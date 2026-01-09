HOYSuscripcion LR Focus

Volcán Sabancaya registró explosión en Arequipa     
Sigue EN VIVO las Noticias del Perú y el Mundo | #TLR     
DT de Bayern Múnich define qué pasará con Felipe Chávez tras anotar golazo a Salzburgo: el club tendría ofertas por el peruano

Felipe Chávez ingresó al inicio del segundo tiempo en el amistoso del Bayern Múnich frente a Salzburg, donde logró brindar una asistencia y convertir su primer gol con el primer equipo.

Vincent Kompany quedo satisfecho con el rendimiento de Felipe Chávez. Foto: composición LR/vía X
Vincent Kompany quedo satisfecho con el rendimiento de Felipe Chávez. Foto: composición LR/vía X

Felipe Chávez fue partícipe de la goleada del Bayern Múnich frente a Salzburg en un amistoso de clubes. El peruano hizo una gran sociedad con el alemán Lennart Karl, a quien llegó a asistir en uno de los goles para que, minutos después, este le devolviera el favor y permitiera que ‘Pipo’ marque su primer gol con el equipo bávaro.

A raíz de las buenas actuaciones que viene mostrando el jugador de la selección peruana, según información del periodista de Sky Sport, Kerry Hau, el DT Vincent Kompany estaría muy conforme con el rendimiento del peruano. Es por ello que los planes han cambiado, ya que se tenía pensado cederlo pronto; sin embargo, ahora esperarán hasta el verano para hacerlo, pese a las ofertas recibidas por Chávez.

PUEDES VER: Melgar reclama deuda a la FPF tras comunicado contra Álvaro Barco: "Nos encantaría que respondan con la misma velocidad"

Bayern Múnich definió el futuro de Felipe Chávez

Según la información del periodista ya ofertas por Chávez de ligas competitivas en España, Italia, y Alemania. Sin embargo, se esperaría hasta verano para prestarlo a otro equipo.

"Vincent Kompany está muy satisfecho con el rendimiento de David Santos Daiber (18) y Felipe Chávez (18). Ambos talentos continuarán entrenando regularmente con el primer equipo y no serán cedidos hasta el verano, como muy pronto. Ya hay ofertas de la Bundesliga por Daiber, y de LaLiga, la Serie A y la 2. Bundesliga por Chávez", escribió vía X el periodista de Sky Sport.

PUEDES VER: Sorteo del fixture de la Liga 1 2026 EN VIVO HOY: premiación y calendario completo para el Apertura y Clausura

¿Cuánto es el valor de Felipe Chávez?

El peruano nacido en Alemania tiene actualmente un valor de 800 mil euros, según el portal especializado Transfermarkt, y se espera que, gracias a su gran calidad, llegue a cotizar como un gran jugador en Europa. Con tan solo 18 años, esta es la cifra más alta que ha alcanzado hasta el momento.

