Reimond Manco asegura que las declaraciones de Hernán Barcos son para “presionar” a Alianza Lima: "Está jugando sus cartas"

Hernán Barcos dejó un sentido mensaje tras conversar con los medios, declaraciones que Reimond Manco analizó y destacó, señalando que estas palabras reflejan claramente la situación que el delantero está atravesando dentro del club.

Reimond Manco habló sobre la declaraciones de Hernán Barcos. Foto: composición LR/Denganche/Movistar Deportes
Hace unas horas, Hernán Barcos conversó con los medios sobre su situación actual en Alianza Lima, esto a solo unas semanas de disputar los play-offs de la Liga 1 2025. El panorama del argentino parece incierto, pues, según sus propias palabras, tiene toda la intención de quedarse y seguir haciendo historia en el club; sin embargo, remarcó que la prioridad la tiene la institución y que todo se definirá después del partido contra UTC por la fecha 19 del Torneo Clausura de la Liga 1.

En este contexto, Reimond Manco, en una reciente edición del programa Línea de 5, analizó estas declaraciones y aseguró que fueron una manera de ejercer presión sobre la dirigencia blanquiazul para lograr su continuidad, por lo que afirmó que el ‘Pirata’ estaría jugando sus cartas.

PUEDES VER: Alianza Lima: Poder Judicial suspende multa de S/ 2.4 millones de soles por apagón en la final de 2023

Reimond Manco asegura que las declaraciones de Hernán Barcos son para presionar a Alianza

En sus análisis, resaltó que las palabras que dio fueron una afirmación de lo que le viene ocurriendo a Barcos dentro de la institución blanquiazul.

"Esto de Hernán, más que una declaración, es una afirmación. En el club no le han dicho ni que sí, ni que no. Le dijeron que después del partido con UTC hablarán. Pero seamos sinceros, para mí es una manera de meter presión, son una manera de estar jugando su última carta", fueron las palabras de Manco.

PUEDES VER: Pablo Bengoechea señala que no habrá un recambio en la selección peruana y advierte: “Al 100% no existe en ningún lugar”

¿Qué había dicho Hernán Barcos sobre su futuro en Alianza Lima?

"Me han hablado, lo he escuchado, pero les dije que la prioridad la tiene Alianza y después veré. Después del partido con UTC, el club va a empezar a decidir y veremos qué pasa. El club ya sabe mi deseo, lo he manifestado varias veces. Ellos están estudiando y viendo la posibilidad. Queda en ellos el sí o no. Son cosas del fútbol. Uno no tiene garantizado nada. Duele tener que irse por lo que uno siente por Alianza, pero el fútbol es así", fueron las palabras en conversación con los medios del 'Pirata'.

