HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Lo mejor de 'Sin guion' con Rosa María Palacios
Lo mejor de 'Sin guion' con Rosa María Palacios     Lo mejor de 'Sin guion' con Rosa María Palacios     Lo mejor de 'Sin guion' con Rosa María Palacios     
Fútbol Peruano

Diego Rebagliati explica las condiciones de Sporting Cristal para fichar a Luis Advíncula: “Si es Perú 2, van por él”

Diego Rebagliati agregó que, ante el cambio de esquema que Paulo Autuori planea para la próxima temporada, consideran a 'Lucho' como una opción ideal.

Luis Advíncula estuvo en Sporting Cristal por 4 temporadas. Foto: composición LR/Los Reba/difusión
Luis Advíncula estuvo en Sporting Cristal por 4 temporadas. Foto: composición LR/Los Reba/difusión

En una reciente edición del programa 'Los Reba', Diego Rebagliati explicó la situación que permitiría a Sporting Cristal fichar a Luis Advíncula, en medio de la planificación del equipo para clasificar a los playoffs de la Copa Libertadores 2026. Desde la tienda rimense, ya estarían organizando todo de cara a la próxima temporada.

Según sus palabras, para que 'Lucho' llegue al conjunto cervecero primero se deberá alcanzar el cupo Perú 2; una vez conseguido, irán con todo por el jugador. Esto se debe a que Paulo Autuori busca cambiar de esquema de cara a la siguiente temporada.

PUEDES VER: Darwin Machís mantiene negociaciones avanzadas para convertirse en refuerzo flamante de Alianza Lima

lr.pe

Diego Rebagliati explica las condiciones de Sporting Cristal para fichar a Advíncula

En sus declaraciones, también señaló que se evitó la salida de Rafael Lutiger hacia Alianza Lima debido al cambio de esquema que el técnico brasileño planea implementar. "Alianza fue a buscar un central de Sporting Cristal para 2026. Lo fueron a buscar a Lutiger, a él le interesó, pero reaccionaron rápido y renovó", explicó en un primer momento.

"En Cristal tienen pensando el próximo año jugar con tres centrales. Ojo con esto, no es 3-5-2, sino 3-4-3, porque es con extremos. Si Cristal es Perú 2, van por Advíncula de cabeza", complementó Rebagliati, resaltando lo fundamental que será estos dos jugadores en este futuro esquema.

PUEDES VER: Andrés Mendoza casi va a los golpes con periodista en vivo tras criticar a Jairo Concha: "Fue un desastre con Perú"

lr.pe

¿Cómo le fue a Luis Advíncula cuando estuvo en Sporting Cristal?

El lateral nacional defendió la camiseta de los 'celestes' durante cuatro temporadas, en las que se coronó campeón en dos ocasiones. En ese período disputó 122 partidos, marcó 11 goles y dio 11 asistencias.

Notas relacionadas
Cristian Benavente rompió sequía de 3 años sin marcar: 'Chaval' anotó golazo para el 1-0 de Sporting Cristal ante Atlético Grau

Cristian Benavente rompió sequía de 3 años sin marcar: 'Chaval' anotó golazo para el 1-0 de Sporting Cristal ante Atlético Grau

LEER MÁS
Sporting Cristal ganó 2-1 a Atlético Grau por Torneo Clausura: Cristian Benavente volvió a marcar en Liga 1

Sporting Cristal ganó 2-1 a Atlético Grau por Torneo Clausura: Cristian Benavente volvió a marcar en Liga 1

LEER MÁS
Tabla acumulada de la Liga 1 del fútbol peruano: así va la clasificación a torneos internacionales y lucha por el descenso

Tabla acumulada de la Liga 1 del fútbol peruano: así va la clasificación a torneos internacionales y lucha por el descenso

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Universitario vs Los Chankas EN VIVO: ¿a qué hora y en qué canal ver el partido por la última fecha del Torneo Clausura 2025?

Universitario vs Los Chankas EN VIVO: ¿a qué hora y en qué canal ver el partido por la última fecha del Torneo Clausura 2025?

LEER MÁS
Canal de Universitario - Los Chankas: ¿dónde ver por TV y online gratis el partido del Torneo Clausura 2025?

Canal de Universitario - Los Chankas: ¿dónde ver por TV y online gratis el partido del Torneo Clausura 2025?

LEER MÁS
Hernán Barcos deja sentido mensaje en medio de incertidumbre sobre su continuidad en Alianza Lima: "Duele tener que irse"

Hernán Barcos deja sentido mensaje en medio de incertidumbre sobre su continuidad en Alianza Lima: "Duele tener que irse"

LEER MÁS
Alianza Lima denuncia actos racistas contra jugadora en último partido por la Liga Femenina: "Iniciamos acciones federativa y legales"

Alianza Lima denuncia actos racistas contra jugadora en último partido por la Liga Femenina: "Iniciamos acciones federativa y legales"

LEER MÁS
¡CD Moquegua jugará la Liga 1! Venció 3-2 a César Vallejo y se quedó con el último ascenso a primera división

¡CD Moquegua jugará la Liga 1! Venció 3-2 a César Vallejo y se quedó con el último ascenso a primera división

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

Perulandia

PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

PRECIO

S/ 37.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Cocinero es atacado a balazos en chifa de San Luis: negocios recibieron amenazas extorsivas de Los Malditos de la Zona

Cierran estaciones del Metropolitano por manifestaciones en el Centro de Lima: Corredor Morado también cambia ruta

Delia Espinoza podrá solicitar uso de la PNP para retomar el cargo de fiscal de la Nación si vence plazo en JNJ

Fútbol Peruano

Aseguran que Olimpia quiere a Rodrigo Ureña y buscaría un préstamo de Universitario: "Es un nombre que dejó Fabián Bustos"

Sporting Cristal ganó 2-1 a Atlético Grau por Torneo Clausura: Cristian Benavente volvió a marcar en Liga 1

"Nadie aún ha sido tetracampeón en el Perú": Andy Polo se ilusiona con volver a alzar el título con Universitario en el 2026

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Delia Espinoza podrá solicitar uso de la PNP para retomar el cargo de fiscal de la Nación si vence plazo en JNJ

ONPE habilitará link para elegir tu local de votación rumbo a las elecciones generales 2026: revisa aquí los pasos a seguir

Congreso: Kira Alcarraz reitera su renuncia a la bancada de Podemos Perú

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025