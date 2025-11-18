Agustín Lozano rompió su silencio tras la dolorosa derrota de la selección peruana ante Chile. La Blanquirroja cierra esta gira europea con un balance ciertamente negativo, ya que no pudo lograr victoria alguna. Por el momento, el panorama no ilusiona a los hinchas pese a los nuevos nombres que están apareciendo, como es el caso de Fabio Gruber. En medio de este panorama, el presidente de la FPF se pronunció para felicitar a los jugadores y el cuerpo técnico.

A través de sus redes sociales, Lozano destacó el trabajo hecho por los futbolistas, a pesar de no obtener resultados favorables. Bajo su punto de vista, la Bicolor compitió y dominó ante Chile. Asimismo, elogió el desempeño de Jean Ferrari y Manuel Barreto.

Agustín Lozano elogia trabajo de Manuel Barreto y Jean Ferrari pese a derrota de Perú

"Hay mucho trabajo por delante en este nuevo proceso de la querida Bicolor. La gira en Rusia representó el esfuerzo de nuestros jóvenes futbolistas porque no es sencillo llevar el escudo de la FPF y deben continuar con las metas muy claras y saber que en cada balón siempre hay que dejar la vida", dijo en un principio de su publicación en Instagram.

Lozano destacó a todos los futbolistas que viajaron a Rusia para representar a su país en ambos encuentros. "Saludo el esfuerzo de todos los muchachos por el empate ante Rusia y aunque en el segundo partido contra Chile el marcador fue adverso, creo que se compitió y dominó en muchos momentos del encuentro", agregó.

Tampoco quiso olvidarse de la labor logística de Jean Ferrari y el trabajo táctico de Manuel Barreto. "Es notable el esfuerzo y dedicación del Director de Fútbol FPF, Jean Ferrari, y del comando técnico que formó Manuel Barreto para estos amistosos. Ahora corresponde mirar hacia adelante y con el objetivo claro de continuar con la reestructuración y modernización de la Federación", concluyó.

¿Cómo le fue a la selección peruana en su gira por Rusia?

La selección peruana jugó solo dos partidos en su gira europea en suelo ruso. Sin embargo, no pudo ganar en ninguno de estos cotejos.