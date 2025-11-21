Universitario vs Los Chankas EN VIVO: ¿a qué hora y en qué canal ver el partido por la última fecha del Torneo Clausura 2025?
Con el tricampeonato ya en las vitrinas, Universitario visitará en Andahuaylas a Los Chankas con el objetivo de terminar invicto en el Torneo Clausura 2025.
Universitario vs Los Chankas se enfrentan EN VIVO y EN DIRECTO este sábado 22 de noviembre por la fecha 19 del Torneo Clausura 2025. El duelo entre merengues y andahuaylinos se disputará desde las 3.30 p. m. (hora peruana) en el Estadio Los Chankas. La transmisión estará a cargo de L1 Max, pero también podrás disfrutarlo ONLINE GRATIS por la cobertura de La República Deportes con el minuto a minuto, videos de los goles y más incidencias del compromiso.
El equipo de Jorge Fossati ya tiene el tricampeonato en el bolsillo. Sin embargo, quieren terminar el campeonato por todo lo alto y lograr cerrar esta gran hazaña totalmente invicto. Por su parte, Los Chankas necesitan el triunfo para buscar un cupo a la Copa Sudamericana, aunque también depende de las derrotas de Sport Huancayo, ADT y Cienciano.
Universitario vs Los Chankas: ficha del partido
|Partido
|Universitario vs Los Chankas
|¿Cuándo?
|Sábado 22 de noviembre del 2025
|¿A qué hora?
|3.30 p. m. (hora peruana)
|¿En qué canal?
|L1 Max
|¿Dónde?
|Estadio Los Chankas
¿A qué hora juega Universitario vs Los Chankas?
En suelo peruano, el compromiso entre Universitario vs Los Chankas por la fecha 19 del Torneo Clausura 2025 se disputará desde las 3.30 p. m. Si te encuentras en otro lado del mundo, no te preocupes. La República Deportes te ha preparado una guía de horarios.
- México: 2.30 p. m.
- Colombia, Perú y Ecuador: 3.30 p. m.
- Bolivia y Venezuela: 4.30 p. m.
- Argentina, Brasil, Chile, Uruguay y Paraguay: 5.30 p. m.
¿En qué canal ver Universitario vs Los Chankas?
La transmisión del Universitario vs Los Chankas por la jornada 19 del Torneo Clausura 2025 estará a cargo de L1 Max. También podrá verse vía streaming en su plataforma L1 Play.
¿Cómo ver online Universitario vs Los Chankas?
Una de las peculiaridades de este cotejo es que Nativa anunció que lo transmitirá a través de su plataforma. Además, podrás seguirlo por la cobertura de La República Deportes con el minuto a minuto y videos de los goles.
Universitario vs Los Chankas: posibles alineaciones
- Universitario: Sebastián Britos; Anderson Santamaría, Williams Riveros, Matías Di Benedetto; Andy Polo, Martín Pérez Guedes, Rodrigo Ureña, Jairo Vélez; Edison Flore y José Rivera.
- Los Chankas: Hairo Camacho; D. Gonzales, Héctor González, Carlos Pimienta, Ayrton Quintana; Oshiro Takeuchi, Jordan Guivin, J. Palomino, F. Torres, José Manzaneda; y Pablo Bueno.