Pedro García sobre rumores de fichaje de Christian Cueva por Universitario: "En el fútbol peruano todo es posible"

El comentarista deportivo se refirió a una posible llegada de 'Aladino' a Universitario para el próximo año, aunque consideró que su presencia no sería necesariamente beneficiosa.

Pedro García explicó en qué afectaría la llegada de 'Aladino' a Universitario. Foto: composición de LR/Christian Cueva Instagram/captura de YouTube
Hace algunos días trascendió que Christian Cueva podría volver al fútbol peruano y una de sus opciones sería Universitario de Deportes. Para el periodista Pedro García, si bien no sería imposible que se produzca tal fichaje, la posible llegada de 'Aladino' al club de Ate no caería bien por cuestiones que van más allá de lo futbolístico.

"En el fútbol peruano todo es posible. Yo creo que le caería mal a la 'U' que llegue Cueva y no por un tema futbolístico", sostuvo el comunicador en el programa de YouTube 'Doble Punta'.

¿Qué dijo Pedro García sobre Christian Cueva en Universitario?

García explicó que su opinión se basaba no en lo que podría aportarle Cueva a la 'U' dentro de la cancha, sino a la exposición mediática que generaría su presencia en el club crema.

"¿Por qué le haría mal Cueva dentro de su intermitencia? Algún favor le va a hacer a la ‘U’, algún pase gol va a meter, algún gol va a meter. Es un jugador que, desde lo futbolístico, aún en su versión más discreta, te puede dar algo", dijo en un inicio.

"Para acoplar un jugador, a un club de fútbol, a un colectivo, a un equipo, sobre todo un equipo que le va bien, yo sí creo que tienes que tener incorporarte a la manera de ser del equipo, a la manera de trabajar del equipo, a la manera de no regalar nada. Para mí eso es fundamental. La ‘U’ no tiene normalmente una exposición mediática y creo que Cueva es una tentación", complementó.

Pedro García ironizó con antecedente de Cueva y Jean Ferrari

Pedro García también mencionó que, en caso de que desde Ate evalúen la contratación de Cueva, podrían consultar con Jean Ferrari, exadministrador de Universitario. Acerca de la postura que podría tener el hoy director general de fútbol de la FPF sobre este tema, ironizó al recordar el cruce verbal que sostuvo con el futbolista el año pasado.

"¿Qué va a decir Ferrari? Llévalo, yo no me peleé con él, no estoy molesto con él, no me mandó a la m... y pasó tal cosa a la vista de todo el mundo que hubo video", fueron las sarcásticas palabras de García.

