Sigue las noticias de La República en WhatsApp: Únete AQUÍ     
Descenso en Liga 1 EN VIVO: tabla de posiciones acumulada con los partidos de Ayacucho FC y UTC

Con la reciente resolución de la Comisión Disciplinaria de la Federación Peruana de Fútbol, serán 2 clubes los que definan al último descendido de la Liga 1.

Alianza Universidad y Deportivo Binacional son los otros clubes que ya descendieron en la Liga 1 2025. Foto: composición LR/Ayacucho FC/UTC
Alianza Universidad y Deportivo Binacional son los otros clubes que ya descendieron en la Liga 1 2025. Foto: composición LR/Ayacucho FC/UTC

Hoy, domingo 23 de noviembre, se define al último club que le dirá adiós a la Liga 1. La reciente resolución de la CD-FPF en contra de Ayacucho FC cambió por completo el panorama de la baja y permitió que Juan Pablo II y Comerciantes Unidos aseguren su permanencia en la máxima categoría. En ese sentido, los 'Zorros' y UTC de Cajamarca son los únicos clubes que pelean por mantenerse en primera división en el cierre del Torneo Clausura 2025.

Todas las miradas estarán puestas en lo que ocurra en el Alejandro Villanueva y el Inca Garcilaso de la Vega, estadios en los que Ayacucho FC y UTC definirán su futuro.

Descenso de la Liga 1 EN VIVO: sigue los resultados de Ayacucho FC y UTC

De acuerdo a las bases del torneo, ambos partidos se juegan en simultáneo.

  • 3.00 p. m. | Cienciano vs. Ayacucho FC | Estadio Inca Garcilaso de la Vega, Cusco.
  • 3.00 p. m. | Alianza Lima vs. UTC | Estadio Alejandro Villanueva, Lima

¿Cuántos equipos descienden de la Liga 1 2025?

Son tres los clubes que se despedirán de la Liga 1 en esta temporada. Por otra parte, Cajamarca FC y CD Moquegua serán los nuevos inquilinos de la próxima temporada.

  • Deportivo Binacional (descendido)
  • Alianza Universidad (descendido)
  • Ayacucho FC o UTC.

Liga 1: tabla acumulada 2025

Tras el fallo de la CD-FPF, Ayacucho FC y UTC de Cajamarca definirán al último club que no seguirá en la máxima categoría.

EquiposPJDGPuntos
1. Universitario354279
2. Cusco FC342767
3. Alianza Lima342065
4. Sporting Cristal352363
5. Alianza Atlético351157
6. Melgar351556
7. Deportivo Garcilaso35852
8. Los Chankas35-850
9. Sport Huancayo34348
10. ADT34-748
11. Cienciano34747
12. Atlético Grau35-638
13. Sport Boys35-1336
14. Comerciantes Unidos34-1536
15. Juan Pablo II34-1533
16. UTC34-2632
17. Ayacucho FC34-2529
18. Alianza Universidad34-3025
19. Binacional---
