Fútbol Peruano

Tabla acumulada de la Liga 1 del fútbol peruano: así va la clasificación tras fallo de la FPF contra Ayacucho FC

El Torneo Clausura 2025 llega a su fin y la tabla no deja de moverse. En esta ocasión, la zona baja sufrió una modificación después de que la Federación confirmó la derrota de Ayacucho FC ante Comerciantes Unidos.

Ayacucho FC se encuentra en la casilla 17 de la tabla acumulada. Foto: composición LR
Ayacucho FC se encuentra en la casilla 17 de la tabla acumulada. Foto: composición LR

Pese a que Universitario ya se proclamó campeón de la Liga 1 2025, todavía quedan aspectos importantes por resolverse: el orden final de los equipos que irán a los playoffs, los clasificados a la Copa Sudamericana y el último club que descenderá. Esta semana se juega la jornada 19 del Torneo Clausura 2025, donde Alianza Lima y Cusco FC pelean por quedarse con el segundo puesto en la tabla anual. Además, Ayacucho FC entró a zona de descenso tras el fallo en contra de la FPF.

Después del final del Clausura, los clubes clasificados se enfrentarán en los playoffs para definir el orden de su clasificación a torneos internacionales. A continuación, revisa el estado actual de las tablas del Acumulado.

PUEDES VER: Programación de la última fecha de la Liga 1 2025 de Perú: fixture y tabla de posiciones del Torneo Clausura

lr.pe

Tabla acumula de la Liga 1 2025

Tras el fallo de la FPF, Ayacucho FC quedó relegando a la décima séptima posición de la tabla acumulada de la Liga 1 2025.

EquiposPJDGPuntos
1. Universitario344479
2. Cusco FC342767
3. Alianza Lima342065
4. Sporting Cristal352363
5. Alianza Atlético351157
6. Melgar351556
7. Deportivo Garcilaso35852
8. Sport Huancayo34348
9. ADT34-748
10. Cienciano34747
11. Los Chankas34-1047
12. Atlético Grau35-638
13. Sport Boys35-1336
14. Comerciantes Unidos34-1536
15. Juan Pablo II34-1533
16. UTC34-2632
17. Ayacucho FC34-2529
18. Alianza Universidad34-3025
19. Binacional---

Tabla de posiciones del Torneo Clausura 2025

EquiposPJDGPuntos
1. Universitario161840
2. Cusco FC161333
3. Sporting Cristal171631
4. Alianza Lima16828
5. Melgar17725
6. Comerciantes Unidos**16-125
7. Deportivo Garcilaso17-125
8. Cienciano16+324
9. ADT Tarma16-124
10. Los Chankas16-924
11. Alianza Atlético17+323
12. Sport Huancayo16118
13. Atlético Grau17-516
14. Sport Boys17-1116
15. Juan Pablo II16-714
16. Ayacucho FC**16-614
17. Alianza Universidad16-1314
18. UTC16-913
19. Binacional*---

Fixture de la última fecha del Torneo Clausura 2025

Domingo 16 de noviembre

  • Sport Boys 0-1 Alianza Atlético

Miércoles 19 de noviembre

  • Atlético Grau 1-2 Sporting Cristal

Sábado 22 de noviembre

  • 3:30 p. m. | Los Chankas vs. Universitario | Estadio Los Chankas, Andahuaylas

Domingo 23 de noviembre

  • 3:00 p. m. | Alianza Universidad vs. Juan Pablo II | Estadio Heraclio Tapia León, Huánuco.
  • 3.00 p. m. | Comerciantes Unidos vs. ADT | Estadio Juan Maldonado, Cutervo.
  • 3.00 p. m. | Sport Huancayo vs. Cusco FC | IPD Huancayo, Junín.
  • 3.00 p. m. | Cienciano vs. Ayacucho FC | Estadio Inca Garcilaso de la Vega, Cusco.
  • 3.00 p. m. | Alianza Lima vs. UTC | Estadio Alejandro Villanueva, Lima
