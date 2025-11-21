Pese a que Universitario ya se proclamó campeón de la Liga 1 2025, todavía quedan aspectos importantes por resolverse: el orden final de los equipos que irán a los playoffs, los clasificados a la Copa Sudamericana y el último club que descenderá. Esta semana se juega la jornada 19 del Torneo Clausura 2025, donde Alianza Lima y Cusco FC pelean por quedarse con el segundo puesto en la tabla anual. Además, Ayacucho FC entró a zona de descenso tras el fallo en contra de la FPF.

Después del final del Clausura, los clubes clasificados se enfrentarán en los playoffs para definir el orden de su clasificación a torneos internacionales. A continuación, revisa el estado actual de las tablas del Acumulado.

Tabla acumula de la Liga 1 2025

Tras el fallo de la FPF, Ayacucho FC quedó relegando a la décima séptima posición de la tabla acumulada de la Liga 1 2025.

Equipos PJ DG Puntos 1. Universitario 34 44 79 2. Cusco FC 34 27 67 3. Alianza Lima 34 20 65 4. Sporting Cristal 35 23 63 5. Alianza Atlético 35 11 57 6. Melgar 35 15 56 7. Deportivo Garcilaso 35 8 52 8. Sport Huancayo 34 3 48 9. ADT 34 -7 48 10. Cienciano 34 7 47 11. Los Chankas 34 -10 47 12. Atlético Grau 35 -6 38 13. Sport Boys 35 -13 36 14. Comerciantes Unidos 34 -15 36 15. Juan Pablo II 34 -15 33 16. UTC 34 -26 32 17. Ayacucho FC 34 -25 29 18. Alianza Universidad 34 -30 25 19. Binacional - - -

Tabla de posiciones del Torneo Clausura 2025

Equipos PJ DG Puntos 1. Universitario 16 18 40 2. Cusco FC 16 13 33 3. Sporting Cristal 17 16 31 4. Alianza Lima 16 8 28 5. Melgar 17 7 25 6. Comerciantes Unidos** 16 -1 25 7. Deportivo Garcilaso 17 -1 25 8. Cienciano 16 +3 24 9. ADT Tarma 16 -1 24 10. Los Chankas 16 -9 24 11. Alianza Atlético 17 +3 23 12. Sport Huancayo 16 1 18 13. Atlético Grau 17 -5 16 14. Sport Boys 17 -11 16 15. Juan Pablo II 16 -7 14 16. Ayacucho FC** 16 -6 14 17. Alianza Universidad 16 -13 14 18. UTC 16 -9 13 19. Binacional* - - -

Fixture de la última fecha del Torneo Clausura 2025

Domingo 16 de noviembre

Sport Boys 0-1 Alianza Atlético

Miércoles 19 de noviembre

Atlético Grau 1-2 Sporting Cristal

Sábado 22 de noviembre

3:30 p. m. | Los Chankas vs. Universitario | Estadio Los Chankas, Andahuaylas

Domingo 23 de noviembre