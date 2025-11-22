En una reciente edición del programa 'Los Reba', Diego Rebagliati explicó la situación que permitiría a Sporting Cristal fichar a Luis Advíncula, en medio de la planificación del equipo para clasificar a los playoffs de la Copa Libertadores 2026. Desde la tienda rimense, ya estarían organizando todo de cara a la próxima temporada.

Según sus palabras, para que 'Lucho' llegue al conjunto cervecero primero se deberá alcanzar el cupo Perú 2; una vez conseguido, irán con todo por el jugador. Esto se debe a que Paulo Autuori busca cambiar de esquema de cara a la siguiente temporada.

Diego Rebagliati explica las condiciones de Sporting Cristal para fichar a Advíncula

En sus declaraciones, también señaló que se evitó la salida de Rafael Lutiger hacia Alianza Lima debido al cambio de esquema que el técnico brasileño planea implementar. "Alianza fue a buscar un central de Sporting Cristal para 2026. Lo fueron a buscar a Lutiger, a él le interesó, pero reaccionaron rápido y renovó", explicó en un primer momento.

"En Cristal tienen pensando el próximo año jugar con tres centrales. Ojo con esto, no es 3-5-2, sino 3-4-3, porque es con extremos. Si Cristal es Perú 2, van por Advíncula de cabeza", complementó Rebagliati, resaltando lo fundamental que será estos dos jugadores en este futuro esquema.

¿Cómo le fue a Luis Advíncula cuando estuvo en Sporting Cristal?

El lateral nacional defendió la camiseta de los 'celestes' durante cuatro temporadas, en las que se coronó campeón en dos ocasiones. En ese período disputó 122 partidos, marcó 11 goles y dio 11 asistencias.