HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
EN VIVO: mira 'Sin guion' con Rosa María Palacios
EN VIVO: mira 'Sin guion' con Rosa María Palacios     EN VIVO: mira 'Sin guion' con Rosa María Palacios     EN VIVO: mira 'Sin guion' con Rosa María Palacios     
Deportes

Juan Jayo criticó el rendimiento de Jairo Concha tras derrota de la selección peruana: “Barreto sacará sus propias conclusiones”

El rendimiento de Jairo Concha genera debate tras la derrota de Perú ante Chile. Juan Jayo analizó el desempeño del jugador de Universitario señalando una caída en su nivel.

Perú cayó 2-1 frente a Chile en el amistoso fecha FIFA. Foto: composición LR/Estadio Fútbol/ESPN Perú
Perú cayó 2-1 frente a Chile en el amistoso fecha FIFA. Foto: composición LR/Estadio Fútbol/ESPN Perú

El rendimiento de Jairo Concha sigue dando de qué hablar tras la derrota de la selección peruana frente a Chile el pasado martes 18 de noviembre. Esto se debe a la presión que implica llevar el dorsal '10', pues los hinchas de la blanquirroja esperan más de quienes lo portan, y el jugador de Universitario de Deportes no es la excepción.

En este contexto, Juan Jayo, mítico jugador de Alianza Lima, dio su análisis sobre Concha usando este número. En sus palabras, señaló que, efectivamente, no rindió como se esperaba, destacando que comenzó bien la primera parte del año con la ‘U’; sin embargo, en esta segunda etapa su nivel ha venido decayendo, y esto se refleja cuando juega por la selección peruana.

PUEDES VER: Eddie Fleischman deja fuerte calificativo contra Renzo Garcés tras derrota 2-1 de la selección peruana ante Chile: "Lo pasaron como un poste"

lr.pe

Juan Jayo sobre Jairo Concha: "No rindió como esperábamos"

En la más reciente edición del programa 'Estudio Fútbol', se destacó que, tras el partido frente a Chile, Manuel Barreto deberá sacar sus conclusiones. Sin embargo, también se reconoció que es necesario que aparezcan jugadores capaces de portar este dorsal.

"No rindió como esperábamos. Siempre se destaca lo de Concha porque necesitamos que aparezcan jugadores distintos en esa posición sobretodo. Creo que Concha no está teniendo buenos partidos, como lo tuvo en la primera etapa del año con Universitario, porque después se ha venido cayendo en la segunda etapa, y en la selección viene ratificando ese momento que no está bien", empezó diciendo.

"Creo que esta selección necesita más de Concha. Seguramente Barreto sacará sus propias conclusiones, pero deberíamos seguir probando porque necesitamos que aparezcan jugadores importantes que agarren esa camiseta de '10' que siempre digo la camiseta no hace al jugador, sino al revés y que se la crea, que tome el mando del equipo y haga jugar al equipo", sentenció.

¿Cómo le fue a Jairo Concha en el partido contra Chile?

A pesar del error que cometió y que terminó costando el segundo gol de Chile, el jugador obtuvo una calificación de 7.0 por parte del portal Sofascore.

PUEDES VER: 'Flaco' Granda le pide a la FPF que retire hasta nuevo aviso la camiseta '10' de la selección peruana: "No es para todos"

lr.pe

¿Cuándo vuelve a jugar Perú?

Perú disputará un partido amistoso en diciembre contra la selección boliviana, programado tentativamente para el 21 de diciembre en el Estadio Félix Castillo, ubicado en la ciudad de Chincha, con una capacidad aproximada de 14,000 espectadores.

