HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Mira EN VIVO 'La verdad a fondo' con Pedro Salinas
Mira EN VIVO 'La verdad a fondo' con Pedro Salinas     Mira EN VIVO 'La verdad a fondo' con Pedro Salinas     Mira EN VIVO 'La verdad a fondo' con Pedro Salinas     
Deportes

Pedro García arremete contra el 'Chorri' Palacios tras criticar que Jairo Concha sea el 10 de la selección peruana: "A mí qué me importa"

El 'Chorri' Palacios criticó a Jairo Concha sobre el uso de la camiseta '10', sugiriendo que debería ser guardada. Sin embargo, Pedro García defendió al jugador, señalando que es irrelevante.

Pedro García cuestiona fuertemente al 'Chorri' Palacios. Foto: Lr/Vamos Al Var
Pedro García cuestiona fuertemente al 'Chorri' Palacios. Foto: Lr/Vamos Al Var

La selección peruana se encuentra en un complicado momento, tras empatar con Rusia y perder contra Chile en un partido amistoso. La Bicolor careció de volantes creativos, aunque mejoró con el ataque con Álex Valera. De todas formas, la ausencia de un '10' genera preocupación en los hinchas y en el entrenador Manuel Barreto. Por este motivo, el 'Chorri' Palacios criticó duramente a Jairo Concha e incluso sugirió que guarden esa histórica camiseta.

Sin embargo, fiel a su estilo, el periodista Pedro García salió a defender a Jairo Concha y arremetió contra el 'Chorri' Palacios por enfocarse solamente en la dorsal de la camiseta. Además, el comunicador afirmó que ahora existen equipos que juegan sin enganche y deben contemplar otros detalles más relevantes.

PUEDES VER: Andrés Mendoza arremetió contra Jairo Concha y casi se va a las manos en un programa deportivo: "Fue un desastre con Perú"

lr.pe

¿Qué dijo Pedro García sobre el Chorri Palacios?

El comentarista deportivo no comparte la opinión del exfutbolista. "El ‘Chorri’ tiene un tema de nostalgia que yo acepto y abrazo. Ahora, punto y aparte, vayamos a las verdades. ¿Qué interesa quién se pone o se deja de poner la ’10′? Si la tiene Concha o Piero Quispe
igual el equipo no anda y funciona mal porque todos son nuevos y no tienen la pericia que les daría tener el hecho de accionar cuando, si se respeta una base", enfatizó Pedro García en Vamos Al Var.

"No importa quién se pone la ‘10′ o quién se la deja de poner es irrelevante, porque te voy a decir, es una cosa emblemática, figurativa, icónica. A mí qué me importa quién se pone la ’10′. Lo que quiero decir es que usar la ’10′ no significa la gloria", reveló el periodista en el popular programa de radio.

PUEDES VER: Diego Rebagliati se ilusiona con la selección peruana en la Liga de Naciones: "Las Eliminatorias cambiarían de formato"

lr.pe

Sergio Peña también defendió a Jairo Concha tras críticas por derrota de la selección peruana

"Pienso que siempre se le critica por lo mismo, pero pienso que hoy en día genera más el morbo o la mala información que lo que uno hace. Creo que Jairo ha hecho un año increíble, ha salido campeón con su equipo, siendo él uno de los conductores", comentó Peña en un inicio.

"El error que tuvo Jairo lo puede cometer cualquiera; si cometía el error cuando el partido se iba ganando 3-0 y hacen el 3-1, ese gol no lo cuentan. Pero claro, es el gol decisivo y pierden el partido por esa jugada específica, y lo puede cometer cualquier jugador", sentenció el volante peruano.

