Programación de la fecha 19 de Torneo Clausura de la Liga 1: fixture y tabla de posiciones de la última jornada

Universitario se consagró como el nuevo tricampeón del fútbol peruano, aunque este sábado continua la última fecha del Torneo Clausura 2025. La jornada 19 no solo marca el cierre de la fase regular del torneo, sino que también definirá el destino de varios equipos para la próxima temporada. Además, será crucial para determinar el orden de los equipos clasificados a la Copa Libertadores 2026.

Universitario visita a Los Chankas, en Andahuaylas, con la misión de terminar invictos en el Torneo Clausura. El bicampeón de la Liga 1 quiere hacer historia en el fútbol peruano y cerrar con broche de oro la actual temporada. Por otro lado, Alianza Lima recibe a UTC en medio de diversos rumores sobre la salida de Hernán Barcos y las dudas por la continuidad de Néstor Gorosito.

Fixture de la última fecha del Torneo Clausura 2025

Domingo 16 de noviembre

3.00 p. m. | Sport Boys 0 -1 Alianza Atlético | Estadio Miguel Grau, Callao

Miércoles 19 de noviembre

3:00 p. m. | Atlético Grau 1-2 Sporting Cristal | Estadio Campeones del 36, Sullana

Sábado 22 de noviembre

:330 p. m. | Los Chankas vs. Universitario | Estadio Los Chankas, Andahuaylas

Domingo 23 de noviembre

3:00 p. m. | Alianza Universidad vs. Juan Pablo II | Estadio Heraclio Tapia León, Huánuco.

3.00 p. m. | Comerciantes Unidos vs. ADT | Estadio Juan Maldonado, Cutervo.

3.00 p. m. | Sport Huancayo vs. Cusco FC | IPD Huancayo, Junín.

3.00 p. m. | Cienciano vs. Ayacucho FC | Estadio Inca Garcilaso de la Vega, Cusco.

3.00 p. m. | Alianza Lima vs. UTC | Estadio Alejandro Villanueva, Lima

Tabla de posiciones del Torneo Clausura 2025

Pos. Equipo Pts. PJ G E P GF GC Dif. 1 Universitario 40 16 12 3 0 28 10 +18 2 Cusco FC 33 16 10 3 3 27 14 +13 3 Sporting Cristal 28 16 8 4 4 27 12 +15 4 Alianza Lima 28 16 8 4 4 27 19 +8 5 FBC Melgar 25 17 6 7 4 24 17 +7 6 Deportivo Garcilaso 25 17 6 7 4 20 21 -1 7 Cienciano 24 16 7 3 6 23 20 +3 8 ADT 24 16 7 3 6 19 20 -1 9 Los Chankas 24 16 8 0 8 18 27 -9 10 Comerciantes Unidos 22 15 6 4 5 17 21 -4 11 Alianza Atlético 20 16 5 5 6 14 12 +2 12 Sport Huancayo 18 16 5 3 8 27 26 +1 13 Atlético Grau 16 15 4 4 8 18 22 -4 14 Sport Boys 16 16 4 4 8 14 24 -10 15 Juan Pablo II 14 16 3 5 8 13 20 -7 16 Ayacucho FC 14 15 4 2 9 15 24 -9 17 Alianza Universidad 14 16 4 2 10 20 33 -13 18 UTC 13 16 3 4 9 16 25 -9 19 Deportivo Binacional 0 0 0 0 0 0 0 0

Tabla acumulada de la Liga 1 2025