Notas relacionadas
Juan Jayo y su determinante postura sobre posible renovación de Paolo Guerrero: “Traer una persona que pueda pelearle el puesto”

Juan Jayo y su determinante postura sobre posible renovación de Paolo Guerrero: “Traer una persona que pueda pelearle el puesto”

LEER MÁS
Juan Jayo y su explicación a la ausencia de grandes figuras en la lista de Manuel Barreto: "Ya demostraron que tan útiles pueden ser"

Juan Jayo y su explicación a la ausencia de grandes figuras en la lista de Manuel Barreto: "Ya demostraron que tan útiles pueden ser"

LEER MÁS
Juan Jayo pesimista sobre chances de que Alianza Lima gane el Torneo Clausura: "Ya es casi imposible"

Juan Jayo pesimista sobre chances de que Alianza Lima gane el Torneo Clausura: "Ya es casi imposible"

LEER MÁS
Alex Valera confiesa que le gustaría jugar en Rusia tras anotar con la selección peruana: "Si me contratan, sería una buena oportunidad"

Alex Valera confiesa que le gustaría jugar en Rusia tras anotar con la selección peruana: "Si me contratan, sería una buena oportunidad"

LEER MÁS
Esposa de Jorge Fossati rompe el silencio y revela el dolor que vivió por las críticas hacia la selección peruana: ''Me hizo mal''

Esposa de Jorge Fossati rompe el silencio y revela el dolor que vivió por las críticas hacia la selección peruana: ''Me hizo mal''

LEER MÁS
Directivo de Bayern Múnich califica como artista a Felipe Chávez tras no ser convocado a la selección peruana: "Tiene un pie izquierdo loco"

Directivo de Bayern Múnich califica como artista a Felipe Chávez tras no ser convocado a la selección peruana: "Tiene un pie izquierdo loco"

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Reimond Manco destaca rendimiento de Fabio Gruber a pesar de la derrota frente a Chile: “Un jugador que ganó la selección”

Reimond Manco destaca rendimiento de Fabio Gruber a pesar de la derrota frente a Chile: “Un jugador que ganó la selección”

LEER MÁS
Eddie Fleischman deja fuerte calificativo contra Renzo Garcés tras derrota 2-1 de la selección peruana ante Chile: "Lo pasaron como un poste"

Eddie Fleischman deja fuerte calificativo contra Renzo Garcés tras derrota 2-1 de la selección peruana ante Chile: "Lo pasaron como un poste"

LEER MÁS
'Flaco' Granda le pide a la FPF que retire hasta nuevo aviso la camiseta '10' de la selección peruana: "No es para todos"

'Flaco' Granda le pide a la FPF que retire hasta nuevo aviso la camiseta '10' de la selección peruana: "No es para todos"

LEER MÁS
Bolivia no jugará la final del repechaje: los posibles rivales de la Verde y su camino para llegar al Mundial 2026

Bolivia no jugará la final del repechaje: los posibles rivales de la Verde y su camino para llegar al Mundial 2026

LEER MÁS
Perú se despide de la gira por Rusia sin triunfos: Chile le volteó 2-1 al equipo de Manuel Barreto con un jugador menos

Perú se despide de la gira por Rusia sin triunfos: Chile le volteó 2-1 al equipo de Manuel Barreto con un jugador menos

LEER MÁS
"Cada uno debe respetar su esencia": Ricardo Gareca pone de ejemplo a DT de Sudamérica que clasificó al Mundial 2026

"Cada uno debe respetar su esencia": Ricardo Gareca pone de ejemplo a DT de Sudamérica que clasificó al Mundial 2026

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

Perulandia

PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

PRECIO

S/ 37.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

¿Quién es Stephany Vega, allegada de José Jerí cuyo patrimonio se incremento en más US$ 100.000 en menos de 4 años?

Ya están habilitados los enlaces para solicitar hasta 4 UIT en Hábitat, Integra, Prima y Profuturo

Línea 1 del Metro de Lima se pronuncia sobre alza de tarifa y aumentos de trenes: financiamiento se debatirá en 2026

Deportes

Unión Minas se proclamó campeón de la Copa Perú: venció por penales a FC ANBA y jugará la Liga 2 2026

Bolivia no jugará la final del repechaje: los posibles rivales de la Verde y su camino para llegar al Mundial 2026

GOLPERU cierra su etapa en la Liga 1 con una última transmisión en el Callao tras 10 años de cobertura

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

¿Quién es Stephany Vega, allegada de José Jerí cuyo patrimonio se incremento en más US$ 100.000 en menos de 4 años?

JEE resuelve que Fernando Rospigliosi vulneró la neutralidad electoral por usar cámara del Congreso

Delia Espinoza querellará a Fernando Rospigliosi si no se rectifica por llamarla "proterrorista": "Ha afectado mi honorabilidad"

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025