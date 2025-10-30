HOYSuscripcion LR Focus

Fútbol Peruano

Juan Jayo y su determinante postura sobre posible renovación de Paolo Guerrero: “Traer una persona que pueda pelearle el puesto”

Juan Jayo también señaló que se debe traer un delantero que no se sienta menos que Paolo Guerrero y Hernán Barcos, y que dependerá de Franco Navarro decidir quién es el jugador idóneo para ocupar ese puesto.

Juan Jayo habló sobre la posible renovación de Paolo Guerrero con Alianza Lima. Foto: composición LR/archivo LR/A Presión
Juan Jayo habló sobre la posible renovación de Paolo Guerrero con Alianza Lima. Foto: composición LR/archivo LR/A Presión

La posible renovación de Paolo Guerrero con Alianza Lima sigue causando reacciones. Según el propio delantero, señaló que aún no hay un acuerdo para seguir la siguiente temporada en el cuadro blanquiazul, no obstante, señaló que existe la predisposición por parte de él. Sin embargo, que no se haga nada oficial de momento causa comentarios por parte de exfutbolistas como Juan Jayo.

En sus palabras, el exjugador fue muy analítico con la situación, donde también mencionó a Hernán Barcos, quien también está en la misma situación que el 'Depredador', y señaló que se debería buscar a un delantero que le pueda llegar a competir a estos dos grandes pilares de Alianza, pero que no se sienta menos que ellos.

¿Qué dijo Juan Jayo sobre la posible renovación de Paolo Guerrero?

Jayo resaltó que es importante analizar el físico y consideró que Guerrero tiene una ventaja con respecto a Barcos. No obstante, se mostró a favor de traer a un delantero con buenas condiciones para que sea titular en el equipo.

"Acá analizamos un poco quién está más entero y pienso que Paolo Guerrero tiene una pequeña ventaja en lo físico. Físicamente, creo que acaba mejor, pero concuerdo en que se debe traer una persona que pueda pelearle el puesto, que sea titular y no se sienta menos que Paolo ni Hernán Barcos. Eso ya es un tema del scouting, de Franco Navarro, para que puedan decidir bien al jugador idóneo que pueda ser titular", fueron las palabras de Jayo en 'A Presión'.

¿Paolo Guerrero se quedará en Alianza Lima?

Cabe señalar que, en una reciente conversación con los medios, Paolo Guerrero fue consultado sobre este tema, donde señaló que existe la predisposición, pero recalcó que el club es primero y que se mantienen enfocados en los partidos que le quedan a Alianza para conseguir un cupo a la Copa Libertadores.

"Es mi casa (Alianza), es mi vida, mi pasión. Lo más importante ahora es pensar en el equipo y terminar bien el campeonato. Sí, bueno, yo de mi parte, como te digo, seguramente al final de temporada vamos a ver qué es lo que pasa. Hay la predisponibilidad, el club primero. Prefiero estar concentrado en los partidos que se vienen, son 3 partidos muy importantes y tenemos que ganar todos los partidos", fueron las palabras de Guerrero.

