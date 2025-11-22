Paolo Guerrero remeció las redes sociales con un sorpresivo anuncio. A través de un video publicado en su cuenta de Instagram, el histórico goleador de la selección peruana confirmó su participación en la próxima edición de la Kings World Cup Nations, evento que es organizado por el famoso streamer Ibai Llanos y el reconocido exfutbolista español Gerard Piqué.

El veterano delantero de Alianza Lima cumplirá el rol de presidente de la selección peruana junto al streamer Andynsane. De esta manera, el popular 'Depredador' se suma al universo de la Kings League.

¿Cuándo es la Kings World Cup Nations 2026?

La segunda edición de la Kings World Cup Nations se disputará entre el 3 y el 17 de enero del 2026. La ciudad de São Paulo (Brasil) será testigo del esperado evento, que contará con figuras mundiales de la talla de Kun Agüero, Ronaldo Nazario, Wesley Sneijder, Arturo Vidal, James Rodríguez y Robert Lewandowski.

¿Cómo se jugará la Kings World Cup Nations 2026?

La Kings World Cup Nations 2026 contará con veinte selecciones participantes, las cuales se dividirán en 5 grupos de 4 integrantes. Los primeros de cada zona avanzarán de manera directa a los cuartos de final, mientras que los 3 cupos restantes se definirán a través de un last chance entre todos los segundos y el mejor tercero.

Grupos de la Kings World Cup Nations 2026

El equipo de Paolo Guerrero tendrá que enfrentarse a duros rivales como el Brasil de Ronaldo Nazario y la selección española. Así se encuentran conformados los grupos.

Grupo A: Marruecos, Colombia, Chile y Países Bajos.

Grupo B: Alemania, Argentina, Estados Unidos y Japón

Grupo C: Italia, Francia, Polonia y Bélgica

Grupo D: Brasil, España, Qatar y Perú

Grupo E: México, Arabia Saudita, India e Indonesia.