Universitario perdió 3-1 ante Los Chankas por la última fecha del Torneo Clausura 2025. El campeón de la Liga 1 no pudo mantener su invicto en Andahuaylas. La 'U' nunca estuvo cómodo en el partido por las imprecisiones en defensa y la presión alta que ejerció el cuadro local. Además, la expulsión al defensor Riveros terminó de condicionar el resultado. Los espacios y la altura mermaron físicamente al tricampeón.

Jorge Fossati realizó algunos cambios en el segundo tiempo para tratar de recortar las distancias. El descuento llegó, pero luego fue imposible remontar por la ordenada defensa que planteó el popular club de Andahuaylas. El ingreso de Álex Valera y Jairo Concha favoreció, aunque el tiempo les quedó corto.

¿Qué dijo Sebastián Britos luego de perder 3-1 ante Los Chankas con Universitario?

"Nos vamos apenados. No es fácil venir a jugar acá. Lamentablemente, no pudimos jugar bien. El clima no es fácil, la altura, el desgaste. Fue un año bien intenso, jugando dos competiciones muy exigentes y peleando siempre a tope. Es normal que después de 5 torneos consecutivos y el tricampeonato es difícil no bajar la guardia", reveló Sebastián Britos.

Qué dijo Raúl Fernández sobre el futuro de la portería de Universitario?

"Para mí, yo creo que Diego Romero es el que suena. La directiva tiene que ver si viene Romero o deja a Britos. A mí me gusta más Romero, aparte porque es de la casa. Hay que seguir sacando arqueros en la 'U'. Ahí salió, Llontop, José Carvallo, Yo, Diego tiene la posibilidad de no solo ser profesional, sino también consolidarse en el club porque creo que tiene las cualidades", empezó diciendo.