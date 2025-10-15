Luis Advíncula ha sido noticia en los últimos días. El actual lateral de Boca Juniors empezó a sonar con fuerza para convertirse en el primer refuerzo de Alianza Lima para el 2026. Es más, desde Argentina, aseguran que el conjunto xeneize ya le puso precio a su salida: 1.5 millones de dólares es lo que deberían pagar los blanquiazules para contar con el jugador de 35 años. En medio de este contexto, uno de los que decidió pronunciarse sobre la posible llegada de Advíncula a La Victoria fue el periodista Pedro García.

En la reciente edición del programa 'Doble Punta', el comunicador sostuvo que Alianza Lima debe priorizar reforzar otras lugares de la cancha en lugar de Luis Advíncula. Asimismo, enfatizó en que el precio que piden por el lateral es sumamente excesivo.

Pedro García opinó sobre la posible llegada de Luis Advíncula a Alianza Lima

“No la pagaría (la cláusula de rescisión de un millón y medio de dólares). No es que sea solamente la poca diferencia entre lo que vendió (a Erick Noriega) y lo que vendría a comprar, sino que es un tema de necesidad”, dijo en un principio.

Eso sí, reconoció la calidad técnica de Luis Advíncula y admitió que sería de gran aporte para cualquier equipo de la Liga 1. Sin embargo, el monto que pide Boca puede invertirse en otros jugadores para el plantel blanquiazul.

“Para mí Advíncula le caería bien a cualquier equipo del Perú. ¿En la ‘U’ dónde jugaría? Competiría con Polo. En Sporting Cristal jugaría sin entrenar y sin lugar a dudas. Creo que mejoraría a su equipo por ese lado, igual a Alianza Lima”, agregó.

“No es un tema de la eficacia técnica, física, sino de la oportunidad y de la inversión. ¿Necesita Alianza gastar esa plata en un lateral? Ese lugar está cubierto de más. Y así no estuviera cubierto, es un precio excesivo para un lateral", concluyó.

¿Cuántos títulos tiene Luis Advíncula con Boca Juniors?

Desde su llegada al conjunto ‘xeneize’, el futbolista peruano ha conseguido cuatro trofeos: la Copa Argentina (2020), la Copa de la Liga Profesional (2022), la Liga Argentina (2022) y la Supercopa Argentina (2023).