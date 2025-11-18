Perú vs Bolivia: día, hora y canal TV del último amistoso de la selección peruana en el 2025

La selección peruana se alista para un nuevo amistoso, esta vez contra Bolivia. Cabe destacar que este encuentro no será organizado por la Federación Peruana de Fútbol (FPF), sino que los derechos fueron cedidos a la Agremiación de Futbolistas (SAFAP) para que se encargue de su organización como cierre de la temporada 2025. Hasta el momento, se sabe que el partido estaría programado para el domingo 21 de diciembre y se jugará en el Estadio Félix Castillo, ubicado en la ciudad de Chincha.

Cabe señalar que Bolivia se está preparando para su partido de repechaje rumbo al Mundial 2026, por lo que buscará probar y afinar su estrategia de cara a ese encuentro. Sin embargo, lo curioso es que SAFAP será quien arme la lista de jugadores y el cuerpo técnico a cargo de este amistoso. Una posibilidad es que la mayoría de los convocados sean futbolistas que militan en la Liga 1, aunque también se contempla llamar a jugadores que juegan en el extranjero y que no tengan mucha actividad reciente.

¿Cuándo juega Perú contra Bolivia?

Este compromiso, si todo sale según lo previsto y no hay cambios en los planes, estaría programado para el 21 de diciembre y se jugará en el Estadio Félix Castillo, ubicado en la ciudad de Chincha, con una capacidad aproximada de 14,000 espectadores.

¿A qué hora juega Perú contra Bolivia?

El partido entre Perú y Bolivia aún no tiene una fecha exacta, ya que todavía se están afinando los detalles.

¿Dónde ver Perú contra Bolivia?

Al no ser organizado por la FPF, el partido no se transmitirá por los canales tradicionales como ATV, América TV y Movistar Deportes. No obstante, a medida que se conozca más información, se darán a conocer todos los detalles.