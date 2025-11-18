La selección peruana tuvo actuación pobre en Sochi y cayó 2-1 ante Chile por un nuevo amistoso FIFA. La Bicolor comenzó ganando con gol de Álex Valera, pero la Roja le dio vuelta gracias a Felipe Loyola y Darío Osorio. El segundo gol de los sureños llegó después de un garrafal error de Jairo Concha que dejó sin posibilidades a Pedro Gallese. El volante de Universitario fue uno de los más criticados en el postpartido y uno que no se guardó nada fue Reimond Manco.

El exjotita aseguró que Concha no tiene la personalidad para ser un jugador de selección. Bajo su punto de vista, el jugador de 26 años no asume la responsabilidad de ser el conductor del equipo; por ello, le pidió a Manuel Barreto dejar de convocar a este tipo de futbolistas.

Reimond Manco criticó a Jairo Concha tras derrota de la selección peruana

"Para mí hay muchos jugadores que ya se les tiene que acabar el crédito, ¿no? A ver, para mí no se trata de jugar bien o jugar mal, porque eso pasa, es fútbol. El tema, y lo comentaba cuando recién llegué, pasa por un tema de personalidad. Creo yo que cuando tú tienes una personalidad como para asumir, las cosas se dan. No necesitas ser un crack, no necesitas ser Christian Cueva o el Chorri Palacios, que tenían una magia diferente. Simplemente necesitas tener las ganas de querer asumir. Para mí, lo de Jairo Concha no es novedad, no quiere asumir, le cuesta. A ver, hay partidos donde necesitas pararte al lado del '6' y pedir la pelota tú para tener, para darle oxígeno al equipo", comenzó diciendo en el programa 'Juego Cruzado'.

Manco considera que Jairo Concha tiene el mismo problema en Universitario, ya que no se la cree cuando tiene que asumir. Además, señaló que Piero Quispe hizo mucho más en el poco tiempo que estuvo en el campo de juego.

"Para asumir, simplemente dar un pase a cinco metros, dar un pase filtrado, cosa que él no lo hace, que no asume. O sea, de verdad yo creo que ya es momento de que se acaben los créditos y dejar de probar. La selección no es un equipo de prueba. Jairo, de verdad, tienes que hacer lo que haces en la 'U', cuando asumes. Pero en la selección no se te ha visto, no asumes, te escondes, por ahí tienes una oportunidad, haces un pase, pero no asumes. Y si no asumes, no estás para ser jugador de selección. O sea, simple y sencillo", agregó.

"Entonces yo creo que hay jugadores que no están capacitados para estar en la selección y que ya se le debería dejar de dar oportunidad. Piero Quispe hizo en 10 minutos mucho más que Jairo Concha ni siquiera en este partido, sino en todos los partidos que ha venido jugando con la selección. Entonces, cuando las cosas no se dan, no lo convoques", enfatizó.

Reimond Manco le hizo pedido a Manuel Barreto para próximos partidos de la selección peruana

Al término de su intervención, Reimond Manco le pidió a Manuel Barreto o al próximo DT de Perú que llame a jugadores con carácter. "Convoca a los que verdaderamente puedan tener la personalidad de vestir la camiseta de la selección. Yo creo que las cosas están para decírselas. He sido muy criticado muchas veces, hasta me han escrito, me han dejado de seguir porque dicen pero tú has sido jugador, ¿cómo vas a criticar? Es que yo no critico el jugar bien o el jugar mal. Y hay muchos jugadores que no la tienen, y que si no la tienen, no pueden jugar en la selección. Yo creo que los que no tienen personalidad no están para estar en la selección. Y con uno menos solamente me voy a decirlo. Con uno menos Chile nos terminamos", concluyó.