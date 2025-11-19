HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Congreso no logra inhabilitar a Betssy Chávez
Congreso no logra inhabilitar a Betssy Chávez      Congreso no logra inhabilitar a Betssy Chávez      Congreso no logra inhabilitar a Betssy Chávez      
Deportes

Reimond Manco se rinde a Álex Valera luego de los partidos amistoso de la selección peruana: "Él es el '9', no veo a otro"

El exfutbolista aprobó el rendimiento del '9' de Universitario, tras anotar 2 golazos ante Rusia y Chile por la gira amistosa que tuvo el equipo de Manuel Barreto este mes.

Reimond Manco elogió el rendimiento de Álex Valera ante Rusia y Chile. Foto: Lr/ Denganche
Reimond Manco elogió el rendimiento de Álex Valera ante Rusia y Chile. Foto: Lr/ Denganche

La selección peruana firmó una mala temporada, tras quedar en penúltimo lugar en las Eliminatorias y los deslucidos partidos amistosos que jugó en Rusia. El equipo de Manuel Barreto apenas pudo sacarle un empate al cuadro local y cayó contra Chile, aunque en ambos duelos destacó el delantero Álex Valera por los dos goles que anotó. El cuadro nacional dejó dudas en el centro del campo, pero en ataque asombró.

Valera se encuentra en el mejor momento de su carrera, ya que fue pieza clave en el tricampeonato con Universitario de Deportes y ahora respondió con goles en la selección peruana. La camiseta número '9' no le pesó y genera expectativa por las buenas intervenciones que tuvo.

PUEDES VER: Selección peruana bajó al puesto 52 luego de disputar los amistosos ante Rusia y Chile: Uzbekistán superó a la Bicolor

lr.pe

¿Qué dijo Reimond Manco sobre Álex Valera en la selección peruana?

Reimond Manco quedó sorprendido por el nivel de Álex Valera en los partidos amistoso en Rusia con la selección peruana. El goleador de la 'U' sigue dulce y anotó en los 2 compromisos que jugó. "Después de estos dos partidos, Valera ha dejado en claro que su compromiso con la selección es total. Hoy por hoy, ya que es probable que no veamos a Paolo Guerrero por su edad, Valera es el '9' de la selección. No veo a otro y sigue dulce", reveló el exfubolista en Denganche. Uno de los pocos jugadores que rescató el 'Rei'.

PUEDES VER: Sergio Peña defiende a Jairo Concha de las críticas por error que costó la derrota de la selección peruana: "A mí me ha tocado"

lr.pe

Reimond Manco criticó a Jairo Concha tras derrota de la selección peruana

"Para mí hay muchos jugadores que ya se les tiene que acabar el crédito, ¿no? A ver, para mí no se trata de jugar bien o jugar mal, porque eso pasa, es fútbol. El tema, y lo comentaba cuando recién llegué, pasa por un tema de personalidad. Creo yo que cuando tú tienes una personalidad como para asumir, las cosas se dan. No necesitas ser un crack, no necesitas ser Christian Cueva o el Chorri Palacios, que tenían una magia diferente. Simplemente necesitas tener las ganas de querer asumir. Para mí, lo de Jairo Concha no es novedad, no quiere asumir, le cuesta. A ver, hay partidos donde necesitas pararte al lado del '6' y pedir la pelota tú para tener, para darle oxígeno al equipo", sentenció en el programa 'Juego Cruzado'.

'


Notas relacionadas
Reimond Manco no se guardó nada y despotrica contra Jairo Concha tras derrota de la selección peruana: "No asumes, te escondes"

Reimond Manco no se guardó nada y despotrica contra Jairo Concha tras derrota de la selección peruana: "No asumes, te escondes"

LEER MÁS
Reimond Manco destaca rendimiento de Fabio Gruber a pesar de la derrota frente a Chile: “Un jugador que ganó la selección”

Reimond Manco destaca rendimiento de Fabio Gruber a pesar de la derrota frente a Chile: “Un jugador que ganó la selección”

LEER MÁS
Shirley Arica reconoce que ‘sembró’ a Reimond Manco: “Algún día me voy a vengar de ti’

