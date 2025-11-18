'Flaco' Granda criticó a los jugadores que en la actualidad han usado la '10' de Perú. Foto: composición LR/El Último Aliento

Giancarlo 'Flaco' Granda dio su análisis tras el partido de Perú frente a Chile por el amistoso fecha FIFA, donde tuvo un par de palabras que dejaron el debate abierto durante la transmisión del programa 'El Último Aliento', señalando que el dorsal número 10 debería ser retirado de la selección peruana hasta nuevo aviso.

Según su explicación, esto debería darse debido a que desde hace tiempo no hay un jugador distinto que tenga la pelota, y criticó fuertemente a quienes lo han usado, como Sergio Peña, Jairo Concha y, en su momento, Piero Quispe.

Granda le pide a la FPF que retire hasta nuevo aviso la camiseta '10'

En sus palabras, Granda resaltó que durante el paso del tiempo, Perú ha tenido buenos jugadores para portar ese dorsal, sin embargo, en la actualidad eso queda muy lejano.

"Yo propongo que la camiseta número '10' de Perú no se use más. Hasta que no aparezca un '10' saquen la camiseta. Que no la usen porque no hay un '10' y lamentablemente les pesa la camiseta, que llevó Teófilo Cubillas, Christian Cueva, 'Chorri' Palacios, no es para todos. El día de hoy fue Jairo Concha, antes fue Peña, en algún momento fue Quispe, les pesa la '10'", fueron las duras palabras del 'Flaco'.

¿Cómo le fue a la selección peruana en su gira por Rusia?

La selección peruana disputó únicamente dos encuentros durante su gira europea en territorio ruso, pero no logró imponerse en ninguno de ellos.

Rusia 1-1 Perú

Perú 1-2 Chile

¿Cuándo vuelve a jugar Perú?

Perú disputará un partido amistoso en diciembre contra la selección boliviana, programado tentativamente para el 21 de diciembre en el Estadio Félix Castillo, ubicado en la ciudad de Chincha, con una capacidad aproximada de 14,000 espectadores.