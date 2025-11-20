La selección peruana se encuentra en un complicado momento, tras empatar con Rusia y perder contra Chile en un partido amistoso. La Bicolor careció de volantes creativos, aunque mejoró con el ataque con Álex Valera. De todas formas, la ausencia de un '10' genera preocupación en los hinchas y en el entrenador Manuel Barreto. Por este motivo, el 'Chorri' Palacios criticó duramente a Jairo Concha e incluso sugirió que guarden esa histórica camiseta.

Sin embargo, fiel a su estilo, el periodista Pedro García salió a defender a Jairo Concha y arremetió contra el 'Chorri' Palacios por enfocarse solamente en la dorsal de la camiseta. Además, el comunicador afirmó que ahora existen equipos que juegan sin enganche y deben contemplar otros detalles más relevantes.

¿Qué dijo Pedro García sobre el Chorri Palacios?

El comentarista deportivo no comparte la opinión del exfutbolista. "El ‘Chorri’ tiene un tema de nostalgia que yo acepto y abrazo. Ahora, punto y aparte, vayamos a las verdades. ¿Qué interesa quién se pone o se deja de poner la ’10′? Si la tiene Concha o Piero Quispe

igual el equipo no anda y funciona mal porque todos son nuevos y no tienen la pericia que les daría tener el hecho de accionar cuando, si se respeta una base", enfatizó Pedro García en Vamos Al Var.

"No importa quién se pone la ‘10′ o quién se la deja de poner es irrelevante, porque te voy a decir, es una cosa emblemática, figurativa, icónica. A mí qué me importa quién se pone la ’10′. Lo que quiero decir es que usar la ’10′ no significa la gloria", reveló el periodista en el popular programa de radio.

Sergio Peña también defendió a Jairo Concha tras críticas por derrota de la selección peruana

"Pienso que siempre se le critica por lo mismo, pero pienso que hoy en día genera más el morbo o la mala información que lo que uno hace. Creo que Jairo ha hecho un año increíble, ha salido campeón con su equipo, siendo él uno de los conductores", comentó Peña en un inicio.

"El error que tuvo Jairo lo puede cometer cualquiera; si cometía el error cuando el partido se iba ganando 3-0 y hacen el 3-1, ese gol no lo cuentan. Pero claro, es el gol decisivo y pierden el partido por esa jugada específica, y lo puede cometer cualquier jugador", sentenció el volante peruano.



