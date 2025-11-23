Descenso en Liga 1 EN VIVO: tabla de posiciones acumulada con los partidos de Ayacucho FC y UTC
Con la reciente resolución de la Comisión Disciplinaria de la Federación Peruana de Fútbol, serán 2 clubes los que definan al último descendido de la Liga 1.
Hoy, domingo 23 de noviembre, se define al último club que le dirá adiós a la Liga 1. La reciente resolución de la CD-FPF en contra de Ayacucho FC cambió por completo el panorama de la baja y permitió que Juan Pablo II y Comerciantes Unidos aseguren su permanencia en la máxima categoría. En ese sentido, los 'Zorros' y UTC de Cajamarca son los únicos clubes que pelean por mantenerse en primera división en el cierre del Torneo Clausura 2025.
Todas las miradas estarán puestas en lo que ocurra en el Alejandro Villanueva y el Inca Garcilaso de la Vega, estadios en los que Ayacucho FC y UTC definirán su futuro.
Descenso de la Liga 1 EN VIVO: sigue los resultados de Ayacucho FC y UTC
De acuerdo a las bases del torneo, ambos partidos se juegan en simultáneo.
- 3.00 p. m. | Cienciano vs. Ayacucho FC | Estadio Inca Garcilaso de la Vega, Cusco.
- 3.00 p. m. | Alianza Lima vs. UTC | Estadio Alejandro Villanueva, Lima
¿Cuántos equipos descienden de la Liga 1 2025?
Son tres los clubes que se despedirán de la Liga 1 en esta temporada. Por otra parte, Cajamarca FC y CD Moquegua serán los nuevos inquilinos de la próxima temporada.
- Deportivo Binacional (descendido)
- Alianza Universidad (descendido)
- Ayacucho FC o UTC.
Liga 1: tabla acumulada 2025
Tras el fallo de la CD-FPF, Ayacucho FC y UTC de Cajamarca definirán al último club que no seguirá en la máxima categoría.
|Equipos
|PJ
|DG
|Puntos
|1. Universitario
|35
|42
|79
|2. Cusco FC
|34
|27
|67
|3. Alianza Lima
|34
|20
|65
|4. Sporting Cristal
|35
|23
|63
|5. Alianza Atlético
|35
|11
|57
|6. Melgar
|35
|15
|56
|7. Deportivo Garcilaso
|35
|8
|52
|8. Los Chankas
|35
|-8
|50
|9. Sport Huancayo
|34
|3
|48
|10. ADT
|34
|-7
|48
|11. Cienciano
|34
|7
|47
|12. Atlético Grau
|35
|-6
|38
|13. Sport Boys
|35
|-13
|36
|14. Comerciantes Unidos
|34
|-15
|36
|15. Juan Pablo II
|34
|-15
|33
|16. UTC
|34
|-26
|32
|17. Ayacucho FC
|34
|-25
|29
|18. Alianza Universidad
|34
|-30
|25
|19. Binacional
|-
|-
|-