Notas relacionadas
Pedro García lapida a Alianza Lima tras agónico empate contra Melgar por Torneo Clausura: "Fue caótico y desorganizado"

Pedro García lapida a Alianza Lima tras agónico empate contra Melgar por Torneo Clausura: "Fue caótico y desorganizado"

LEER MÁS
Pedro García sobre rumores de fichaje de Christian Cueva por Universitario: "En el fútbol peruano todo es posible"

Pedro García sobre rumores de fichaje de Christian Cueva por Universitario: "En el fútbol peruano todo es posible"

LEER MÁS
Pedro García explica por qué Alianza Lima no debería pagar más de 1 millón de dólares por Luis Advíncula: "Es un precio excesivo"

Pedro García explica por qué Alianza Lima no debería pagar más de 1 millón de dólares por Luis Advíncula: "Es un precio excesivo"

LEER MÁS
Culminó la última fecha FIFA doble del año y ya tenemos a 42 de los 48 países que estarán en Norteamérica 2026

Culminó la última fecha FIFA doble del año y ya tenemos a 42 de los 48 países que estarán en Norteamérica 2026

LEER MÁS
Bolivia ya tiene rival en el repechaje al Mundial 2026: ¿cuándo juega contra Surinam por las semifinales de la repesca internacional?

Bolivia ya tiene rival en el repechaje al Mundial 2026: ¿cuándo juega contra Surinam por las semifinales de la repesca internacional?

LEER MÁS
Aseguran que Olimpia quiere a Rodrigo Ureña y buscaría un préstamo de Universitario: "Es un nombre que dejó Fabián Bustos"

Aseguran que Olimpia quiere a Rodrigo Ureña y buscaría un préstamo de Universitario: "Es un nombre que dejó Fabián Bustos"

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Andrés Mendoza arremetió contra Jairo Concha y casi se va a las manos en un programa deportivo: "Fue un desastre con Perú"

Andrés Mendoza arremetió contra Jairo Concha y casi se va a las manos en un programa deportivo: "Fue un desastre con Perú"

LEER MÁS
Diego Rebagliati se ilusiona con la selección peruana en la Liga de Naciones: "Las Eliminatorias cambiarían de formato"

Diego Rebagliati se ilusiona con la selección peruana en la Liga de Naciones: "Las Eliminatorias cambiarían de formato"

LEER MÁS
El país de Sudamérica que no habla español quiere dejar a Bolivia sin Mundial: ¿por qué Surinam no juega las Eliminatorias en Conmebol?

El país de Sudamérica que no habla español quiere dejar a Bolivia sin Mundial: ¿por qué Surinam no juega las Eliminatorias en Conmebol?

LEER MÁS
Bolivia ya tiene rival en el repechaje al Mundial 2026: ¿cuándo juega contra Surinam por las semifinales de la repesca internacional?

Bolivia ya tiene rival en el repechaje al Mundial 2026: ¿cuándo juega contra Surinam por las semifinales de la repesca internacional?

LEER MÁS
Alberto Quintero, futbolista que brilló con Universitario, se quiebra por clasificar al Mundial 2026 con Panamá: "Nunca perdí la fe"

Alberto Quintero, futbolista que brilló con Universitario, se quiebra por clasificar al Mundial 2026 con Panamá: "Nunca perdí la fe"

LEER MÁS
'Chorri' Palacios decepcionado con Jairo Concha, Piero Quispe y Sergio Peña por lucir la '10' de la selección peruana: "Mejor que no la usen"

'Chorri' Palacios decepcionado con Jairo Concha, Piero Quispe y Sergio Peña por lucir la '10' de la selección peruana: "Mejor que no la usen"

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

Perulandia

PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

PRECIO

S/ 37.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Delia Espinoza podrá solicitar uso de la PNP para retomar el cargo de fiscal de la Nación si vence plazo en JNJ

ONPE: desde el 23 de noviembre podrás elegir tu local de votación para las elecciones 2026

Precio del dólar en Perú HOY, jueves 20 de noviembre: ¿cuál es la cotización del tipo de cambio?

Deportes

Reimond Manco se rinde a Álex Valera luego de los partidos amistoso de la selección peruana: "Él es el '9', no veo a otro"

Andrés Mendoza arremetió contra Jairo Concha y casi se va a las manos en un programa deportivo: "Fue un desastre con Perú"

Diego Rebagliati se ilusiona con la selección peruana en la Liga de Naciones: "Las Eliminatorias cambiarían de formato"

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Delia Espinoza podrá solicitar uso de la PNP para retomar el cargo de fiscal de la Nación si vence plazo en JNJ

ONPE habilitará link para elegir tu local de votación rumbo a las elecciones generales 2026: revisa aquí los pasos a seguir

Congreso: Kira Alcarraz reitera su renuncia a la bancada de Podemos Perú

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025