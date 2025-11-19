La selección peruana firmó un año para el olvido luego de las pésimas Eliminatorias 2026 y la opaca gira por Rusia. El equipo dirigido por Manuel Barreto consiguió un empate contra los locales y una dolorosa derrota ante Chile con un jugador menos. La Bicolor se presentó con algunas caras nuevas, pero tampoco respondieron. Lamentablemente, el negativo balance hizo que Perú caiga en el ranking FIFA.

Pedro Gallese, Marcos López, Álex Valera, Erick Noriega y la defensa central fueron los únicos que se salvaron. Los partidos amistosos reflejan el mal trabajo que se hizo en los últimos años y las pocas variantes que tiene la escuadra nacional e incluso Uzbekistán nos superó.

¿En qué puesto se ubica la selección peruana en el ranking FIFA tras los amistoso en Rusia?

La Bicolor salió del puesto 50 y cayó a la casilla 52, tras el empate contra Rusia y la derrota con Chile. El retroceso era evidente, ya que durante el proceso clasificatorio al Mundial 2026 acabamos en penúltimo lugar y no marcamos goles de visita. Además, en los últimos 12 juegos conseguimos 1 triunfo. Asimismo, Perú registra 7 derrotas y 4 empates. Por este motivo, humildes selecciones como Uzbekistán y Qatar nos han pasado en el ranking FIFA.

Perú fue superado por selecciones más pequeñas. Foto: FIFA

¿En qué puestos se ubican los equipos sudamericanos en el ranking FIFA?

España recuperó la corona y es el mejor equipo del mundo Argentina ocupa el segundo lugar, mientras que Brasil ha ascendido al quinto puesto. Colombia se mantiene en la posición 13. Por su parte, Uruguay ha descendido un lugar, situándose en el 16. Ecuador se encuentra en el 23, Paraguay en el 39, y Venezuela ha logrado escalar hasta el 48. En contraste, Perú ha caído al 52, apenas un escalón por encima de Chile, que se sitúa en el 53. Finalmente, Bolivia continúa en la última posición sudamericana, ocupando el puesto 76.

Manuel Barreto seguirá siendo DT de la selección peruana

Manuel Barreto culminará el 2025 como técnico interino de la selección peruana. De acuerdo al periodista Gustavo Peralta, él será el encargado de dirigir a Perú en su amistoso de fin año frente a Bolivia. "Barreto será el DT encargado de dirigir el partido que disputará la Agremiación de Futbolistas peruanos ante Bolivia el 21 de diciembre en Chincha. Desde SAFAP confirman que FPF les informó que cederán al jefe de la unidad técnica de menores", escribió en su cuenta de X.



