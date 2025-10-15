HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Así va la marcha nacional hoy, 15 de octubre
Así va la marcha nacional hoy, 15 de octubre     Así va la marcha nacional hoy, 15 de octubre     Así va la marcha nacional hoy, 15 de octubre     
Fútbol Peruano

Pedro García explica por qué Alianza Lima no debería pagar más de 1 millón de dólares por Luis Advíncula: "Es un precio excesivo"

El periodista deportivo se cuestionó si Alianza Lima necesita gastar ese dineral en el lateral de la selección peruana en lugar de reforzar otras zonas del campo de cara a la temporada 2026.

Luis Advíncula volvería al fútbol peruano después de 11 años. Foto: composición LR/difusión
Luis Advíncula volvería al fútbol peruano después de 11 años. Foto: composición LR/difusión

Luis Advíncula ha sido noticia en los últimos días. El actual lateral de Boca Juniors empezó a sonar con fuerza para convertirse en el primer refuerzo de Alianza Lima para el 2026. Es más, desde Argentina, aseguran que el conjunto xeneize ya le puso precio a su salida: 1.5 millones de dólares es lo que deberían pagar los blanquiazules para contar con el jugador de 35 años. En medio de este contexto, uno de los que decidió pronunciarse sobre la posible llegada de Advíncula a La Victoria fue el periodista Pedro García.

En la reciente edición del programa 'Doble Punta', el comunicador sostuvo que Alianza Lima debe priorizar reforzar otras lugares de la cancha en lugar de Luis Advíncula. Asimismo, enfatizó en que el precio que piden por el lateral es sumamente excesivo.

PUEDES VER: Diego Rebagliati afirma que DT's reevaluaron dirigir a la selección peruana tras partido ante Chile: Bueno, conversemos

lr.pe

Pedro García opinó sobre la posible llegada de Luis Advíncula a Alianza Lima

“No la pagaría (la cláusula de rescisión de un millón y medio de dólares). No es que sea solamente la poca diferencia entre lo que vendió (a Erick Noriega) y lo que vendría a comprar, sino que es un tema de necesidad”, dijo en un principio.

Eso sí, reconoció la calidad técnica de Luis Advíncula y admitió que sería de gran aporte para cualquier equipo de la Liga 1. Sin embargo, el monto que pide Boca puede invertirse en otros jugadores para el plantel blanquiazul.

“Para mí Advíncula le caería bien a cualquier equipo del Perú. ¿En la ‘U’ dónde jugaría? Competiría con Polo. En Sporting Cristal jugaría sin entrenar y sin lugar a dudas. Creo que mejoraría a su equipo por ese lado, igual a Alianza Lima”, agregó.

“No es un tema de la eficacia técnica, física, sino de la oportunidad y de la inversión. ¿Necesita Alianza gastar esa plata en un lateral? Ese lugar está cubierto de más. Y así no estuviera cubierto, es un precio excesivo para un lateral", concluyó.

PUEDES VER: Diego Penny asegura que club de Lima podría repatriar a Christian Cueva para la Liga 1 2026: Le ha tocado la puerta

lr.pe

¿Cuántos títulos tiene Luis Advíncula con Boca Juniors?

Desde su llegada al conjunto ‘xeneize’, el futbolista peruano ha conseguido cuatro trofeos: la Copa Argentina (2020), la Copa de la Liga Profesional (2022), la Liga Argentina (2022) y la Supercopa Argentina (2023).

Notas relacionadas
Mr. Peet revela que Luis Advíncula no será el único jugador de selección peruana que ficharía Alianza Lima: "Faltan 2 nombres más"

Mr. Peet revela que Luis Advíncula no será el único jugador de selección peruana que ficharía Alianza Lima: "Faltan 2 nombres más"

LEER MÁS
Henry Quinteros ve con buenos ojos llegada de Luis Advíncula a Alianza Lima, pero apunta: "El precio es muy excesivo"

Henry Quinteros ve con buenos ojos llegada de Luis Advíncula a Alianza Lima, pero apunta: "El precio es muy excesivo"

LEER MÁS
Revelan la millonaria cifra que Boca Juniors pide a Alianza Lima por Luis Advíncula: "Los días del peruano están contados"

Revelan la millonaria cifra que Boca Juniors pide a Alianza Lima por Luis Advíncula: "Los días del peruano están contados"

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Erick Osores tilda de "sobrevalorado" a Guillermo Viscarra y postula a su reemplazo en Alianza Lima: "Traigo a Pedro Díaz"

Erick Osores tilda de "sobrevalorado" a Guillermo Viscarra y postula a su reemplazo en Alianza Lima: "Traigo a Pedro Díaz"

LEER MÁS
Figura de Sport Boys tajante sobre Paolo Guerrero y Carlos Zambrano previo a duelo con Alianza Lima: "No hay que darles chances de nada"

Figura de Sport Boys tajante sobre Paolo Guerrero y Carlos Zambrano previo a duelo con Alianza Lima: "No hay que darles chances de nada"

LEER MÁS
Diego Penny asegura que club de Lima podría repatriar a Christian Cueva para la Liga 1 2026: "Le ha tocado la puerta"

Diego Penny asegura que club de Lima podría repatriar a Christian Cueva para la Liga 1 2026: "Le ha tocado la puerta"

LEER MÁS
Mr. Peet revela que Luis Advíncula no será el único jugador de selección peruana que ficharía Alianza Lima: "Faltan 2 nombres más"

Mr. Peet revela que Luis Advíncula no será el único jugador de selección peruana que ficharía Alianza Lima: "Faltan 2 nombres más"

LEER MÁS
Representante de César Inga deja sutil respuesta sobre posible fichaje por Napoli de Italia: "No es una locura"

Representante de César Inga deja sutil respuesta sobre posible fichaje por Napoli de Italia: "No es una locura"

LEER MÁS
Tabla de posiciones Torneo Clausura 2025: partidos de hoy por la fecha 14 y programación

Tabla de posiciones Torneo Clausura 2025: partidos de hoy por la fecha 14 y programación

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

Cinemark

CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 40.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

¿Cómo va el paro hoy en Lima y regiones? Desvíos, puntos de encuentro y horarios del transporte

Marcha 15 de octubre EN VIVO: paro nacional contra el Gobierno, quiénes participan y cuáles son sus demandas

Alumno de la UNI vende helados durante examen de admisión y revela motivo: "Me falta una calculadora"

Fútbol Peruano

Representante de César Inga deja sutil respuesta sobre posible fichaje por Napoli de Italia: "No es una locura"

Alineaciones Alianza Lima versus Sport Boys en Matute por la fecha 14 del Torneo Clausura 2025

Mr. Peet revela que Luis Advíncula no será el único jugador de selección peruana que ficharía Alianza Lima: "Faltan 2 nombres más"

Estados Unidos

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Política

Marcha 15 de octubre EN VIVO: paro nacional contra el Gobierno, quiénes participan y cuáles son sus demandas

El Apra es el único de los 43 partidos que realizará elecciones internas para elegir a sus candidatos

José Jerí presenta proyecto de ley como congresista siendo presidente: ¿es esto posible?

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025