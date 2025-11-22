HOYSuscripcion LR Focus

Sebastián Britos luego de perder el invicto con Universitario por el Torneo Clausura: "No es fácil venir a jugar acá"

El partido estuvo marcado por la expulsión de Riveros, lo que condicionó el rendimiento de Universitario. A pesar de los cambios de Fossati, la remontada fue imposible ante la defensa rival.

Sebastián Britos declarando luego de la derrota ante Los Chankas. Foto: Lr/L1 MAX
Sebastián Britos declarando luego de la derrota ante Los Chankas. Foto: Lr/L1 MAX

Universitario perdió 3-1 ante Los Chankas por la última fecha del Torneo Clausura 2025. El campeón de la Liga 1 no pudo mantener su invicto en Andahuaylas. La 'U' nunca estuvo cómodo en el partido por las imprecisiones en defensa y la presión alta que ejerció el cuadro local. Además, la expulsión al defensor Riveros terminó de condicionar el resultado. Los espacios y la altura mermaron físicamente al tricampeón.

Jorge Fossati realizó algunos cambios en el segundo tiempo para tratar de recortar las distancias. El descuento llegó, pero luego fue imposible remontar por la ordenada defensa que planteó el popular club de Andahuaylas. El ingreso de Álex Valera y Jairo Concha favoreció, aunque el tiempo les quedó corto.

¿Qué dijo Sebastián Britos luego de perder 3-1 ante Los Chankas con Universitario?

"Nos vamos apenados. No es fácil venir a jugar acá. Lamentablemente, no pudimos jugar bien. El clima no es fácil, la altura, el desgaste. Fue un año bien intenso, jugando dos competiciones muy exigentes y peleando siempre a tope. Es normal que después de 5 torneos consecutivos y el tricampeonato es difícil no bajar la guardia", reveló Sebastián Britos.

Qué dijo Raúl Fernández sobre el futuro de la portería de Universitario?

"Para mí, yo creo que Diego Romero es el que suena. La directiva tiene que ver si viene Romero o deja a Britos. A mí me gusta más Romero, aparte porque es de la casa. Hay que seguir sacando arqueros en la 'U'. Ahí salió, Llontop, José Carvallo, Yo, Diego tiene la posibilidad de no solo ser profesional, sino también consolidarse en el club porque creo que tiene las cualidades", empezó diciendo.

Los Chankas vencieron 3-1 a Universitario por el Torneo Clausura: La 'U' perdió el invicto en Andahuaylas

Los Chankas vencieron 3-1 a Universitario por el Torneo Clausura: La 'U' perdió el invicto en Andahuaylas

Raúl Fernández señala que Diego Romero debe ser titular en Universitario por encima de Sebastián Britos: “Hay que seguir sacando arqueros en la 'U'”

Raúl Fernández señala que Diego Romero debe ser titular en Universitario por encima de Sebastián Britos: “Hay que seguir sacando arqueros en la 'U'”

Fabián Bustos reaparece con cuestionamientos a Alianza Lima y clubes que "no fueron rivales" para Universitario: “Tiró la toalla mucho antes"

Fabián Bustos reaparece con cuestionamientos a Alianza Lima y clubes que "no fueron rivales" para Universitario: “Tiró la toalla mucho antes"

Entradas de Palmeiras - Flamengo para la final de Copa Libertadores 2025: precios y dónde comprar los boletos para el partido en Lima

Entradas de Palmeiras - Flamengo para la final de Copa Libertadores 2025: precios y dónde comprar los boletos para el partido en Lima

Triunfo peruano: Zacarías Rivera, promesa y esperanza de la natación

Triunfo peruano: Zacarías Rivera, promesa y esperanza de la natación

Puma Carranza revela que no volvería a convocar a Erick Noriega en la selección peruana: "Algunos juegan en Brasil y no dan la talla"

Puma Carranza revela que no volvería a convocar a Erick Noriega en la selección peruana: "Algunos juegan en Brasil y no dan la talla"

