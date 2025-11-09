Fabio Gruber se pronunció tras ser convocado a la selección peruana por primera vez: "Tengo muchas ganas de ver qué me depara el futuro"
El peruano-alemán, que hoy milita en FC Nürnberg, recibió su primer llamado a la Bicolor para disputar los amistosos ante Rusia y Chile. "Mentiría si dijera que estoy completamente tranquilo", manifestó.
Fabio Gruber es uno de los jugadores que tendrá su primera experiencia en la selección peruana en estos amistosos contra Rusia y Chile. El capitán del FC Nürnberg ya era seguido por la FPF para que forme parte del grupo de jugadores que liderarán el recambio generacional y hoy su llamado por fin es una realidad.
En una entrevista para el diario Bild, de Alemania, el defensa central contó que se encuentra un poco nervioso tras la convocatoria, pero que tiene entusiasmo por descubrir lo que viene más adelante.
Fabio Gruber tras ser convocado en Perú: "Mentiría si dijera que estoy completamente tranquilo"
"Ahora toca ir a Rusia. Eso es bastante duro. Claro que estoy un poco nervioso. Mentiría si dijera que estoy completamente tranquilo. Pero tengo muchas ganas de ver qué me depara el futuro", declaró, luego de conocer que integra la lista de convocados de Manuel Barreto, quien lo elogió hace unos días por el compromiso mostrado para tener en regla su documentación.
En otra parte de la entrevista, el defensor de 23 años restó importancia a la coyuntura política de Rusia y remarcó que solo quiere jugar al fútbol.
"Estoy allí para jugar al fútbol. Intento ignorar por completo la situación política. Es simplemente fútbol, y luego volveré a casa", agregó Gruber, quien irá a Rusia desde Alemania.
¿A qué hora y dónde ver Perú contra Rusia?
El primer amistoso de la Bicolor será ante la selección rusa este miércoles 12 de noviembre desde las 12.00 p. m. (hora local), en San Petersburgo. El encuentro se podrá ver por ATV, en señal abierta, y Movistar Deportes, por cable.