaron a sonar los nombres de un defensor de Sport Boys y un delantero de la selección venezolana.

D' Alesandro Montenegro (ADT de Tarma)

Cristian Carvajal (Sport Boys)

Darwin Machís (Universidad Central de Venezuela).

¿Qué jugadores se irían de Alianza Lima para el 2026?

De acuerdo al exfutbolista Diego Rebagliati son 7 los jugadores que se marcharían de Alianza Lima para la siguiente temporada, entre los mencionados destacan el lateral Guillermo Enrique y el volante Pablo Cepellin. Por su parte, la situación de Barcos y Canteros todavía se mantiene en incertidumbre.

Ricardo Lagos

Ángelo Campos

Guillermo Enrique

Pablo Cepellini

Matías Succar

Alan Cantero

Hernán Barcos.

Alianza Lima tendrá un rival de lujo en su presentación del 2026

Como es conocido, Alianza Lima tiene planificado realizar la presentación de su plantel 2026 por todo lo alto: los íntimos tendrán como rival al Inter Miami de Lionel Messi en la tradicional Noche Blanquiazul. Se espera que el astro argentino arribe a la capital en compañía de otras figuras como Luis Suárez.