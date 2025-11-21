HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Deportes

Programación de la fecha 19 de Torneo Clausura de la Liga 1: fixture y tabla de posiciones de la última jornada

El cierre del Torneo Clausura estará picante con Universitario buscando el invicto absoluto, Alianza Lima recibe a UTC y también se definen los clasificados a la Copa Libertadores.

Universitario se mide a Los Chankas y Alianza Lima a UTC. Foto: Lr/Andina
Universitario se mide a Los Chankas y Alianza Lima a UTC. Foto: Lr/Andina

Universitario se consagró como el nuevo tricampeón del fútbol peruano, aunque este sábado continua la última fecha del Torneo Clausura 2025. La jornada 19 no solo marca el cierre de la fase regular del torneo, sino que también definirá el destino de varios equipos para la próxima temporada. Además, será crucial para determinar el orden de los equipos clasificados a la Copa Libertadores 2026.

Universitario visita a Los Chankas, en Andahuaylas, con la misión de terminar invictos en el Torneo Clausura. El bicampeón de la Liga 1 quiere hacer historia en el fútbol peruano y cerrar con broche de oro la actual temporada. Por otro lado, Alianza Lima recibe a UTC en medio de diversos rumores sobre la salida de Hernán Barcos y las dudas por la continuidad de Néstor Gorosito.

PUEDES VER: Diego Rebagliati se ilusiona con la selección peruana en la Liga de Naciones: "Las Eliminatorias cambiarían de formato"

lr.pe

Fixture de la última fecha del Torneo Clausura 2025

Domingo 16 de noviembre

  • 3.00 p. m. | Sport Boys 0 -1 Alianza Atlético | Estadio Miguel Grau, Callao

Miércoles 19 de noviembre

  • 3:00 p. m. | Atlético Grau 1-2 Sporting Cristal | Estadio Campeones del 36, Sullana

Sábado 22 de noviembre

  • :330 p. m. | Los Chankas vs. Universitario | Estadio Los Chankas, Andahuaylas

Domingo 23 de noviembre

  • 3:00 p. m. | Alianza Universidad vs. Juan Pablo II | Estadio Heraclio Tapia León, Huánuco.
  • 3.00 p. m. | Comerciantes Unidos vs. ADT | Estadio Juan Maldonado, Cutervo.
  • 3.00 p. m. | Sport Huancayo vs. Cusco FC | IPD Huancayo, Junín.
  • 3.00 p. m. | Cienciano vs. Ayacucho FC | Estadio Inca Garcilaso de la Vega, Cusco.
  • 3.00 p. m. | Alianza Lima vs. UTC | Estadio Alejandro Villanueva, Lima

PUEDES VER: Diego Rebagliati se ilusiona con la selección peruana en la Liga de Naciones: "Las Eliminatorias cambiarían de formato"

lr.pe

Tabla de posiciones del Torneo Clausura 2025

Pos.EquipoPts.PJGEPGFGCDif.
1Universitario401612302810+18
2Cusco FC331610332714+13
3Sporting Cristal28168442712+15
4Alianza Lima28168442719+8
5FBC Melgar25176742417+7
6Deportivo Garcilaso25176742021-1
7Cienciano24167362320+3
8ADT24167361920-1
9Los Chankas24168081827-9
10Comerciantes Unidos22156451721-4
11Alianza Atlético20165561412+2
12Sport Huancayo18165382726+1
13Atlético Grau16154481822-4
14Sport Boys16164481424-10
15Juan Pablo II14163581320-7
16Ayacucho FC14154291524-9
17Alianza Universidad141642102033-13
18UTC13163491625-9
19Deportivo Binacional00000000

PUEDES VER: Lanús vs Atlético Mineiro EN VIVO por la final de la Copa Sudamericana: Hora y dónde ver el partido decisivo del torneo

lr.pe

Tabla acumulada de la Liga 1 2025

EquiposPJDGPuntos
1. Universitario344479
2. Cusco FC342767
3. Alianza Lima342065
4. Sporting Cristal341960
5. Melgar351556
6. Alianza Atlético341254
7. Deportivo Garcilaso35852
8. Sport Huancayo34348
9. ADT34-748
10. Cienciano34747
11. Los Chankas34-1047
12. Atlético Grau34-538
13. Sport Boys34-1236
14. Juan Pablo II34-1533
15. Comerciantes Unidos33-1833
16. UTC34-2632
17. Ayacucho FC33-2229
18. Alianza Universidad34-3025
19. Binacional*---
Notas relacionadas
Comisión de Disciplina de la FPF falla en contra de Ayacucho FC: pierden partido ante Comerciantes y quedan en zona de descenso

Comisión de Disciplina de la FPF falla en contra de Ayacucho FC: pierden partido ante Comerciantes y quedan en zona de descenso

LEER MÁS
Universitario sale con su mejor equipo ante Los Chankas en Andahuaylas en este cierre del Torneo Clausura

Universitario sale con su mejor equipo ante Los Chankas en Andahuaylas en este cierre del Torneo Clausura

LEER MÁS
Universitario vs Los Chankas EN VIVO: ¿a qué hora y en qué canal ver el partido por la última fecha del Torneo Clausura 2025?

