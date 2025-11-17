HOYSuscripcion LR Focus

Portero de Rusia rompe su silencio y revela que Álex Valera lo 'traumó' con su gol: "Estuve muy triste"

Matvéi Safónov aseguró que el tanto de Álex Valera para el empate de la selección peruana ante Rusia lo golpeó por varios días, pero sostuvo que le ayudará a mejorar para el futuro.

Matvéi Safónov fue titular en el 1-1 de Perú ante Rusia. Foto: composición LR/difusión
Matvéi Safónov se tomó unos días para procesar lo que fue la igualdad de Rusia ante la selección peruana en San Petersburgo. El joven portero fue centro de críticas luego de una floja respuesta en el remate de Álex Valera sobre los últimos minutos del partido. Es más, un histórico futbolista ruso despotricó contra el guardameta y lo calificó como un "jugador pasajero". En medio de este difícil contexto, Safónov decidió romper su silencio.

Por medio de su cuenta de Telegram, el arquero del PSG aseguró que el gol de Valera le causó gran tristeza por varios días. Sin embargo, sostuvo que este tipo de experiencias le ayudarán a seguir mejorando sus cualidades bajo los tres palos.

PUEDES VER: Bolivia no jugará la final del repechaje: los posibles rivales de la Verde y su camino para llegar al Mundial 2026

lr.pe

Portero de Rusia aseguró que agónico gol de Álex Valera lo entristeció

Safónov hizo hincapié en cómo fue el gol de Valera, puesto que no solo fue al último minuto, sino también le arrebató la victoria a Rusia. No cabe duda que su nula reacción ante el disparo fue muy criticado en su país.

“Para ser honesto, tras el gol contra Perú estuve muy triste un par de días. Es que cuando te hacen goles así, enseguida te das cuenta de que tienes que hacerlo mejor", dio a conocer el periodista Gian Franco Zelaya en X sobre el pronunciamiento de Safónov.

PUEDES VER: Un nuevo peruano en el extranjero: Paolo Fuentes ficha por Atlético Racing de Argentina tras descender con Alianza Universidad

lr.pe

Portero de Rusia es duramente criticado en Rusia tras empate ante la selección peruana

Vladimir Ponomarev, histórico jugador de Rusia, despotricó contra Matvéi Safónov. En principio, sostuvo que fue un remate que debió parar con facilidad. Asimismo, señaló que no es titular en su club por su floja respuesta en jugadas como estas.

"¿El gol fallado? Fue un remate de mariposa de Safónov. Por eso no juega en el PSG. ¿Quién necesita a un jugador tan pasajero?", comentó Ponomarev para el medio SE.