Shirley Arica reconoce que ‘sembró’ a Reimond Manco: “Algún día me voy a vengar de ti’

LEER MÁS
Alex Valera confiesa que le gustaría jugar en Rusia tras anotar con la selección peruana: "Si me contratan, sería una buena oportunidad"

Alex Valera confiesa que le gustaría jugar en Rusia tras anotar con la selección peruana: "Si me contratan, sería una buena oportunidad"

LEER MÁS
Esposa de Jorge Fossati rompe el silencio y revela el dolor que vivió por las críticas hacia la selección peruana: ''Me hizo mal''

Esposa de Jorge Fossati rompe el silencio y revela el dolor que vivió por las críticas hacia la selección peruana: ''Me hizo mal''

LEER MÁS
Directivo de Bayern Múnich califica como artista a Felipe Chávez tras no ser convocado a la selección peruana: "Tiene un pie izquierdo loco"

Directivo de Bayern Múnich califica como artista a Felipe Chávez tras no ser convocado a la selección peruana: "Tiene un pie izquierdo loco"

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Cristian Benavente rompió sequía de 3 años sin marcar: 'Chaval' anotó golazo para el 1-0 de Sporting Cristal ante Atlético Grau

Cristian Benavente rompió sequía de 3 años sin marcar: 'Chaval' anotó golazo para el 1-0 de Sporting Cristal ante Atlético Grau

LEER MÁS
Alberto Quintero, futbolista que brilló con Universitario, se conmueve al clasificar al Mundial 2026 con Panamá: "Nunca perdí la fe"

Alberto Quintero, futbolista que brilló con Universitario, se conmueve al clasificar al Mundial 2026 con Panamá: "Nunca perdí la fe"

LEER MÁS
Waldir Sáenz queda sorprendido tras conocer que iba a postular al Senado sin su consentimiento: "Voy a evaluar las medidas legales"

Waldir Sáenz queda sorprendido tras conocer que iba a postular al Senado sin su consentimiento: "Voy a evaluar las medidas legales"

LEER MÁS
Reimond Manco no se guardó nada y despotrica contra Jairo Concha tras derrota de la selección peruana: "No asumes, te escondes"

Reimond Manco no se guardó nada y despotrica contra Jairo Concha tras derrota de la selección peruana: "No asumes, te escondes"

LEER MÁS
Bolivia no jugará la final del repechaje: los posibles rivales de la Verde y su camino para llegar al Mundial 2026

Bolivia no jugará la final del repechaje: los posibles rivales de la Verde y su camino para llegar al Mundial 2026

LEER MÁS
Reimond Manco destaca rendimiento de Fabio Gruber a pesar de la derrota frente a Chile: “Un jugador que ganó la selección”

Reimond Manco destaca rendimiento de Fabio Gruber a pesar de la derrota frente a Chile: “Un jugador que ganó la selección”

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

Perulandia

PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

PRECIO

S/ 37.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

¿Quién es Stephany Vega, allegada de José Jerí cuyo patrimonio se incremento en más US$ 100.000 en menos de 4 años?

Ya están habilitados los enlaces para solicitar hasta 4 UIT en Hábitat, Integra, Prima y Profuturo

Línea 1 del Metro de Lima se pronuncia sobre alza de tarifa y aumentos de trenes: financiamiento se debatirá en 2026

Deportes

Unión Minas se proclamó campeón de la Copa Perú: venció por penales a FC ANBA y jugará la Liga 2 2026

Bolivia no jugará la final del repechaje: los posibles rivales de la Verde y su camino para llegar al Mundial 2026

GOLPERU cierra su etapa en la Liga 1 con una última transmisión en el Callao tras 10 años de cobertura

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

¿Quién es Stephany Vega, allegada de José Jerí cuyo patrimonio se incremento en más US$ 100.000 en menos de 4 años?

JEE resuelve que Fernando Rospigliosi vulneró la neutralidad electoral por usar cámara del Congreso

Delia Espinoza querellará a Fernando Rospigliosi si no se rectifica por llamarla "proterrorista": "Ha afectado mi honorabilidad"

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025