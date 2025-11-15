HOYSuscripcion LR Focus

Asistente de Óscar Ibáñez opinó sobre la labor de Manuel Barreto en la selección peruana: "Hay mucho todavía por trabajar y hacer"

Juan Pajuelo, quien fue parte del comando técnico de Óscar Ibáñez, habló sobre el rendimiento que ha mostrado la renovada selección peruana de Manuel Barreto en sus últimos amistosos.

Juan Pajuelo fue parte del comando técnico de Óscar Ibáñez en la selección peruana. Foto: composición LR/captura de La fe de Cuto

La selección peruana está a días de afrontar su segundo amistoso de su gira europea. En esta oportunidad, su rival de turno será Chile, conjunto con el que ya se enfrentó hace poco más de un mes y tuvo un resultado desfavorable. Por ello, este enfrentamiento representará una especie de revancha para Manuel Barreto y sus dirigidos. En la antesala de este compromiso, Juan Pajuelo, asistente de Óscar Ibáñez en la Bicolor, brindó una sincera reflexión sobre el combinado patrio y el trabajo del técnico interino.

En principio, expresó su alegría por la igualdad que Perú pudo rescatar ante Rusia. Sin embargo, enfatizó que se vio muy poco del trabajo táctico durante los 90 minutos. Asimismo, destacó la figura de Pedro Gallese en el arco pese al blooper al inicio del partido.

Asistente de Óscar Ibáñez opina sobre el trabajo de Manuel Barreto en la selección peruana

"Como peruano, si Perú no pierde, eso nos alegra, pero en lo táctico no se vio mucho. El error llega en una jugada fortuita de Pedro Gallese, pero obviamente Rusia tuvo más chances y Pedro demuestra porque es titular en la selección", dijo en un primer momento para el programa 'Tinbet Play'.

Además, comentó que el gol de Álex Valera fue una jugada aislada y una desatención por parte del portero ruso Matvéi Safónov. "Después, Perú encuentra el gol en una jugada aislada. Es más, si uno ve, el arquero se lamenta. Nunca esperó que Alex rematara antes, pero creo que, al margen del resultado, vamos viendo algunas cara de chicos que van apareciendo y creo que eso es positivo", agregó.

Finalmente, sobre el trabajo de Manuel Barreto, aseguró que hay mucho por hacer. Sin embargo, destacó la inclusión de varios rostros nuevos en la Blanquirroja. "Hay mucho todavía por trabajar y hacer. Hay jugadores que ahora no han estado pero no pueden dejar de estar en otras convocatorias. Ya sabemos lo que pueden hacer a nivel selección", concluyó.

¿Cuándo y a qué hora juega Perú vs Chile?

El partido entre Perú y Chile se llevará a cabo el próximo martes 18 de noviembre en el Estadio Fisht de Sochi. Este compromiso marcará el fin de la gira por suelo ruso.

