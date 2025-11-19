La selección peruana firmó una mala temporada, tras quedar en penúltimo lugar en las Eliminatorias y los deslucidos partidos amistosos que jugó en Rusia. El equipo de Manuel Barreto apenas pudo sacarle un empate al cuadro local y cayó contra Chile, aunque en ambos duelos destacó el delantero Álex Valera por los dos goles que anotó. El cuadro nacional dejó dudas en el centro del campo, pero en ataque asombró.

Valera se encuentra en el mejor momento de su carrera, ya que fue pieza clave en el tricampeonato con Universitario de Deportes y ahora respondió con goles en la selección peruana. La camiseta número '9' no le pesó y genera expectativa por las buenas intervenciones que tuvo.

¿Qué dijo Reimond Manco sobre Álex Valera en la selección peruana?

Reimond Manco quedó sorprendido por el nivel de Álex Valera en los partidos amistoso en Rusia con la selección peruana. El goleador de la 'U' sigue dulce y anotó en los 2 compromisos que jugó. "Después de estos dos partidos, Valera ha dejado en claro que su compromiso con la selección es total. Hoy por hoy, ya que es probable que no veamos a Paolo Guerrero por su edad, Valera es el '9' de la selección. No veo a otro y sigue dulce", reveló el exfubolista en Denganche. Uno de los pocos jugadores que rescató el 'Rei'.

Reimond Manco criticó a Jairo Concha tras derrota de la selección peruana

"Para mí hay muchos jugadores que ya se les tiene que acabar el crédito, ¿no? A ver, para mí no se trata de jugar bien o jugar mal, porque eso pasa, es fútbol. El tema, y lo comentaba cuando recién llegué, pasa por un tema de personalidad. Creo yo que cuando tú tienes una personalidad como para asumir, las cosas se dan. No necesitas ser un crack, no necesitas ser Christian Cueva o el Chorri Palacios, que tenían una magia diferente. Simplemente necesitas tener las ganas de querer asumir. Para mí, lo de Jairo Concha no es novedad, no quiere asumir, le cuesta. A ver, hay partidos donde necesitas pararte al lado del '6' y pedir la pelota tú para tener, para darle oxígeno al equipo", sentenció en el programa 'Juego Cruzado'.

