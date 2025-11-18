El combinado peruano no pudo contra Chile y las críticas no se hicieron esperar. Eddie Fleischman, reconocido periodista deportivo, analizó el partido, que terminó 2-1 a favor de 'La Roja', calificando el desempeño del defensor de Alianza Lima, Renzo Garcés, como el de un "poste".

Sin embargo, en su publicación vía X, también elogió a Pedro Gallese, destacándolo como la figura del encuentro por sus importantes atajadas y su seguridad bajo los tres palos.

Eddie Fleischman deja fuerte calificativo sobre Renzo Garcés

En su publicación, el periodista no dudó en resaltar que, a pesar de la ventaja numérica por la expulsión de un futbolista chileno, la Bicolor no logró conseguir la victoria. Además, señaló que se está improvisando en el equipo.

"Notable Gallese para evitar otro gol chileno en el cuarto mano a mano del rival. A Garcés lo pasaron como poste, pero Gallese demostró ser el único jugador de alta competencia hoy en la selección. Final con triunfo chileno 2-1 aun con 10 hombres. Así es cuando se improvisa", se lee en su publicación vía X.

Fleischman tuvo su análisis postpartido.

¿Cuándo vuelve a jugar Perú?

Perú disputará un partido amistoso en diciembre contra la selección boliviana, programado tentativamente para el 21 de diciembre en el Estadio Félix Castillo, ubicado en la ciudad de Chincha, con una capacidad aproximada de 14,000 espectadores.