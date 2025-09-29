HOYSuscripcion LR Focus

Fútbol Peruano

Juan Jayo pesimista sobre chances de que Alianza Lima gane el Torneo Clausura: "Ya es casi imposible"

Juan Jayo analizo la reciente derrota de Alianza Lima ante Cienciano, resaltando que el plantel aún sufre las secuelas de su eliminación en la Copa Sudamericana.

Juan Jayo habló sobre Alianza Lima. Foto: composición LR/ captura de A Presión/Alianza Lima
Juan Jayo se refirió a la derrota de Alianza Lima frente a Cienciano por el Torneo Clausura de la Liga 1, en su análisis señaló que el plantel aún no logra superar la eliminación de la Copa Sudamericana. Además, resaltó que existen ciertos problemas internos dentro del grupo que todavía no han sido solucionados.

Durante la conversación, también se refirió al futuro del plantel, destacando que no se puede estar cambiando constantemente a los jugadores. Además, según su opinión tras el partido contra ‘El Papá’, las esperanzas de pelear el campeonato han quedado prácticamente nulas, señalando que para que esto ocurra tendrían que pasar muchas cosas.

¿Qué dijo Juan Jayo sobre Alianza Lima?

"Fue un golpe duro la eliminación de la Copa Sudamericana y se ha trasladado en el plantel. Habían cosas que el mismo técnico dejó entrever con algunos jugadores. Esos problemas como que se han trasladado ante Cienciano, como que el equipo estaba muerto y después reacciona con un hombre menos. Yo creo que la factura pasó un poco con lo que le pasó en Sudamericana, pero tiene que levantarse porque hay que meterse en la tabla general, ya sea segundo o tercero, para ir a la Copa e intentar una revancha", explicó en un primer momento.

"Si era un poco improbable antes del partido contra Cienciano, creo que después del juego ya es casi imposible. Se depende de muchas cosas y como la 'U' está encarando sus partidos, es probable que no se de a que se de", agregó.

Jayo advierte a Alianza sobre cambios en el plantel

En otro momento, el exjugador del conjunto íntimo, comentó que el club deberá tener cuidado y que es indispensable no estar cambiando varios jugadores para la siguiente temporada.

"No puede estar cambiando varios jugadores cada año gran. No se puede cambiar 12 jugadores, va a tener que algunos salir y otros entrar, pero no se puede cada año cambiar 12 jugadores. Definitivamente, se ha cargado esa mochila con el tricampeón que va a ser la 'U'. Por eso digo, no se pueden cambiar tantos jugadores, tiene que mantener una base y a eso encaminarlo", fueron las palabras de Jayo.

