Carlos Compagnucci, extécnico de Universitario, sorprende al consagrarse campeón de la Copa Sudamericana con Lanús

Luego de su discreto paso por algunos clubes de la Liga 1, el entrenador argentino tuvo un rol clave en la victoria de Lanús sobre Atlético Mineiro en la final de la Copa Sudamericana.

Carlos Compagnucci en las celebraciones de Lanús tras obtener la Copa Sudamericana. Foto: AFP
La final de la Copa Sudamericana contó con la sorpresiva presencia de un viejo conocido del fútbol peruano. Luego de que Lanús se imponga 5-4 en una infartante definición por penales, las cámaras captaron a Carlos Compagnucci, exentrenador de Universitario de Deportes, festejando junto con el plantel granate.

El estratega de 57 años es muy recordado en el balompié incaico por sus dos etapas al mando de la institución merengue, pese a que no logró levantar títulos.

Lanús ganó por segunda ocasión la Copa Sudamericana. Foto: AFP

PUEDES VER: Paolo Guerrero es nuevo fichaje de la Kings League de Ibai y Gerard Piqué: será presidente de la selección peruana

Carlos Compagnucci ganó la Copa Sudamericana

Luego de su discreto paso por Universitario y Alianza Atlético de Sullana en el 2023, Carlos Compagnucci se integró como ayudante de campo de Mauricio Pellegrino en el Cádiz de España durante 6 meses.

A inicios del 2025, Pellegrino fue nombrado como entrenador de Lanús y el exjugador de Vélez siguió formando parte de su comando técnico. Su labor fue clave en la preparación del plantel que terminó el año adjudicándose la segunda Copa Sudamericana de su historia.

¿Cómo le fue a Carlos Compagnucci en Universitario?

En su primer ciclo, Carlos Compagnucci consiguió que los merengues se clasifiquen para la Copa Libertadores del año 2026; sin embargo, no pudo seguir en el club crema.

El segundo periodo del DT llegaría a finales del 2022: a pesar de que no pudo alcanzar el Torneo Clausura, se respaldó su continuidad para la siguiente temporada por la clasificación a Copa Sudamericana. Los malos resultados, y la derrota contra Alianza Lima, fueron determinantes para su salida a inicios del 2023.

Carlos Compagnucci dirigió a Universitario de Deportes y Alianza Atlético de Sullana en el fútbol peruano. Foto: Twitter/Universitario de Deportes

Carlos Compagnucci dirigió a Universitario de Deportes y Alianza Atlético de Sullana en el fútbol peruano. Foto: Twitter/Universitario de Deportes

PUEDES VER: Diego Rebagliati se ilusiona con la selección peruana en la Liga de Naciones: 'Las Eliminatorias cambiarían de formato'

¿Qué clubes dirigió Carlos Compagnucci?

Carlos Compagnucci dirigió a clubes de Argentina, Perú y Paraguay durante su trayectoria profesional.

  • Vélez Sarsfield (Argenitna)
  • Instituto de Córdoba (Argentina)
  • Universitario de Deportes (Perú)
  • Guaraní (Paraguay)
  • Alianza Atlético de Sullana (Perú).
