Fútbol Peruano

Alianza Lima vs UTC EN VIVO: alineaciones, horario y canal TV para ver el decisivo partido por el Torneo Clausura

Blanquiazules y cajamarquinos tienen mucho que perder en la última fecha del Torneo Clausura de la Liga 1. Sigue la transmisión del Alianza Lima vs UTC desde Matute.

Alianza Lima tiene la obligación de ganarle a UTC en el final del Torneo Clausura. Foto: composición LR/Betsabeth De Los Santos
Alianza Lima vs UTC en vivo hoy, domingo 23 de noviembre, se juegan muchas cosas por la última fecha del Torneo Clausura de la Liga 1 2025. Ambas escuadras se enfrentarán en Matute, a partir de las 3.00 p. m. (hora peruana), y la transmisión estará a cargo de la señal de L1 MAX. Asimismo, podrás seguir el minuto a minuto de este y todos los partidos de hoy a través de la cobertura online gratis que tiene preparada La República.

Los dirigidos por Néstor Gorosito se encuentran obligados a ganar y esperar un traspié de Cusco FC para quedarse con el segundo lugar del acumulado; este escenario, les permitiría clasificar de manera directa a la 'final' para definir a Perú 2 en Copa Libertadores. Por su parte, el 'Gavilán del norte' no tiene margen de error y debe sumar para no caer en zona de descenso.

PUEDES VER: Paolo Guerrero es nuevo fichaje de la Kings League de Ibai y Gerard Piqué: será presidente de la selección peruana

¿A qué hora juega Alianza Lima vs UTC?

En territorio peruano, el enfrentamiento entre la Alianza Lima vs UTC se disputará a partir de las 3.00 p. m. No te pierdas ninguna incidencia del partidazo entre victorianos y cajamarquinos.

¿Dónde ver Alianza Lima vs UTC hoy?

En Perú, la transmisión del Alianza Lima vs UTC estará a cargo de L1 MAX, canal que cuenta con los derechos televisivos de la mayoría de los clubes del fútbol peruano. El espacio está disponible en diversas cableoperadoras, como DirecTV, Claro TV y Best Cable.

¿Cómo ver Alianza Lima vs UTC ONLINE GRATIS?

Si deseas ver el encuentro Alianza Lima vs UTC por internet, L1 Play es la mejor opción; este servicio de streaming ofrece la transmisión oficial del campeonato y está disponible en dispositivos móviles, tablets y computadoras. Asimismo, será posible disfrutar el compromiso en La República Deportes con todos los detalles del partido, como alineaciones, la previa y el minuto a minuto.

PUEDES VER: Alianza Lima rumbo al Mundial de Clubes de Vóley: fecha, hora, canal de TV y rival de las blanquiazules en el debut

Alineaciones de Alianza Lima vs UTC

Estos serían los equipos titulares de Alianza Lima y UTC para el partido del Torneo Clausura. Los íntimos no contará con jugadores como Josue Estrada, Guillermo Enriquez y Renzo Garcés.

  • Alianza Lima: Guillermo Viscarra; Marco Huamán, Carlos Zambrano, Gianfranco Chávez, Miguel Trauco; Jesús Castillo, Pablo Ceppelini, Fernando Gaibor; Eryc Castillo, Alan Cantero y Paolo Guerrero.
  • UTC: Diego Campos; Luis Garro, Yehider Ibargüen, Piero Serra, José Luján; Freddy Oncoy, Juan Vega, Carlos Mejía, Joaquín Aguirre, Erinson Ramírez y Jarlin Quintero.

Alianza Lima vs UTC: pronósticos

Así están las cuotas para este compromiso. Los de Néstor Gorosito son favoritos por jugar en Matute.

  • Betsson: gana Alianza Lima (1,17), empate (6,40), gana UTC (16,50)
  • Betano: gana Alianza Lima (1,21), empate (7,40), gana UTC (16,50)
  • Bet365: gana Alianza Lima (1,17), empate (6,25), gana UTC (15,00)
  • 1XBet: gana Alianza Lima (1,18), empate (6,35), gana UTC (14,60)
  • Coolbet: gana Alianza Lima (1,15), empate (7,00), gana UTC (16,00)
  • Doradobet: gana Alianza Lima (1,17), empate (7,00), gana UTC (14,00).

Tabla de posiciones de la Liga 1: así va el acumulado

Alianza Lima pelea por ser Perú 2 en Copa Libertadores, mientras que UTC desea seguir en primera división.

EquiposPJDGPuntos
1. Universitario354279
2. Cusco FC342767
3. Alianza Lima342065
4. Sporting Cristal352363
5. Alianza Atlético351157
6. Melgar351556
7. Deportivo Garcilaso35852
8. Los Chankas35-850
9. Sport Huancayo34348
10. ADT34-748
11. Cienciano34747
12. Atlético Grau35-638
13. Sport Boys35-1336
14. Comerciantes Unidos34-1536
15. Juan Pablo II34-1533
16. UTC34-2632
17. Ayacucho FC34-2529
18. Alianza Universidad34-3025
19. Binacional---
