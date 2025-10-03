HOYSuscripcion LR Focus

Dictan 9 meses de prisión preventiva contra 'Pequeño J.'
Fútbol Peruano

Juan Jayo y su explicación a la ausencia de grandes figuras en la lista de Manuel Barreto: "Ya demostraron que tan útiles pueden ser"

El exjugador de Alianza Lima se mostró indiferente ante la reciente lista de convocados. Sin embargo, resaltó que estos partidos simplemente servirán para que los jóvenes jugadores vean sus posibilidades de ser convocados en el futuro.

Juan Jayo se mostro indiferente ante la lista de convocados de la selección peruana. Foto: composición LR/captura de Estudio Fútbol/FPF
Juan Jayo se mostro indiferente ante la lista de convocados de la selección peruana. Foto: composición LR/captura de Estudio Fútbol/FPF

La lista de convocados de la selección peruana de Manuel Barreto sigue generando comentarios, pues ante la ausencia de muchas figuras de la Bicolor han surgido diversas críticas. Uno de ellos fue Juan Jayo, exjugador de Alianza Lima, quien durante la transmisión del programa 'Estudio Fútbol' fue consultado sobre esta situación y le restó importancia.

En sus declaraciones se mostró "un poco indiferente", ya que considera que esta lista tiene como objetivo probar nuevos jugadores y evaluar qué tan útiles pueden ser para el siguiente proceso. Con respecto a la ausencia de referentes en el equipo, destacó que el próximo director técnico los convocará, ya que cada entrenador tiene su propia manera de ver el fútbol.

PUEDES VER: Pedro Díaz reconoció que aún no ha hablado con Manuel Barreto, pero confía en su capacidad como DT: "Tengo buenas referencias de él"

lr.pe

¿Qué dijo Juan Jayo sobre la ausencia de figuras en la selección peruana?

"Un poco indiferente (sobre la lista de convocados), estos partidos están para ver un poco a la gente que pueda ser útil en el próximo proceso. No sé qué conclusiones podríamos sacar en estos partidos que hay. Va a llegar un técnico, e imagino que él va a imponer su método de trabajo. No creo que llegue un técnico para ser manejado. Estos partidos simplemente va a servir para estos chicos ver qué posibilidad hay de algún momento ser usados por el próximo técnico", explicó en un primer momento.

"No me parece una falta de respeto, porque creo que ellos ya demostraron que tan útil pueden ser en la selección. Yo me imagino que cuando llegue el próximo técnico, y haya partidos amistosos o Eliminatorias, llamará a Renato Tapia, Pedro Gallese, seguramente si no encuentra centrales a Zambrano, cada técnico tiene su manera de ver el fútbol", complementó Jayo.

"Seguramente estos partidos van a servir para analizar y ver qué chicos pueden ir creciendo a lo largo del próximo proceso", finalizó el exjugador de Alianza Lima.

PUEDES VER: Lista de convocados de Manuel Barreto para la selección peruana: la nómina con varias sorpresas y sin Gianluca Lapadula ni Paolo Guerrero

lr.pe

¿Quiénes son las sorpresas en la lista de convocados de Manuel Barreto para el Perú vs Chile?

  • Cristian Carbajal (Sport Boys)
  • Juan Pablo Goicoechea (Platense)
  • Pedro Díaz (Cusco FC)
  • Diego Romero (Banfield)
  • Anderson Villacorta (Mineros de Zacatecas)
  • Martín Távara (Sporting Cristal)
  • Felipe Chávez (Bayern Múnich)
  • Anderson Santamaría (Universitario)
  • Álex Valera (Universitario).
