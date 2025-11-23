HOYSuscripcion LR Focus

Fútbol Peruano

Sporting Cristal vs Alianza Lima: fecha, hora y canal de la primera fase de los playoffs de la Liga 1 2025

Todo quedó listo para que se jueguen los playoffs de la Liga 1 2025. Revisa las fechas en las que se disputarán las llaves de este inédito torneo del fútbol peruano.

Los partidos de playoffs serán de ida y vuelta. Foto: composición LR/Facebook
Los partidos de playoffs serán de ida y vuelta. Foto: composición LR/Facebook

Se jugó la última fecha del Torneo Clausura 2025 con emocionantes partidos. No solo se definió el descenso del fútbol peruano, sino también las llaves de los playoffs para conocer al equipo que será el "Perú 2" a nivel internacional. En este sentido, pese a su victoria ante UTC en Matute, Alianza Lima tendrá que enfrentarse ante Sporting Cristal en una etapa previa. Por su parte, Cusco FC esperará en la siguiente fase de este minicampeonato.

Al inicio de esta jornada, el conjunto de Miguel Rondelli comenzó segundo en el acumulado y logró mantenerse en esta posición tras imponerse 2-1 ante Sport Huancayo. En La Victoria, Alianza ganó, pero necesitaba más goles para asegurarse el segundo puesto.

PUEDES VER: ¿Cómo jugarán Alianza Lima, Cusco FC y Sporting Cristal los playoffs para ser Perú 2 y clasificar a Copa Libertadores?

lr.pe

¿Cuándo juega Sporting Cristal vs Alianza Lima por los playoffs?

Los playoffs se jugarán de ida y vuelta. De esta manera, el primer compromiso entre Sporting Cristal y Alianza Lima se llevará a cabo este 2 de diciembre, mientras que la vuelta se jugará el 6 del mismo mes.

¿A qué hora juega Sporting Cristal vs Alianza Lima por los playoffs?

El encuentro entre Sporting Cristal vs Alianza Lima se disputará desde las 8.00 p. m. en el Estadio Nacional.

¿En qué canal ver Sporting Cristal vs Alianza Lima por los playoffs?

Los partidos correspondientes a los playoffs de la Liga 1 2025 podrán verse en directo y de manera exclusiva por la señal de L1 MAX y también mediante streaming en la app L1 MAX Móvil, encargada de transmitir todos los encuentros de los clubes que participan en esta fase del campeonato.

PUEDES VER: Paolo Guerrero es nuevo fichaje de la Kings League de Ibai y Gerard Piqué: será presidente de la selección peruana

lr.pe

¿Cómo es el sistema de competencia de los playoffs?

Desde hace varias semanas se tiene claro que los playoffs de la Liga 1 2025 serán disputados por los equipos que ocupen del segundo al cuarto puesto del acumulado, enfrentándose en duelos de ida y vuelta.

En la primera llave, se cruzarán quienes terminen en la 3° y 4° posición. El que pierda accederá a la fase 1 de la Conmebol Libertadores, mientras que el vencedor se enfrentará al club ubicado en el 2° lugar para definir quién avanzará a la fase previa 2 y quién obtendrá el pase directo a la fase de grupos del torneo continental.

