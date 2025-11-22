HOYSuscripcion LR Focus

Reimond Manco advierte a la directiva de Alianza Lima sobre el nuevo '9': "Tiene que marcar la diferencia"

El exfutbolista señaló la importancia de fichar un delantero que aporte en la Copa Libertadores y en la Liga 1 2026.

Reimond Manco advierte la exigencia que tendrá el nuevo '9'. Foto: Lr/A la cama con el Rei
Alianza Lima alista drásticas medidas para la próxima temporada, tras una irregular campaña 2025. Una de esos cambios sería reforzar el ataque y rejuvenecer el plantel para competir de la mejor manera en la Copa Libertadores y Liga 1 2026. El club de La Victoria buscará el título el otro año, ya que no pueden permitir el tetracampeonato 'crema'. Por este motivo, la directiva tendría en mente soltar a Hernán Barcos y fichar a un '9' no tan longevo.

Reimond Manco, fiel a sus estilo, lanzó una dura advertencia a la dirigencia de Alianza Lima al enterarse sobre la posible salida del 'Pirata' Barcos. El cuadro aliancista estaría buscando un '9' más joven y con movilidad. Este fichaje competiría directamente con Paolo Guerrero o acompañaría como un segundo punta o en el esquema táctico 1-4-4-2 o 1-3-5-2.

¿Qué dijo Reimond Manco sobre el nuevo '9' de Alianza Lima?

El exfutbolista mostró su postura sobre la posible salida de Hernán Barcos. "La manera de agradecer no es necesariamente renovándote el contrato. Muchas veces los directivos tienen que tomar decisiones que van en contra del cariño y del amor. Ahora, la directiva tiene que tener claro que el '9' que traigan tiene que marcar la diferencia, porque si no, ahí va a haber un problema. Dejas ir a Barcos para traer a un delantero a su altura", aclaró Reimond Manco en Denganche.

¿Qué había dicho Hernán Barcos sobre su futuro en Alianza Lima?

"Me han hablado, lo he escuchado, pero les dije que la prioridad la tiene Alianza y después veré. Después del partido con UTC, el club va a empezar a decidir y veremos qué pasa. El club ya sabe mi deseo, lo he manifestado varias veces. Ellos están estudiando y viendo la posibilidad. Queda en ellos el sí o no. Son cosas del fútbol. Uno no tiene garantizado nada. Duele tener que irse por lo que uno siente por Alianza, pero el fútbol es así", fueron las palabras en conversación con los medios del 'Pirata'.

¿Cuándo juega Alianza Lima?

Alianza Lima deberá enfrentar a UTC por la jornada 19 del Torneo Clausura de la Liga 1 en el Estadio Alejandro Villanueva. Este domingo 23 en la última fecha del Torneo Clausura de la Liga 1 y se podrá seguir desde las 3.00 p.m.