Universitario vs Los Chankas EN VIVO: ¿a qué hora y en qué canal ver el partido por la última fecha del Torneo Clausura 2025?

LEER MÁS
Entradas de Palmeiras - Flamengo para la final de Copa Libertadores 2025: precios y dónde comprar los boletos para el partido en Lima

Entradas de Palmeiras - Flamengo para la final de Copa Libertadores 2025: precios y dónde comprar los boletos para el partido en Lima

LEER MÁS
Triunfo peruano: Zacarías Rivera, promesa y esperanza de la natación

Triunfo peruano: Zacarías Rivera, promesa y esperanza de la natación

LEER MÁS
Puma Carranza revela que no volvería a convocar a Erick Noriega en la selección peruana: "Algunos juegan en Brasil y no dan la talla"

Puma Carranza revela que no volvería a convocar a Erick Noriega en la selección peruana: "Algunos juegan en Brasil y no dan la talla"

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Paolo Guerrero bromeó a Pedro Aquino después de negarse a decir "Arriba Alianza Lima": "No te voy a saludar"

Paolo Guerrero bromeó a Pedro Aquino después de negarse a decir "Arriba Alianza Lima": "No te voy a saludar"

LEER MÁS
Diego Rebagliati se ilusiona con la selección peruana en la Liga de Naciones: "Las Eliminatorias cambiarían de formato"

Diego Rebagliati se ilusiona con la selección peruana en la Liga de Naciones: "Las Eliminatorias cambiarían de formato"

LEER MÁS
Alianza Lima: Poder Judicial suspende multa de S/ 2.4 millones de soles por apagón en la final de 2023

Alianza Lima: Poder Judicial suspende multa de S/ 2.4 millones de soles por apagón en la final de 2023

LEER MÁS
Alianza Lima vs Rebaza Acosta EN VIVO por Liga Peruana de Vóley: hora y canales para ver el partido de las Blanquiazules

Alianza Lima vs Rebaza Acosta EN VIVO por Liga Peruana de Vóley: hora y canales para ver el partido de las Blanquiazules

LEER MÁS
Reimond Manco se rinde a Álex Valera luego de los partidos amistoso de la selección peruana: "Él es el '9', no veo a otro"

Reimond Manco se rinde a Álex Valera luego de los partidos amistoso de la selección peruana: "Él es el '9', no veo a otro"

LEER MÁS
Bolivia ya tiene rival en el repechaje al Mundial 2026: ¿cuándo juega contra Surinam por las semifinales de la repesca internacional?

Bolivia ya tiene rival en el repechaje al Mundial 2026: ¿cuándo juega contra Surinam por las semifinales de la repesca internacional?

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

Perulandia

PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

PRECIO

S/ 37.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Cocinero es atacado a balazos en chifa de San Luis: negocios recibieron amenazas extorsivas de Los Malditos de la Zona

Cierran estaciones del Metropolitano por manifestaciones en el Centro de Lima: Corredor Morado también cambia ruta

Delia Espinoza podrá solicitar uso de la PNP para retomar el cargo de fiscal de la Nación si vence plazo en JNJ

Deportes

Reimond Manco se rinde a Álex Valera luego de los partidos amistoso de la selección peruana: "Él es el '9', no veo a otro"

Andrés Mendoza arremetió contra Jairo Concha y casi se va a las manos en un programa deportivo: "Fue un desastre con Perú"

Diego Rebagliati se ilusiona con la selección peruana en la Liga de Naciones: "Las Eliminatorias cambiarían de formato"

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Delia Espinoza podrá solicitar uso de la PNP para retomar el cargo de fiscal de la Nación si vence plazo en JNJ

ONPE habilitará link para elegir tu local de votación rumbo a las elecciones generales 2026: revisa aquí los pasos a seguir

Congreso: Kira Alcarraz reitera su renuncia a la bancada de Podemos Perú

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025