Programación de la fecha 19 de Torneo Clausura de la Liga 1: fixture y tabla de posiciones de la última jornada
El cierre del Torneo Clausura estará picante con Universitario buscando el invicto absoluto, Alianza Lima recibe a UTC y también se definen los clasificados a la Copa Libertadores.
Universitario se consagró como el nuevo tricampeón del fútbol peruano, aunque este sábado continua la última fecha del Torneo Clausura 2025. La jornada 19 no solo marca el cierre de la fase regular del torneo, sino que también definirá el destino de varios equipos para la próxima temporada. Además, será crucial para determinar el orden de los equipos clasificados a la Copa Libertadores 2026.
Universitario visita a Los Chankas, en Andahuaylas, con la misión de terminar invictos en el Torneo Clausura. El bicampeón de la Liga 1 quiere hacer historia en el fútbol peruano y cerrar con broche de oro la actual temporada. Por otro lado, Alianza Lima recibe a UTC en medio de diversos rumores sobre la salida de Hernán Barcos y las dudas por la continuidad de Néstor Gorosito.
Fixture de la última fecha del Torneo Clausura 2025
Domingo 16 de noviembre
- 3.00 p. m. | Sport Boys 0 -1 Alianza Atlético | Estadio Miguel Grau, Callao
Miércoles 19 de noviembre
- 3:00 p. m. | Atlético Grau 1-2 Sporting Cristal | Estadio Campeones del 36, Sullana
Sábado 22 de noviembre
- :330 p. m. | Los Chankas vs. Universitario | Estadio Los Chankas, Andahuaylas
Domingo 23 de noviembre
- 3:00 p. m. | Alianza Universidad vs. Juan Pablo II | Estadio Heraclio Tapia León, Huánuco.
- 3.00 p. m. | Comerciantes Unidos vs. ADT | Estadio Juan Maldonado, Cutervo.
- 3.00 p. m. | Sport Huancayo vs. Cusco FC | IPD Huancayo, Junín.
- 3.00 p. m. | Cienciano vs. Ayacucho FC | Estadio Inca Garcilaso de la Vega, Cusco.
- 3.00 p. m. | Alianza Lima vs. UTC | Estadio Alejandro Villanueva, Lima
Tabla de posiciones del Torneo Clausura 2025
|Pos.
|Equipo
|Pts.
|PJ
|G
|E
|P
|GF
|GC
|Dif.
|1
|Universitario
|40
|16
|12
|3
|0
|28
|10
|+18
|2
|Cusco FC
|33
|16
|10
|3
|3
|27
|14
|+13
|3
|Sporting Cristal
|28
|16
|8
|4
|4
|27
|12
|+15
|4
|Alianza Lima
|28
|16
|8
|4
|4
|27
|19
|+8
|5
|FBC Melgar
|25
|17
|6
|7
|4
|24
|17
|+7
|6
|Deportivo Garcilaso
|25
|17
|6
|7
|4
|20
|21
|-1
|7
|Cienciano
|24
|16
|7
|3
|6
|23
|20
|+3
|8
|ADT
|24
|16
|7
|3
|6
|19
|20
|-1
|9
|Los Chankas
|24
|16
|8
|0
|8
|18
|27
|-9
|10
|Comerciantes Unidos
|22
|15
|6
|4
|5
|17
|21
|-4
|11
|Alianza Atlético
|20
|16
|5
|5
|6
|14
|12
|+2
|12
|Sport Huancayo
|18
|16
|5
|3
|8
|27
|26
|+1
|13
|Atlético Grau
|16
|15
|4
|4
|8
|18
|22
|-4
|14
|Sport Boys
|16
|16
|4
|4
|8
|14
|24
|-10
|15
|Juan Pablo II
|14
|16
|3
|5
|8
|13
|20
|-7
|16
|Ayacucho FC
|14
|15
|4
|2
|9
|15
|24
|-9
|17
|Alianza Universidad
|14
|16
|4
|2
|10
|20
|33
|-13
|18
|UTC
|13
|16
|3
|4
|9
|16
|25
|-9
|19
|Deportivo Binacional
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
Tabla acumulada de la Liga 1 2025
|Equipos
|PJ
|DG
|Puntos
|1. Universitario
|34
|44
|79
|2. Cusco FC
|34
|27
|67
|3. Alianza Lima
|34
|20
|65
|4. Sporting Cristal
|34
|19
|60
|5. Melgar
|35
|15
|56
|6. Alianza Atlético
|34
|12
|54
|7. Deportivo Garcilaso
|35
|8
|52
|8. Sport Huancayo
|34
|3
|48
|9. ADT
|34
|-7
|48
|10. Cienciano
|34
|7
|47
|11. Los Chankas
|34
|-10
|47
|12. Atlético Grau
|34
|-5
|38
|13. Sport Boys
|34
|-12
|36
|14. Juan Pablo II
|34
|-15
|33
|15. Comerciantes Unidos
|33
|-18
|33
|16. UTC
|34
|-26
|32
|17. Ayacucho FC
|33
|-22
|29
|18. Alianza Universidad
|34
|-30
|25
|19. Binacional*
|-
|-
|-