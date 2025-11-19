El rendimiento de Jairo Concha sigue dando de qué hablar tras la derrota de la selección peruana frente a Chile el pasado martes 18 de noviembre. Esto se debe a la presión que implica llevar el dorsal '10', pues los hinchas de la blanquirroja esperan más de quienes lo portan, y el jugador de Universitario de Deportes no es la excepción.

En este contexto, Juan Jayo, mítico jugador de Alianza Lima, dio su análisis sobre Concha usando este número. En sus palabras, señaló que, efectivamente, no rindió como se esperaba, destacando que comenzó bien la primera parte del año con la ‘U’; sin embargo, en esta segunda etapa su nivel ha venido decayendo, y esto se refleja cuando juega por la selección peruana.

Juan Jayo sobre Jairo Concha: "No rindió como esperábamos"

En la más reciente edición del programa 'Estudio Fútbol', se destacó que, tras el partido frente a Chile, Manuel Barreto deberá sacar sus conclusiones. Sin embargo, también se reconoció que es necesario que aparezcan jugadores capaces de portar este dorsal.

"No rindió como esperábamos. Siempre se destaca lo de Concha porque necesitamos que aparezcan jugadores distintos en esa posición sobretodo. Creo que Concha no está teniendo buenos partidos, como lo tuvo en la primera etapa del año con Universitario, porque después se ha venido cayendo en la segunda etapa, y en la selección viene ratificando ese momento que no está bien", empezó diciendo.

"Creo que esta selección necesita más de Concha. Seguramente Barreto sacará sus propias conclusiones, pero deberíamos seguir probando porque necesitamos que aparezcan jugadores importantes que agarren esa camiseta de '10' que siempre digo la camiseta no hace al jugador, sino al revés y que se la crea, que tome el mando del equipo y haga jugar al equipo", sentenció.

¿Cómo le fue a Jairo Concha en el partido contra Chile?

A pesar del error que cometió y que terminó costando el segundo gol de Chile, el jugador obtuvo una calificación de 7.0 por parte del portal Sofascore.

¿Cuándo vuelve a jugar Perú?

Perú disputará un partido amistoso en diciembre contra la selección boliviana, programado tentativamente para el 21 de diciembre en el Estadio Félix Castillo, ubicado en la ciudad de Chincha, con una capacidad aproximada de 14,000 espectadores.